Гамма-телескоп засёк скопление нейтронных звёзд с "пульсарами-пауками"

Международная команда учёных-астрономов обнаружила три сотни новых нейтронных звёзд и внесла их в каталог. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Открытие позволил сделать космический гамма-телескоп Fermi. До его запуска в 2008 году человечество знало о существовании менее чем десяти миллисекундых пульсаров — нейтронных звёзд, совершающих до сотен вращений в секунду.

По результатам исследования астрономы пришли к выводу, что в обнаруженном ими скоплении нейтронных звёзд есть несколько "пульсаров-пауков". Такое название они получили за то, что как будто поедают своих соседей, как это делают самки чёрных вдов с самцами.

"Мы были очень воодушевлены тем, сколько миллисекундных пульсаров нам удалось обнаружить с помощью гамма-лучей. Эти высокоскоростные пульсары остаются одними из самых точных хранителей времени в природе", — поделился один из авторов исследования, астрофизик Мэтью Керр.

Миллисекундные пульсары действительно можно использовать как часы из космоса, фиксируя испускаемые ими гравитационные волны низкой частоты. Благодаря открытию исследователей науке удастся лучше изучить принципы формирования галактик и использовать пульсары для навигации в космических полётах в отдалённой перспективе.