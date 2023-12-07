Мобильный трафик на горных курортах России вырос на четверть Отдых в горах стал одним из ярко выраженных туристических трендов 2023 года. Мобильный трафик в этих локациях вырос на 25%. 7 декабря, 13:59 Сочи, Красная Поляна. Фото © Shutterstock

Активнее всего россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и Розу Хутор. Наибольшей популярностью горный отдых пользуется у туристов 36−45 лет. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенный мобильный интернет-трафик абонентов.

Красная Поляна остаётся самым популярным круглогодичным горным курортом. По итогам одиннадцати месяцев 2023 года мобильный трафик россиян здесь вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме москвичей и петербуржцев чаще остальных тут отдыхают жители Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии.

Шерегеш в этом году поднялся на второе место по популярности. Он обогнал ещё один известный сочинский курорт — Розу Хутор. По сравнению с 2022 годом кузбасский курорт увеличил потребление интернет-трафика почти на 35%. Он пользуется особой популярностью у жителей соседней Новосибирской области и Югры.

Мобильный трафик на Розе Хутор, замкнувшей тройку лидеров, увеличился на 13%. Сюда в основном приезжают туристы из тех же регионов, что и в Красную Поляну. В топ‑5 популярных горных курортов также вошли Домбай и горнолыжный центр Банное на Южном Урале. Там пользователи активнее выходили в сеть на 24 и 31% соответственно.

Сноубордисты на курорте Красная Поляна. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

По данным исследования, отдых в горах в основном предпочитают мужчины, они потребляют 60% от всего мобильного трафика в сети в этих локациях. Чаще всего горные курорты посещают россияне 36−45 лет (около 37% от всех туристов). Кроме того, активный отдых на высоте предпочитают абоненты группы 46+ (32%) и 26−35 лет (25%).

Авторы Валерия Мишина