Каким образом стресс влияет на здоровье и как избавиться от стрессового состояния Сейчас стресс влияет на все аспекты жизни людей. Он даже является одной из основных причин автомобильных аварий. LIFE решил разобраться, можно ли побороть стресс и как это сделать? 26 декабря, 07:00 Обложка © Shutterstock

Стресс — это состояние беспокойства или психического напряжения, которое вызвано трудной ситуацией. Он является естественной реакцией человека, ведь состояние стресса в той или иной степени испытывают все люди. Впрочем, от того, как человек реагирует на стресс, во многом зависит его здоровье и благополучие.

Психологи отмечают, что стресс влияет и на душевное, и на физическое состояние. Так, умеренный стресс полезен: он часто помогает выполнять повседневные задачи. В таком состоянии человек может лучше сконцентрироваться, быстрее решить ответственную задачу. Важное отличие умеренного стресса — человек может его контролировать и управлять им. Более того, он может действовать как вакцина, то есть помогать увеличить устойчивость к более сильному стрессу. Зато избыточный стресс может вызывать как физические, так и психические расстройства. Он оказывает разрушительное воздействие на организм и часто человек не может сам с ним справиться.

Симптомов стресса достаточно много. К основному психологи относят рассеянность. Человеку трудно сосредоточиться на выполнении повседневных задач. Например, начинаются проблемы на работе и в семье. Может возникать головная боль или другие болезненные ощущения в организме. Нередки такие симптомы, как расстройство желудка или бессонница.

Очень часто в состоянии стресса человек может лишиться аппетита или, наоборот, начать есть слишком много. Хронический стресс может усугублять уже имеющиеся проблемы со здоровьем и провоцировать новые.

Стресс может негативно влиять не только на здоровье. Он может плохо сказываться на выполнении рутинных ежедневных задач. Например, на вождение автомобиля. Именно стресс становится одной из основных причин аварий на дорогах. Это следует из совместного исследования компании "Ингосстрах" и Финансового университета. Аналитики изучили данные по дорожно-транспортным происшествиям в 37 самых крупных по численности городах России.

Оказалось, что почти каждый шестой водитель попадал в аварии за последние три – пять лет. Чаще других ДТП случались с жителями Иркутска (20,4%), Перми (18,3%) и Самары (18%). Чуть меньше пострадали водители Ульяновска (17,8%), Новокузнецка (17,7%) и Санкт-Петербурга (17,4%). Интересно, что москвичи показали самый низкий результат по аварийности (8,8%). Кроме того, реже остальных участниками ДТП становятся жители Астрахани (9,9%), Томска (11,6%) и Владивостока (12%).

Исследование показало, что каждая вторая авария произошла из-за того, что её участники не разъехались на перекрёстке (46,9%). На втором месте по популярности превышение скорости (24,1%), а на третьем — несоблюдение сигналов светофора (11,4%). Основной причиной ДТП участники опроса назвали неопытность водителя (51,2%). Также аварии были спровоцированы усталостью и переутомлением водителя (20,6%), его медленной реакцией на дорожную ситуацию (7,8%) и стрессом.

- С наступлением осени не только ограничивающие видимость дожди, опавшая листва и первый снег создают аварийную обстановку. При смене сезона у водителей повышаются тревожность и уровень стресса. Это, как показало исследование, напрямую влияет на частоту ДТП. Поэтому особенно важно чувствовать себя защищённым на дорогах и оформить полис каско, по которому страхуется непосредственно сама машина, а кто был виновником ДТП — не имеет значения, — рассказал Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".

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Как избавиться от стресса? Психологи определили несколько методов снятия этого неприятного состояния. Например, это выброс эмоций, так как держать негатив в себе может быть вредно. Еще можно поделиться переживаниями с другом или дать волю эмоциям. Также справиться со стрессом помогают смена обстановки и физическая активность.

Кроме того, чтобы побороть стресс, психологи советуют наладить правильное питание, заняться спортом, а также научиться трансформировать негативные эмоции в позитивные. В конечном счёте нужно работать над повышением стрессоустойчивости. Например, снимать тревожность. Для этого нужно определить круг негативных факторов, которые вызывают беспокойство и свести с минимуму их воздействие. Например, пересмотреть свое отношение к тем обстоятельствам, которые невозможно изменить. Существуют также упражнения на расслабление и решение психологических задач. В частности, можно научиться контролировать свой гнев, а следовательно и снизить уровень стресса, который вызван эмоциональными поступками. Самое главное — работать над собой нужно регулярно. Если справиться с проблемами самостоятельно не получается, то лучше обратиться за помощью к психологу.

Авторы Валерия Мишина