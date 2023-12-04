Вышел рейтинг крупнейших российских компаний по объёму капитальных вложений
Издание Forbes составило рейтинг 30 самых крупных российских компаний по объёму капитальных вложений.
Вышел рейтинг крупнейших российских компаний по объёму капитальных вложений. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
В целом капитальные затраты 30 крупнейших компаний-инвесторов составили 7 трлн рублей. В рейтинг попали многие российские компании, которые связаны с добычей, производством и высокими технологиями. Например, угольный холдинг "Эльга" больше всех увеличил инвестиционную программу — почти в пять раз, до 100 млрд рублей. На третье место вышел холдинг "Атомэнергопром", который увеличил расходы на инвестиции в два раза, до 786 млрд рублей. Группа "Атомэнергопром" объединяет предприятия по добыче и обогащению урана, а также производству ядерного топлива и электроэнергии, инжинирингу и строительству атомных электростанций. В неё входят научные организации и предприятия атомного машиностроения.
Кроме того, сильно нарастили инвестиционную программу группа ИНК (№ 10) — на 55%, до 128 млрд рублей, — и холдинг Ozon (№ 29) — на 85%, до 36 млрд рублей, соответственно. Крупнейшие инвестиционные проекты ИНК — это Усть-Кутский газоперерабатывающий завод (объём инвестиций — более 270 млрд рублей) и Иркутский завод полимеров (объём капитальных затрат — более 320 млрд рублей). Кроме того, группа продолжает разработку перспективных нефтегазовых месторождений. Холдинг Ozon вложил деньги в расширение и запуск новых складских помещений, а также в закупку IT-оборудования.
Одиннадцатое место в рейтинге занял российский энерго-металлургический холдинг Эн+, в который входит РУСАЛ, ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия. Холдинг поднялся на десять позиций по сравнению с прошлым годом, показав сумму 118,5 млрд рублей. Из этого объёма инвестиции производителя алюминия составили почти ¾, или более 85 млрд рублей.
Рейтинг учитывает совокупный объём инвестиций на покупку основных средств и нематериальных активов, выкуп акций, вложения в рамках совместных предприятий и новых бизнесов в 2022 году. В список вошли компании, зарегистрированные в России или принадлежащие российским акционерам более чем на 50%.
На ГЭС реализуется программа, с помощью которой проводится замена гидроагрегатов, рабочих колёс, трансформаторов и иного оборудования. В результате объём выработки зелёной энергии ГЭС уже вырос на 2 млрд кВт⋅ч при сопоставимом объёме использованной воды. Объём инвестиций в программу до 2026 года составит 298,6 млн долларов США. Также энергетический сегмент реализует проекты в области малой энергетики и масштабную программу модернизации ТЭЦ.
Фото © VK / Эн+
Кроме того, компании продолжили вкладывать значительные средства в социальные проекты, направленные на развитие городов и территорий ответственности компаний и улучшение качества жизни в них. Группа активно работает над развитием городской инфраструктуры, строит новые и обновляет существующие медицинские и спортивные центры, детские образовательные и досуговые учреждения, возводит новое современное жильё для своих сотрудников. В разгар пандемии на средства компаний для поддержки региональной системы здравоохранения были построены медицинские центры, спасшие тысячи жизней и сегодня продолжающие принимать пациентов.
В рамках стратегической задачи по созданию кадрового резерва для российской промышленности в школах, вузах и ссузах группа внедряет образовательные программы, которые нацелены на подготовку квалифицированных кадров для алюминиевой отрасли.
В сфере экологии и охраны окружающей среды компания ведёт проекты, направленные на сохранение биоразнообразия, восстановление земель и лесов, повышение уровня экологической осознанности населения. В целом в 2022 году только на социальные проекты алюминиевая компания направила почти 2,2 млрд рублей, на экологию и охрану окружающей среды — почти 15 млрд.
— Новый рейтинг инвесторов в российской экономике от Forbes хорошо характеризует активность компаний в новой, постсанкционной реальности. Именно долгосрочный подход к инвестициям стал залогом сохранения динамики и перестройки на новые рынки и логистические вопросы. Так, обращает на себя внимание алюминиево-энергетический гигант Эн+, поднявшийся в рейтинге сразу на 11 мест, который, без сомнения, становится становым хребтом российской экономики, делая особый акцент на развитие Сибири как базис поворота на Восток. В отличие от многих других, компания не сократила инвестиции, продолжая последовательную программу модернизации мощностей, развития зелёной энергетики через модернизацию ГЭС, широкий набор социальных программ в городах и регионах присутствия: строит жилые кварталы, реконструирует исторические здания, создаёт комфортную городскую среду. Такой подход оправдан и может быть признан модельным: вложения в "чистые" мощности позволят в будущем всем чувствовать себя комфортно на китайском рынке, где растут требования к "зелёности", социальные — сохранить работников в условиях дефицита кадров, в производство — повысить производительность труда, — прокомментировал итоги рейтинга исполнительный директор Института экономики роста им П.А. Столыпина Антон Свириденко.