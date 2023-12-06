"И крестиком, и на машинке": 6 пород кошек с самым высоким IQ Хотите завести умную и преданную кошку? Представляем вам шесть самых интеллектуально одарённых пород, которые не только украсят дом, но и наполнят вашу жизнь радостью и удовольствием. 6 декабря, 15:30 Самые умные породы кошек, которые точно вам понравятся. Обложка © Shutterstock

Котики — прекрасные компаньоны и домашние животные, но, конечно, далеко не все породы. Если вы вдруг задумываетесь над тем, чтобы завести пушистого, предлагаем познакомиться с самыми интеллектуально одарёнными породами кошек. Собрали шесть примеров в материале ниже.

1. Абиссинская кошка

Абиссинская порода кошек отличается высоким IQ. Фото © Shutterstock

Воплощение элегантности и грации. Они не только красивы, но и умны. Котики абиссинской породы интуитивно чувствуют настроение своих владельцев и не прочь составить им компанию. Они предпочитают быть в центре внимания и любят забираться на высоту, чтобы наблюдать за окружающим миром. Абиссинские кошки легко обучаются различным трюкам и активно участвуют в играх. Они также хорошо сосуществуют с другими домашними животными.

2. Гавана браун

Порода гавана браун — кошки, которые считаются одними из самых умных. Фото © Shutterstock

Гавана браун — уникальная порода, у её представителей изысканная коричневая шерсть и ярко-зелёные глаза. Они обладают высоким интеллектом и любознательностью. Котики активные и игривые. Но их нужно развлекать. Без интерактивных игрушек, которые стимулируют их умственные и физические навыки, не обойтись. Пушистики породы гавана браун станут отличными спутниками для семей и тех, кто ищет умную и дружелюбную кошку.

3. Бурманская короткошёрстная кошка

Характер бурманской короткошёрстной кошки. Фото © Shutterstock

Живая и приветливая порода. Её представители обладают игривым нравом, их сравнительно легко приручить. Они легко осваивают различные команды и могут даже гулять на поводке. Кошки бурманской породы ценят социализацию и легко приспосабливаются к различным условиям жизни. Они также хорошо ладят с другими домашними животными.

4. Сиамская кошка

Интеллект сиамской кошки считается высоким относительно других пород. Фото © Shutterstock

Пушистые представители этой породы — настоящие звёзды в кошачьем мире. Это неудивительно, учитывая их любопытство, общительность и запоминающийся внешний вид. Помимо того что кошки сиамской породы довольно умные, они ещё и очень ласковые. Важно: пушистики обожают играть, поэтому оставить их без внимания хозяина не получится. Нужно будет купить специальные головоломки для питомцев и, конечно, "кошачье дерево", чтобы сиамцам было куда вскарабкаться… А то может пострадать хозяйская мебель.

5. Корат

Порода кошек корат отличается не только красотой, но и умом. Фото © Shutterstock

Корат — редкая порода. Её представители обладают выдающимся интеллектом и внимательностью к окружающему миру. Они умеренно активны, но порой не прочь побегать по квартире или побеситься с хозяином. Кораты легко обучаются различным трюкам и могут стать идеальными компаньонами для городского жителя. Они преданы своей семье и любят быть в центре внимания.

6. Корниш-рекс

Корниш-рекс: характеристика, фото и преимущества породы. Фото © Shutterstock

Ласковая и весьма умная порода кошек, которая проявляет активность и игривость. Эти пушистики обожают играть, прыгать и исследовать окружающее пространство. Корниш-рексы легко адаптируются к новым ситуациям и обществу других животных. Хвостатые идеально подходят для семей с детьми или другими питомцами.

Если вы ищете умную кошку, с которой жизнь будет наполнена радостью и удовольствием, обратите внимание на породы, которые мы сегодня обсудили. Точно не пожалеете!

Авторы Сергей Трофимов