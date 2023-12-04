Знают, чего хотят женщины: Мужчины с этими именами творят чудеса в постели Обладатели этих пяти имён пользуются спросом среди представительниц прекрасного пола. Ещё бы, ведь они сводят женщин с ума! 4 декабря, 16:00 Shutterstock

Мы уже с вами знаем, что имя определяет примерный набор качеств личности. Разумеется, сексуальная сфера не исключение. Эти мужчины — настоящий ураган в сексе. Кто же они, эти парни?

Мужское имя Александр

Мужчины с какими именами лучше всего проявляют себя в сексе: Александр. Фото © Shutterstock

Саша самый настоящий ловелас, он может менять девушек как перчатки. Зачастую происходит это из-за "больных" первых отношений. Мужчина по имени Александр довольно обидчив и импульсивен, возможно, именно поэтому нередко дамы позитивно отзываются о нём в делах постельных. Не просто так многие сексологи уверяют, что злость и обиды — лучший задаток для страсти в сексе.

Имя Артур

Почему мужчину, которого назвали Артуром, так хорош в любовных утехах? Фото © Shutterstock

Артур умеет любить и живёт сердцем. В его душе всегда сохраняется мысль о той самой встрече, где ему суждено обрести женщину мечты. Названному этим именем мужчине нетрудно убедить избранницу в своих чувствах, потому что они реальны. Здесь и кроется основная ловушка: разглядеть любовь всей жизни он на самом деле не способен, потому что больше всего ценит свою свободу.

Артур является особым Казановой. Ни одни свои отношения он не начинает с мыслью, что они краткосрочны, мужчина всегда уверен: что-то может получиться. Панический страх наступает уже при выходе на более серьёзную стадию партнёрства, тогда Артур чувствует себя словно в западне. Именно это ощущение заставляет его заканчивать отношения и отправляться на поиск новых приключений. Однако смена любовниц определённо идёт на пользу его навыкам в постели. Чему только не научился Артур на своём непростом, но интересном пути.

Роман

Лучшие любовники носят эти имена — характеристика мужчины, которого зовут Роман. Фото © Shutterstock

Роман долго ищет свою любовь, не соглашаясь на мимолётные отношения. Он выделяется среди других парней искренностью и харизмой. Женщины влюбляются в него с первого взгляда, особенно когда тот не стесняется и говорит о своих чувствах вслух. А в постели Рома любит доминировать и удивлять своих партнёрш нежностью и чувствительностью.

Мужское имя Вячеслав

Почему мужчина, которого назвали Вячеслав, становится одним из лучших любовников. Фото © Shutterstock

Такой мужчина всегда выбирает сильных женщин, уверенных в себе и решительных. Слава — обладатель бурного темперамента, и он не стесняется демонстрировать его возлюбленной. Скучно не будет, особа прекрасного пола быстро попадёт в сети мужчины с этим именем и уже не сможет из них выпутаться. Миссия Вячеслава — соблазнить как можно больше женщин, что он и делает.

Имя Кирилл

Носители каких мужских имён славятся страстной энергией и хорошим сексом: Кирилл. Фото © Shutterstock

Обладатель имени Кирилл способен быстро внушить женщине мысль: "Доверься мне — и ты не пожалеешь". Внешняя холодность Кирилла прекрасно сочетается с его притягательностью и сексуальностью. Создавая ауру плохого парня, которого хочется присвоить себе и изменить, он покоряет любую вершину, ведь каждая женщина думает, что именно ей это удастся. В сексуальной сфере мужчина с именем Кирилл действительно постоянно совершенствуется, желая достичь всё новых и новых граней удовольствия. Тактика соблазнения: заполнить собой все мысли предполагаемой партнёрши, каких бы трудов ему это ни стоило.

Авторы Виктория Дитрих