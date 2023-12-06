В Марс вбиты клинья: Учёные встревожены новыми данными ровера Zhurong Георадар на борту китайского марсохода "заглянул" на несколько десятков метров вглубь Красной планеты и обнаружил удивительные геометрические фигуры. 5 декабря, 21:43 Обложка © Shutterstock

Этот снимок был сделан ещё в 1979 году американской межпланетной станцией "Викинг-2", и белеет на нём марсианский иней, притом не замёрзший углекислый газ, а именно водяные снежинки. В этих местах впоследствии выявили весьма богатые отложения подповерхностного льда. Говорят, его объёмы сопоставимы с американским озером Верхнее — самым большим пресноводным озером в мире.

Снимок покрытой инеем марсианской поверхности, сделанный в 1979 году станцией "Викинг-2". Фото © Photojournal.jpl.nasa.gov

И места эти получили название равнина Утопия. Это обширная (больше трёх тысяч километров в диаметре) округлая низменность. Геологи по её внешним признакам подозревают, что это на самом деле кратер от падения довольно большого астероида. Так вот, в этих краях учёные очень полюбили сажать космические аппараты. Во-первых, на равнине больше шансов сесть благополучно, камни тут не очень крупные, рельеф достаточно плоский, значит, марсоходу будет легче передвигаться. Что ещё очень важно: Утопия (и вообще весь марсианский север) представляет собой низменную местность и, по всей видимости, когда-то была покрыта морями и океанами. Во всяком случае, если эти океаны действительно на Марсе были, то уж, конечно, первым делом должны были заполнять низменности.

Так вот, на марсианском севере спустя много лет (в 2008 году) садился аппарат "Феникс", и вот один из его самых любопытных снимков поверхности Красной планеты. Если присмотреться, можно увидеть некие многоугольники.

Многоугольные структуры на поверхности Марса, сфотографированные космическим аппаратом "Феникс" в 2008 году. Фото © Photojournal.jpl.nasa.gov

Вот как это же самое место выглядит с околомарсианской орбиты, снимок сделан спутником Mars Reconnaissance Orbiter с высоты порядка 250–300 километров.

Регион посадки космического аппарата "Феникс", снятый со спутника Mars Reconnaissance Orbiter. Фото © Wikipedia / planetary.org / NASA

Геологам очень хорошо знакомо это явление природы. Оно называется узорчатой землёй и встречается во многих местах на нашей планете: в Арктике, Антарктиде, даже в Африке. Это результат промерзания и оттаивания почвы, то есть очень серьёзных климатических перемен. И оказалось, что на марсианских северных равнинах такое очень распространено.

А теперь эта картина марсианской узорчатой земли стала как бы объёмной благодаря китайскому марсоходу "Чжужун", который ещё называют Zhurong (это одна и та же миссия). Этот замечательный ровер сел на равнине Утопия в 2021 году и проработал там больше года, потом ушёл в "зимнюю спячку" и, к сожалению, после этого не смог "проснуться". И всё равно миссия очень успешна. Хотя бы потому, что рассчитывали продержаться только три месяца. И у этого ровера был (и есть) на борту георадар, который просвечивает поверхность на десятки метров вглубь. Он просветил все эти многоугольники и обнаружил, что между ними на глубину порядка 35 метров уходят клинья. Некоторые из них заполнены льдом, другие — почвой, третьи — всем вместе.

Схематическое изображение геометрических структур марсианской поверхности на основе данных георадара на борту марсохода Zhurong. Фото © Nature.com

По мнению учёных, марсианская природа нарисовала все эти узоры и вбила все эти клинья примерно три миллиарда лет назад, если не раньше. Напомним, сама планета и вообще вся Солнечная система существуют 4,6 миллиарда лет. А поскольку тот же самый китайский радар ранее показал, что в этих местах были наводнения, учёные прорабатывают версию, что это когда-то влажная, а теперь пересохшая и растрескавшаяся почва. Кроме того, такие многоугольники получаются, когда почва промерзает. В геологической истории планеты такое может повторяться в одном и том же месте многократно: промерзает, оттаивает, снова становится мерзлотной. Но есть и ещё один вариант: такую геометрию приобрела остывшая лава, то есть это отпечатки древних вулканических процессов на Марсе.

Авторы Адель Романенкова