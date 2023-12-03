Чем жили "дети цветов": 5 захватывающих фактов о хиппи Что если у нас только самые общепринятые представления о тех, кто хотел найти дух свободы, а культура хиппи намного сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд? Лайф готов раскрыть секреты прошедшей эпохи. 3 декабря, 16:00 Getty Images / Steve Eason

Все, конечно, не раз слышали о хиппи, но немногие знают, что же на самом деле представляет собой это молодёжное движение, зародившееся в США и Великобритании в середине 1960-х годов. Сегодня мы расскажем несколько интересных фактов о жизни хиппи по всему миру.

Факт № 1: Стив Джобс был хиппи

Чего мы не знали о хиппи? Пять самых интересных фактов. Фото © ТАСС / AP / Krist MacDonald

Стиву Джобсу было скучно учиться в школе. Наконец-то, распрощавшись с ней, он, несмотря на протесты родителей, ушёл из дома и поселился со своей подружкой Крисанн Бреннан в хижине в горах над Лос-Альтосом. Уже в колледже Джобс увлёкся духовными практиками, дзен-буддизмом, сделался убеждённым вегетарианцем и стал жить жизнью настоящего хиппи. После отчисления из колледжа ему приходилось ютиться на полу в общежитии у друзей, собирать банки от колы и посещать храм кришнаитов, чтобы бесплатно там поесть. В 1974 году Джобс начинает работать в компании Atari, специализировавшейся на производстве видеоигр. В середине того же года в поисках просветления он отправляется в семимесячное путешествие по Индии.

По возвращении Джобс станет выращивать яблоки в общине All One Farm в Орегоне, что и предопределило название его будущей компании. В то же время он начал увлекаться психоделиками и назвал их "одной из двух или трёх самых важных вещей, совершённых в жизни".

В 1975 году вместе со Стивом Возняком он решает создать собственную компанию, для чего ему пришлось пожертвовать самым главным атрибутом хиппи — микроавтобусом Volkswagen T1. Жертва оказалась оправданной — вскоре миру явился компьютер Apple 2. Именно ему компания обязана своим первым масштабным успехом.

Факт № 2: Они сами никогда не называли себя хиппи

Все привыкли называть хиппи людей из 60-х, которые носили джинсы клёш, заплетали цветы в волосы и большими компаниями выезжали на летние фестивали. Это движение зародилось в 1965 году, тогда же о нём стали писать в газетах и рассказывать в телепрограммах. Но само название для субкультуры придумали не её представители, а журналист издания San Francisco Chronicle Херб Кан.

Молодых людей, отрицающих культуру потребления, протестующих против войны во Вьетнаме и верящих, что любовь спасёт этот мир, он назвал "новым поколением битников" — хиппи. Само слово происходит от английских "хип", "хипстер", так называли себя музыканты-битники. Дословно хиппи означает "понимающий", "осознающий", "мудрый". То есть человек, который знает об устройстве мира чуть больше, чем остальные. Сами хиппи считали, что они "прекрасные люди" и "дети цветов". Эти словосочетания отсылают к христианскому представлению о том, что каждый человек красив и по натуре своей добр, потому что его с любовью создал Бог.

Факт № 3: Хиппи ненавидела власть

Хиппи — "дети цветов" или просто лентяи? Чем они запомнились и какой след в истории оставили? Фото © Getty Images / Keystone-France

Во время зарождения движения хиппи средства массовой информации всячески пытались представить их в негативном свете: бедность, жизнь на улице, смерть от наркотиков, подростковая беременность и антивоенное движение, которое раскалывает страну. А всё из-за того, что молодёжное движение пыталось повлиять на политическую ситуацию, в частности в США.

Факт № 4: Они ели только то, что давала природа

Вегетарианство стало популярным благодаря хиппи. Люди выступали за любовь к природе, животным и человечеству. Они считали, что каждый должен нести ответственность за то, что происходит в мире. Еду с консервантами, а также пищу животного происхождения хиппи полностью исключили из своего рациона.

Во-первых, из гуманных соображений: они знали, каким мучениям подвергаются животные на производстве. Во-вторых, из любви к братьям меньшим, ведь они такие же дети природы, их нельзя убивать. В-третьих, из любви к своему организму и телу они отказались от искусственных продуктов долгого хранения и фастфуда.

Хиппи ели в основном овощи, крупы, фрукты и бобовые. Движение становилось всё более популярным, благодаря этому в Америке открылись первые магазины с экологическими продуктами питания, органическими изделиями и точки, где продавалась вегетарианская еда.

Факт № 5: Это хиппи научили нас осознанному потреблению

Вы знали, что популярным вегетарианство и осознанное потребление сделали хиппи? Фото © ТАСС / DPA / Hanns J. Hemann

Хиппи осознанно отказывались от того, что создавали большие корпорации: от дорогой одежды, техники, недвижимости и других материальных вещей, которые общество считало показателями успеха и синонимами счастья.

"Дети цветов" были сторонниками осознанного потребления. Они были против одноразового использования и приобретали вещи, которые прослужат много лет. Хиппи также активно выступали за переработку пластика и стекла. Они считали, что нельзя захламлять природу всякой гадостью.

Авторы Виктория Дитрих