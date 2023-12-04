Вышел рейтинг крупнейших российских компаний по объёму капитальных вложений Издание Forbes составило рейтинг 30 самых крупных российских компаний по объёму капитальных вложений. 4 декабря, 15:40 Вышел рейтинг крупнейших российских компаний по объёму капитальных вложений. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

В целом капитальные затраты 30 крупнейших компаний-инвесторов составили 7 трлн рублей. В рейтинг попали многие российские компании, которые связаны с добычей, производством и высокими технологиями. Например, угольный холдинг "Эльга" больше всех увеличил инвестиционную программу — почти в пять раз, до 100 млрд рублей. На третье место вышел холдинг "Атомэнергопром", который увеличил расходы на инвестиции в два раза, до 786 млрд рублей. Группа "Атомэнергопром" объединяет предприятия по добыче и обогащению урана, а также производству ядерного топлива и электроэнергии, инжинирингу и строительству атомных электростанций. В неё входят научные организации и предприятия атомного машиностроения.

Кроме того, сильно нарастили инвестиционную программу группа ИНК (№ 10) — на 55%, до 128 млрд рублей, — и холдинг Ozon (№ 29) — на 85%, до 36 млрд рублей, соответственно. Крупнейшие инвестиционные проекты ИНК — это Усть-Кутский газоперерабатывающий завод (объём инвестиций — более 270 млрд рублей) и Иркутский завод полимеров (объём капитальных затрат — более 320 млрд рублей). Кроме того, группа продолжает разработку перспективных нефтегазовых месторождений. Холдинг Ozon вложил деньги в расширение и запуск новых складских помещений, а также в закупку IT-оборудования.

Одиннадцатое место в рейтинге занял российский энерго-металлургический холдинг Эн+, в который входит РУСАЛ, ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия. Холдинг поднялся на десять позиций по сравнению с прошлым годом, показав сумму 118,5 млрд рублей. Из этого объёма инвестиции производителя алюминия составили почти ¾, или более 85 млрд рублей.

Рейтинг учитывает совокупный объём инвестиций на покупку основных средств и нематериальных активов, выкуп акций, вложения в рамках совместных предприятий и новых бизнесов в 2022 году. В список вошли компании, зарегистрированные в России или принадлежащие российским акционерам более чем на 50%.

На ГЭС реализуется программа, с помощью которой проводится замена гидроагрегатов, рабочих колёс, трансформаторов и иного оборудования. В результате объём выработки зелёной энергии ГЭС уже вырос на 2 млрд кВт⋅ч при сопоставимом объёме использованной воды. Объём инвестиций в программу до 2026 года составит 298,6 млн долларов США. Также энергетический сегмент реализует проекты в области малой энергетики и масштабную программу модернизации ТЭЦ.

Кроме того, компании продолжили вкладывать значительные средства в социальные проекты, направленные на развитие городов и территорий ответственности компаний и улучшение качества жизни в них. Группа активно работает над развитием городской инфраструктуры, строит новые и обновляет существующие медицинские и спортивные центры, детские образовательные и досуговые учреждения, возводит новое современное жильё для своих сотрудников. В разгар пандемии на средства компаний для поддержки региональной системы здравоохранения были построены медицинские центры, спасшие тысячи жизней и сегодня продолжающие принимать пациентов.

В рамках стратегической задачи по созданию кадрового резерва для российской промышленности в школах, вузах и ссузах группа внедряет образовательные программы, которые нацелены на подготовку квалифицированных кадров для алюминиевой отрасли.

В сфере экологии и охраны окружающей среды компания ведёт проекты, направленные на сохранение биоразнообразия, восстановление земель и лесов, повышение уровня экологической осознанности населения. В целом в 2022 году только на социальные проекты алюминиевая компания направила почти 2,2 млрд рублей, на экологию и охрану окружающей среды — почти 15 млрд.

— Новый рейтинг инвесторов в российской экономике от Forbes хорошо характеризует активность компаний в новой, постсанкционной реальности. Именно долгосрочный подход к инвестициям стал залогом сохранения динамики и перестройки на новые рынки и логистические вопросы. Так, обращает на себя внимание алюминиево-энергетический гигант Эн+, поднявшийся в рейтинге сразу на 11 мест, который, без сомнения, становится становым хребтом российской экономики, делая особый акцент на развитие Сибири как базис поворота на Восток. В отличие от многих других, компания не сократила инвестиции, продолжая последовательную программу модернизации мощностей, развития зелёной энергетики через модернизацию ГЭС, широкий набор социальных программ в городах и регионах присутствия: строит жилые кварталы, реконструирует исторические здания, создаёт комфортную городскую среду. Такой подход оправдан и может быть признан модельным: вложения в "чистые" мощности позволят в будущем всем чувствовать себя комфортно на китайском рынке, где растут требования к "зелёности", социальные — сохранить работников в условиях дефицита кадров, в производство — повысить производительность труда, — прокомментировал итоги рейтинга исполнительный директор Института экономики роста им П.А. Столыпина Антон Свириденко.

Авторы Валерия Мишина