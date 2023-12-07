Ханука 2023: История и традиции иудейского праздника света Ханука — один из важных иудейских праздников, который отмечается в декабре в память о чуде, произошедшем в Израиле. О его истории и традициях рассказываем в этом материале. 6 декабря, 21:01 7 декабря 2023 года иудеи начинают отмечать Хануку. Обложка © Shutterstock

Иудаизм имеет богатую традицию и множество праздников, каждый из которых отличается своими особенностями и значением в иудейской вере и истории. Основные из них: Пурим — праздник, который отмечается в феврале или марте в память о спасении евреев от заговора злобного персидского первого министра Хамана в V веке до н.э.; Рош ха-Шана — еврейский Новый год, наступающий в сентябре или октябре, Иом-кипур — День исповедания, или День поминовения, который приходит после Рош ха-Шаны; и Суккот — праздник, который празднуется в октябре в память исхода евреев из Египта. К числу этих важных дат относится и Ханука, которую ещё называют праздником свечей (или праздником огней), — торжество, установленное в честь чудесного события, произошедшего в Иерусалиме во время Маккавейского восстания во II веке до н.э.

Ханука — что это за праздник? Видео © YouTube / EveryJew

Какого числа отмечают Хануку в 2023 году

Ханука начинается 25 кислева. Кислев — третий месяц еврейского календаря, обычно соответствует ноябрю-декабрю. Продолжается торжество восемь дней и заканчивается 2 или 3 тевета, четвёртого месяца гражданского еврейского года, соответствующего декабрю-январю григорианского календаря. В 2023 году Ханука начнётся 7 декабря с заходом солнца и продлится до 15 декабря.

История праздника

В 332 году до н.э. Иудея добровольно перешла в сферу влияния Александра Македонского, который не вмешивался в религиозную жизнь евреев. После того как Александр умер в 323 году до н.э., последовали десятилетия войн между его наследниками. Вслед за тревожным временем властью в Иудее овладела египетская династия Птолемеев, поэтому следующее столетие прошло в относительной стабильности.

Однако в 198 году до н.э. Птолемеи потерпели поражение от Селевкидов — представителей державы, основанной Селевком I Никатором, одним из полководцев Александра Македонского. Иудея перешла в их руки. Поначалу ситуация даже улучшилась: налоги уменьшились, вера оставалась в неприкосновенности. Но затем Селевкиды стали предпринимать попытки эллинизировать местное население: греческая философия и культура активно проникали в иудейскую среду. Народ раскололся на эллинизированных евреев, которые переняли обычаи и религию греков, и евреев-ортодоксов. Элита еврейского общества была полностью эллинизированной.

Для приверженцев ортодоксального иудаизма ситуация стала критической после прихода к власти в 175 году до н.э. Антиоха Епифана. Насаждение эллинизма, который иудеи считали язычеством, приобрело особо жестокие формы. Соблюдение еврейских законов и обычаев стало серьёзным преступлением, Тора, основная священная книга в иудаизме, была запрещена. Антиох дал Иерусалиму своё имя, разграбил и осквернил Храм, конфисковав все храмовые сокровища. В 169 году до н.э. правитель отослал в Сирию священную храмовую утварь, включая знаменитую золотую менору — золотой семирожковый светильник на семь свечей, одну из главных святынь иудеев.

В ответ на эту политику приверженцы иудейской религии подняли восстание. Во главе повстанцев встал Матитьяху Хашмонай, который, согласно преданию, произнес фразу: "Кто за Бога — за мной!", после чего приверженцы Торы ушли за ним в горы, чтобы вести партизанскую войну против греков и их союзников — евреев, принявших эллинизм. После смерти Матитьяху Хашмонай борьбу возглавил его сын Иегуда Маккавей.

Церемония зажжения первой ханукальной свечи на площади Революции. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Ряды повстанцев были малочисленнее войск Антиоха, плохо вооружены и недостаточно подготовлены. Осознавая это, Иегуда Маккавей избегал открытых сражений, чтобы не дать противнику воспользоваться численным преимуществом. Вместо этого повстанцы наносили удары отдельным греческим отрядам и быстро отступали в горы. Такая тактика позволила одерживать одну победу за другой. В течение трёх лет повстанческая армия вытеснила завоевателей с территории страны и освободила Иерусалим. Это подтвердило, что высокие цели и сила духа иногда дают перевес над превосходящими силам противника.

Взойдя на Храмовую гору, евреи увидели что их святыня полностью разорена. Вот как описан этот эпизод в Первой книге Маккавейской: "И собралось всё ополчение, и взошли на гору Сион. И увидели, что святилище опустошено, жертвенник осквернён, ворота сожжены, а в притворах, как в лесу или на какой-нибудь горе, поросли растения, хранилища разрушены. И разодрали они одежды свои, плакали горьким плачем и сыпали пепел на свои головы, падали лицом на землю, трубили вестовыми трубами и вопили к небу. Тогда отрядил Иуда мужей воевать против находившихся в крепости, доколе он очистит святилище. И избрал священников беспорочных, ревнителей закона. Они очистили святилище и осквернённые камни вынесли в нечистое место".

