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Самая обаятельная и привлекательная: В Шелехове завершился конкурс красоты среди сотрудниц алюминиевого завода

В Шелехове завершился уникальный проект "Быть женщиной"

5 декабря, 11:44
<p>Фото предоставлено Лайфу организаторами конкурса</p>

Фото предоставлено Лайфу организаторами конкурса

В Шелехове завершился уникальный трансформационный проект. Он продолжался два месяца и объединил 27 сотрудниц Иркутского алюминиевого завода. В рамках проекта компании РУСАЛ "Быть женщиной" сотрудницы предприятия слушали лекции по психологии, о правильном питании и здоровье, занимались фитнесом и участвовали в разных мастер-классах.

"Социальная стратегия нашей компании, начиная с её основания Олегом Дерипаска, заключается в повышении качества жизни в наших городах ответственности. Это глобальная задача. Есть задача поменьше — снижение оттока населения, удовлетворение запросов наших работников и всех горожан. И есть локальная задача — помочь женщинам поднять детей на ноги и иметь дополнительный доход", — рассказала руководитель проекта по созданию женских центров досуга и самореализации Галина Ратникова.

Фото предоставлено Лайфу организаторами конкурса

Фото предоставлено Лайфу организаторами конкурса

В конкурсе "Самая обаятельная и привлекательная", который стал последним аккордом проекта, участниц ждало четыре испытания. Первое — "Визитная карточка", в нём оценивалась речь и самопрезентация. В течение двух минут конкурсантки должны были рассказать о своей жизни, работе и хобби.

Второй тур включал в себя дефиле в деловых костюмах. Жюри оценивало внешний вид, грациозность походки и эмоциональное состояние участниц.

Фото предоставлено Лайфу организаторами конкурса

Фото предоставлено Лайфу организаторами конкурса

Третий конкурс был посвящён хобби участниц. Конкурсантки раскрывали свои способности в вокале, танцах и театральных постановках. А заключительным испытанием стал танец-дефиле в вечерних платьях. Участницы демонстрировали нежность плавность и грациозность.

Фото предоставлено Лайфу организаторами конкурса

Фото предоставлено Лайфу организаторами конкурса

Победительницей конкурса стала Оксана Щепина. Она рассказала, что не ожидала получить корону. А организаторы проекта отметили, что после конкурса у каждой из участниц в жизни произошли позитивные изменения. Женщины смогли побороть свои страхи и научились находить время для себя и своих увлечений.

Авторы
Александра Мышляева
Александра Мышляева

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