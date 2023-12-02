Капитан "Детройта" Ларкин сообщил о смерти ребёнка

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз" Дилан Ларкин, который также является капитаном этой спортивной команды, сообщил в социальной сети трагическую новость: он признался, что они с супругой потеряли ребёнка.

Хоккеист, который в нынешнем сезоне провёл 20 встреч и набрал 21 очко (8 шайб + 13 голевых передач), пропустил последние две встречи клуба в регулярном чемпионате. По его словам, опубликованным в соцсети, на этой неделе он с женой попрощались с ребёнком.

"Сложно подобрать слова, чтобы описать наши эмоции, но мы очень ценим вашу поддержку и понимание, спасибо за уважение наших личных границ", — заявил хоккеист.