Всё успеть до 31-го: Как работаем и отдыхаем в предновогодние дни в 2023 году? Какие даты включены в новогодние каникулы 2023 года и как они распределяются между выходными и рабочими днями? Этот вопрос волнует многих граждан нашей страны, которые хотят спланировать свой отдых. Life.ru объясняет, будем работать 30 и 31 декабря или нет. 6 декабря, 17:00 Как отдыхаем в последние дни 2023 года — 30 и 31 декабря? Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Год подходит к концу, и это время смешанных чувств. С одной стороны, нужно успеть закрыть все проекты, представить отчёты, оценить результаты уходящего года, спланировать цели на следующий, выбрать подарки для близких. С другой стороны, впереди длинные праздничные выходные, которые можно провести с удовольствием.

В 2023 году, как и в предыдущем, новогодний вечер можно отмечать дома, отправиться в гости или ресторан. Ведь 31 декабря приходится на воскресенье. А что насчёт 30 декабря? Это суббота, но многие не уверены, будем работать в этот день или нет. Попробуем разобраться.

Производственный календарь на декабрь 2023 года и январь 2024-го. Инфографика © LIFE

Как работаем 30 и 31 декабря 2023-го?

Для того чтобы узнать, является ли 30 декабря рабочим днём, нужно обратить внимание на официальные документы. В постановлении Правительства РФ, которое регулирует перенос выходных дней в 2023 году, нет упоминания о том, что 30 декабря будет выходным праздничным днём. Эта дата также не включена в список нерабочих праздничных дней.

Однако в 2023 году 30 декабря приходится на субботу, поэтому для сотрудников, которые работают по пятидневке, этот день не будет отличаться от других выходных дней. Закон не предусматривает особых случаев, когда в такой день нужно выходить на рабочее место.

Последний рабочий день в 2023 году — это пятница, 29 декабря. А дальше — отдыхаем. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

А вот работать 29 декабря придётся в обычном режиме, нет причин, чтобы уходить с работы раньше. Закон предусматривает сокращённый рабочий день только перед нерабочим праздничным днём, а 30 декабря не относится к таковым, это просто календарный выходной.

О том, как наша страна будет отдыхать и работать в следующем году, читайте в материале с производственным календарём на 2024 год.

Как будет оплачиваться работа 30 декабря?

Если вы работаете не по пятидневке, а по сменному графику, 30 декабря для вас будет обычным рабочим днём, без изменений в заработной плате. Вы заработаете столько же, сколько и в любой другой день. Единственный шанс получить в этот день больше — это если ваш руководитель решит выдать вам праздничную премию.

Авторы Андрей Соколов