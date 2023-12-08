Славянский Новый год – 2024: чего ожидать и кому сильнее повезёт в год Тёмного Лося Впрочем, не только год рождения может стать залогом успеха — Тёмный Лось также обращает внимание на то, что делает человек. Будучи по своей природе целеустремлённым и напористым, он поможет всем, кто ведёт себя так же. 8 декабря, 15:30 Обложка © Shutterstock

Не только китайцы изучали, как звёзды влияют на жизнь людей, свой гороскоп был и у славян. Годослов, или Сварожий круг, считается одним из самых точных инструментов предсказаний, ведь он проверялся нашими предками на протяжении веков. С наступлением нового года "двух двоек, четвёрки и нуля", по славянскому гороскопу, мы встречаем Тёмного Лося, который несёт с собой волнующие перспективы. Гороскоп древних славян предсказывает, что 2024 год будет временем перемен и новых возможностей. Он покровительствует открытиям, карьерному росту, стабильности в политической и личной жизни общества.

2024 год — не только Дракона

Кому повезёт в 2024 году Тёмного Лося по славянскому годослову. Фото © Shutterstock

Славянский годослов похож на восточный гороскоп тем, что каждому году присваивается своё животное-покровитель. Это может быть зверь, птица, рыба и даже насекомое. По славянским поверьям, люди, рождённые под определённым знаком, обладают разными качествами. Но, в отличие от восточного гороскопа, славянский годослов делится не на 12-летние циклы, а на 16-летние. Каждый такой цикл, или Сварожий круг, состоит из 12-месячных периодов, начинающихся в день весеннего равноденствия, 21 марта. Так что если вы родились до этой даты (с 1 января по 20 марта), то вашим тотемным животным окажется символ прошлого года. У каждого года есть свой хозяин, и 2024-му будет покровительствовать Тёмный Лось (Сох).

Что ожидать от года Тёмного Лося?

Славянский гороскоп: кому ждать удачи в 2024 году Тёмного Лося. Фото © Getty Images / skynesher

Тёмный Лось — это первый знак в 16-летнем цикле Сварожьего круга. Сох харизматичен и горд, он является лидером и обладает сильной волей и невероятной выносливостью. Люди, рождённые под знаком Тёмного Лося, умеют не только добиваться своего, но и объединять других, когда есть цель, требующая общих усилий.

Тёмный Сох ценит семью, поэтому встречать его в 2024-м лучше всего в кругу самых близких людей. На стол не стоит ставить никакого мяса, и, наконец, пейте поменьше — Лось терпеть не может, когда ходят "на рогах".

Это животное — прирождённый лидер, первооткрыватель, он всегда ведёт за собой других, возглавляет коллективы, занимает лидирующие должности. Лось — целеустремлённое животное, которое никогда не останавливается на достигнутом. Часто людей, рождённых под знаком этого тотема, не понимают из-за слишком прогрессивных взглядов — идеи Лосей опережают своё время.

Кому повезёт в год Тёмного Лося?

Кому улыбнётся удача в 2024 году Тёмного Лося по славянскому годослову. Фото © Getty Images / Patrick J. Endres

В 2024 году Тёмный Сох благоволит сильным и смелым людям, им он принесёт карьерный рост и немалые финансовые приятности. Это время для осуществления самых грандиозных замыслов. Главное тут — ничего не бояться и быть напористым, как лось. Ну а теперь давайте посмотрим, кого ждёт удача в 2024 году по славянскому годослову.

Златорогий Тур (Бык): 1926, 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022

Главным любимчиком Тёмного Соха в 2024 году станет Златорогий Тур. Его ждут процветание, удача, множество ярких и запоминающихся событий. Усилия, которые были вложены в предыдущие периоды, наконец будут вознаграждены, а инвестиции оправдают себя в полной мере. После успешного завершения множества проектов есть возможность на некоторое время насладиться заслуженным отдыхом, однако ближе к осени стоит задуматься о будущем развитии. Для Туров по славянскому календарю 2024 год идеально подходит для обучения. Полученные навыки окажутся полезными практически сразу, делая вложения в образование более чем оправданными. Конечно, учёба будет требовать времени, но её результаты того стоят: новые горизонты откроются перед вами очень быстро.

Жемчужная Щука: 1916, 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012

Что принесёт 2024 год Тёмного Соха разным знакам. Фото © Shutterstock

​​Жемчужным Щукам в 2024 году будет особенно везти в сфере творчества: все креативные проекты, придуманные ими, обречены на успех. Также этот год станет благоприятным для финансовых манёвров. Особенно удачливыми будут представители знака Жемчужной Щуки, обладающие аналитическим складом ума. У них открывается реальная возможность приумножить свой капитал при условии, что инвестиции будут осмотрительными. Способность доверять своей интуиции и оценивать вероятность различных событий поможет не только в финансовой области, но и в профессиональном росте.

Притаившийся Лют (Волк): 1914, 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010

Притаившимся Волкам благосклонность Тёмного Лося обеспечит трудолюбие: в 2024-м любая их работа будет оценена по достоинству, в том числе и в денежных знаках. Год обещает быть весьма интересным и перспективным, главное – выдержать все испытания, и тогда Волка ждёт награда. Годослов обещает Люту неожиданные перемены судьбы, касающиеся в основном карьеры, так что скучать не придётся. Путешествия и общение с близкими принесут удовольствие и вдохновят на подвиги, а друзья всегда придут на помощь, поскольку без стаи Волку — никуда. Надо больше доверять своему сердцу при принятии решений, но при этом думать холодной головой.

Авторы Елизавета Терешкова