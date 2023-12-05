Как сохранить здоровье волос зимой: 7 рабочих хитростей Устали от причёски, как у мамы из "Симпсонов"? Вот вам простые и эффективные советы о том, как в суровых зимних условиях сохранить прекрасную шевелюру — если, конечно, у вас таковая имеется. 5 декабря, 16:30 Обложка © Shutterstock

Наступили холода. Из-за морозного сухого воздуха и бесконечных шапок зимой состояние волос меняется: они становятся ломкими, теряют блеск и насыщенность цвета. То торчат дыбом после головного убора, то превращаются в сено, то выпадают. Хорошая новость — со всем этим можно справиться. И мы расскажем, как именно.

Почему зимой волосам нужен особый уход?

Не рискуй головой: почему зимой волосам нужен специальный уход. Фото © Shutterstock

Чаще сушим волосы феном. Если летом можно выбежать на улицу с чуть влажными локонами и позволить тёплому ветру их досушить, то зимой рисковать не стоит.

Носим шапки и шарфы. Верхняя одежда создаёт эффект трения, чешуйки кутикулы приподнимаются, волосы начинают слоиться и выглядят тусклыми. Кроме того, шапка сдавливает голову, сосуды сужаются, кровообращение замедляется, нарушается приток питательных веществ к волосяным луковицам. Если это продолжается долго (а сезон шапок в России длится пять месяцев), волосы слабеют и начинают выпадать.

Перепады температур. На улице морозно и влажно, а в помещении — сухой воздух от отопления, обогревателей и кондиционеров. Волосы находятся в постоянном стрессе и не успевают адаптироваться под скачущую температуру. На этом моменте может появиться перхоть, потому что кожа головы никак не сориентируется, сколько надо выделить кожного сала.

Недостаток влаги. Волосы трутся друг о дружку, накапливая статическое электричество. Влага препятствует этому, но в сухом зимнем воздухе её мало. Поэтому волосы электризуются, пушатся и топорщатся в разные стороны, не становясь при этом объёмными.

Как помочь волосам пережить зиму?

Секреты, о которых никто не знает: как уберечь волосы зимой. Фото © Shutterstock

В зимнее время года волосам и так несладко живётся из-за мороза и сухого воздуха в помещениях. Это всё приводит к их пересыханию, ломкости, потере блеска и эластичности. Поэтому важно беречь локоны зимой, чтобы сохранить их здоровье и красоту. А про хитрости, которые помогут не распрощаться с причёской до наступления весны, сейчас расскажем.

1. Мойте волосы реже

Старайтесь мыть волосы как можно реже, два-три раза в неделю. Таким образом вы меньше их травмируете и защитите от чрезмерного высыхания. Если ваши локоны склонны к жирности и требуют более частого очищения, то старайтесь использовать шампунь только на коже головы и корнях, оставляя длину волос нетронутой. Смывать средство нужно тщательно, но не слишком долго.

2. Откажитесь от горячей воды

Мойте голову только тёплой водой и никогда не горячей. Потому что она высушивает кожу, стимулирует выработку кожного сала, делает прядки ломкими и тусклыми. Убедитесь, что волосы хорошо намокли: позвольте воде стекать по ним не меньше минуты и только потом наносить шампунь. Это позволит волосяным фолликулам открыться и лучше впитывать увлажняющие средства.

3. Не забывайте про маски для волос

Как правильно ухаживать за волосами в холода. Фото © Shutterstock

Правильный уход за волосами зимой включает обязательное использование питательных и увлажняющих масок один-два раза в неделю. Это продукт глубокого действия, который увлажняет, питает, восстанавливает и защищает. Она предотвращает повреждение и выпадение, прекрасно укрепляет, заставляет локоны сиять. Помните, что, если используете маску, кондиционер наносится после неё. А потому последовательность использования средств такая: шампунь + маска + кондиционер. И не трите волосы полотенцем — аккуратно промокните тканью из хлопка.

4. Пользуйтесь приборами для горячей укладки как можно реже

Воздержитесь от излишнего использования фена, выпрямителя, электрощипцов. Позвольте волосам высохнуть самостоятельно, мягко вытирая их полотенцем. Если вам всё же необходимо использовать фен, то держите его на максимально возможном расстоянии от волос или используйте прохладный воздух, если ваша модель девайса это позволяет.

5. Расчёсывайтесь аккуратнее

Секреты по уходу за волосами и кожей головы в зимний период. Фото © Shutterstock

Расчёсывание помогает распутать волосы и массажирует кожу головы. А ещё в процессе можно перенести естественные защитные масла от корней к кончикам прядей. Когда волосы сохнут из-за морозного воздуха, это важно. Правда, для людей с жирными волосами это скорее минус — голова может стать сальной.

Расчёсываться по сто раз в день дерматологи не рекомендуют. Это только вредит шевелюре. Берите в руки расчёску, только когда хотите уложить локоны. На зиму для этого советуют приобрести гребень с широкими зубчиками, так как он бережнее щёток. Водите им по волосам аккуратно, не выдёргивая волоски и придерживая пряди у корней. Кстати, если волосы постоянно электризуются, лучше выбрать деревянный гребень, в отличие от пластикового, он не создаёт статическое электричество.

В гайдах по зимнему уходу за волосами часто советуют не расчёсывать влажные волосы. В таком состоянии они более хрупкие и легче ломаются. Но Американская ассоциация дерматологов советует учесть свой тип волос: прямые волосы лучше расчёсывать сухими, а кудрявые — влажными.

6. Купите увлажнитель воздуха

Да, влажный воздух может сделать волосы более вьющимися, однако если вы живёте в доме с центральным отоплением, то, скорее всего, воздух в вашей квартире достаточно сухой. Чтобы помочь локонам пережить зиму, включайте увлажнитель. Плюсов много: дышится легче, волосы и кожа перестают высыхать, можно добавить ароматические эфирные масла для расслабления.

7. Поменьше нервничайте и хорошо питайтесь

Раскрыты секреты, как на самом деле нужно ухаживать за волосами зимой. Фото © Shutterstock

Наука доказала: волосы могут выпадать от стресса. А зима — это не только снег и долгожданный отпуск. Это ещё и предновогодняя запара на работе, тяжёлые подъёмы по утрам и суетливые забеги за подарками. Справиться со стрессом помогут дыхательные техники, арт-терапия и регулярное сбалансированное питание. Кстати, полноценный приём пищи помогает волосам напрямую: для роста им нужны белок, цинк, железо, селен и витамин D.

Авторы Виктория Дитрих