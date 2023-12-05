Спрос на онлайн-психологов вырос в РФ в 1,5 раза, у молодёжи — в 6 В 2023 году посещаемость психологических онлайн-сервисов россиянами выросла более чем в полтора раза. Наибольший прирост у молодого поколения — в 6 раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota. 5 декабря, 14:36 Обложка © Freepik / DCStudio

Исследование проведено на основе обезличенных абонентских данных. Сравнивались показатели за первые девять месяцев 2023 года с аналогичным периодом 2022-го.

Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-ресурсов за год увеличился на 81%. Также выросло среднее время, которое пользователи уделяют онлайн-психологам. Показатель увеличился практически на треть. Чаще психологическими сервисами пользуются женщины. Они составляют 60% аудитории и обеспечивают 63% интернет-трафика этих ресурсов.

Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25–35 лет (37% всех пользователей). На втором месте — абоненты от 36 до 45 лет (22%), а замыкает топ-3 группа 46–55 лет (17%). Самые высокие темпы роста демонстрирует молодое поколение (14–20 лет). По сравнению с 2022 годом интерес школьников и студентов к таким сервисам вырос в шесть раз, а потребление мобильного трафика этой возрастной группой — почти в восемь.

Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии в 2023 году стал "Ясно". Число его пользователей с прошлого года увеличилось на 44%, а трафик — на 89%. На втором месте — Alter, чья аудитория выросла в 5,5 раза. На третьем — Zigmund.Online, у которого общее число пользователей сократилось на 28%, при этом трафик вырос на 24%. Кроме того, в пятёрку наиболее востребованных сервисов вошли YouTalk и Smart.

По результатам исследования, в среднем российский пользователь психологических сервисов тратит на них 117 минут в месяц. Для сравнения: в прошлом году аналогичный показатель составлял 91 минуту. Онлайн-сервисы психотерапии были наиболее востребованы в августе 2023 года (на них тратили 171 минуту), а менее всего — в апреле (81 минута).

В пятёрку городов, жители которых уделяли в 2023 году психотерапии больше всего времени, вошли Рязань (233 минуты), Ставрополь (192 минуты), Благовещенск (166 минут), Ростов-на-Дону (162 минуты) и Москва (154 минуты).

Авторы Валерия Мишина