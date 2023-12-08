Исследование: Продажи восстановленных смартфонов в России выросли в четыре раза

За 11 месяцев уходящего года продажи восстановленных смартфонов в России выросли в денежном выражении в четыре раза. Об этом говорится в поступившем в редакцию Лайфа исследовании.

Так, самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов стал Samsung, чьи продажи в этом году выросли в 2,3 раза. На втором месте оказались устройства от Apple — их доля увеличилась в 2,5 раза. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с годовым приростом продаж в 4 раза. А вот лидером продаж среди моделей в 2023 году является iPhone 8. Далее следуют модели от Samsung - Galaxy A50 и Galaxy A32. Кроме того, россияне охотно покупают восстановленные iPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C. А средняя цена такого аппарата составила 15 тысяч рублей

Аналитики МегаФон ожидают, что рост продаж подержанных смартфонов в их объединённой с Yota торговой сети в следующем году превысит отметку в 50%.

"Рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Растёт и средняя цена выкупа аппаратов, что стимулирует пользователей сдавать их в зачёт части стоимости новых гаджетов", — комментирует директор департамента по стратегии и развитию продаж Давид Борзилов.