После очищения Храма евреи возобновили в нём богослужения. Иосиф Флавий в своих "Иудейских древностях" пишет: "Иуда праздновал со своими согражданами возобновление жертвоприношений в Храме в течение восьми дней... Иудеи так радовались явившейся теперь вновь возможности вернуться к своим прежним обычаям и внезапному случаю после продолжительного времени опять предаваться истинному богопочитанию, что они условились на будущее время всегда праздновать день восстановления Храма восьмидневным празднеством. С тех пор до нашего времени мы празднуем этот праздник под именем Празднества света (Хаг Урим), вероятно, потому что в этот день явилась нам против всякого ожидания, подобно свету, возможность вновь поклоняться Предвечному".

В это же время в Храме случилось чудесное явление, положившее начало празднику Ханука. Согласно преданию, сохранённому в Талмуде, когда повстанцы очистили Храм, они долго искали чистое масло, годное для того, чтобы зажечь менору и освятить помещение. Нашли только небольшой кувшин, но масла там было так мало, что хватило бы только на один день горения светильников меноры. Менору всё же зажгли, и произошло чудо: масла хватило ровно на восемь дней, на время, необходимое для приготовления нового чистого масла для заполнения каждого из семи светильников меноры. В память об этом чуде праздник Ханука с тех пор отмечают в течение восьми дней.

Традиции праздника

Ханука (в переводе с еврейского — "торжественное открытие") — это восьмидневный праздник, во время которого евреи зажигают свечи в особом подсвечнике, называемом ханукией, и читают галель в синагогах. Количество свечей в ханукии соответствует числу дней праздника: в первый день зажигается одна свеча, а к восьмому дню ханукия полностью заполняется свечами. Они всегда размещаются слева направо и зажигаются от специальной свечи, называемой шамаш, которая горит на протяжении всего праздника. Кроме того, можно использовать специальную лампу для оливкового масла, которая является аналогом той, что использовалась в Храме.

Как зажигать ханукальные свечи? Видео © YouTube / JewishRostov

Ханукия, специальный подсвечник, обычно размещается на подоконнике, что символизирует исполнение верующими заповеди: "Разглашать всем чудо". Считается, что свет, исходящий от ханукии, отгоняет зло, поэтому с течением времени сложилась традиция помогать нуждающимся финансово, чтобы каждый мог отметить этот праздник.

Во время Хануки запрещено поститься, поэтому евреи устраивают пышные застолья и веселятся. На столе обязательно присутствуют латкес — картофельные оладьи и пончики, приготовленные в обилии масла и посыпанные сахарной пудрой. Также обязательны молочные продукты и блюда из сыра.

В течение праздника выходные предоставляются только детям, поэтому Ханука в Израиле иногда называется детским праздником, в то время как взрослые продолжают работать. Кроме женщин, которые во время зажигания свечей должны воздерживаться от выполнения какой-либо работы, чтобы выразить признательность Всевышнему за чудо Хануки.

Праздничные мероприятия нацелены в основном на детей, которые получают подарки и деньги. Однако часть полученных средств ребёнок обязан отдать на благотворительность, чтобы научиться правильно распоряжаться своим достатком. Хотя традиция дарить подарки возникла не сразу: так как еврейские дети иногда завидовали своим христианским друзьям, которые получали подарки на Рождество, со временем укрепилась традиция дарить их и еврейским детям на Хануку, празднуемую в предрождественское время.

Самые главные ханукальные блюда — это пончики и латкес, которые жарят в масле. Фото © Freepik

В каждый из восьми дней праздника ценность подарков возрастает. Поэтому, выбирая подарок для ребёнка, учитывают день, в который он будет вручён: в первый день это может быть что-то скромное, например небольшая игрушка, кукла или конструктор. Во второй день можно подготовить с детьми подарки для других, таким образом воспитывая заботу о нуждающихся. На третий день отличным подарком будет что-то познавательное, способствующее развитию ребёнка. В четвёртый день обычно дарят декоративные и настоящие монеты. Пятый день связан с религиозными аспектами, поэтому подарок может быть религиозного характера. В шестой и седьмой дни Хануки презент может быть связан с семейными ценностями. В восьмой день принято дарить самый ценный подарок.

Ещё во время Хануки играют в дрейдл — волчок, на сторонах которого выведены еврейские буквы, составляющие сокращённое предложение: "Чудо великое свершилось там". Именно таким образом во время запретов и гонений люди изучали язык и Тору.

Ханука отмечается всеми евреями и является праздником радости и надежды, во время которого принято веселиться и наслаждаться. Огонь свечей в каждом окне напоминает, что Господь всегда защищает верующих от тьмы.

Как Хануку отмечают в России

Праздник света отмечают иудеи во всём мире, в том числе и в России. В Москве на площади Революции по традиции зажигают ханукию — свечу, которая символизирует начало праздника. В честь этого события иудеи будут зажигать по одной свече каждый следующий день.

Когда мы зажигаем эту свечку, на самом деле это послание всем, что свет побеждает тьму. Неважно, какие испытания вокруг, какие трудности. Мы уверены, что сила духа непобедима Главный раввин России Берл Лазар

Авторы Андрей Соколов