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8 декабря, 14:46

Исследование: Продажи восстановленных смартфонов в России выросли в четыре раза

<p>Samsung возглавил рейтинг самых популярных брендов восстановленных смартфонов. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/side-view-of-man-using-smartphone_11631591.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">freepik </a></p>

Samsung возглавил рейтинг самых популярных брендов восстановленных смартфонов. Фото © freepik

За 11 месяцев уходящего года продажи восстановленных смартфонов в России выросли в денежном выражении в четыре раза. Об этом говорится в поступившем в редакцию Лайфа исследовании.

Так, самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов стал Samsung, чьи продажи в этом году выросли в 2,3 раза. На втором месте оказались устройства от Apple — их доля увеличилась в 2,5 раза. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с годовым приростом продаж в 4 раза. А вот лидером продаж среди моделей в 2023 году является iPhone 8. Далее следуют модели от Samsung - Galaxy A50 и Galaxy A32. Кроме того, россияне охотно покупают восстановленные iPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C. А средняя цена такого аппарата составила 15 тысяч рублей

Аналитики МегаФон ожидают, что рост продаж подержанных смартфонов в их объединённой с Yota торговой сети в следующем году превысит отметку в 50%.

"Рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Растёт и средняя цена выкупа аппаратов, что стимулирует пользователей сдавать их в зачёт части стоимости новых гаджетов", — комментирует директор департамента по стратегии и развитию продаж Давид Борзилов.

Под понятие восстановленного смартфона подпадает любой гаджет, возвращенный производителю его прежним владельцем и подготовленный для дальнейшей эксплуатации. Это может быть как смартфон, возвращённый по программе трейд-ин, так и устройство, которое побывало в эксплуатации всего несколько часов или дней и банально не понравилось владельцу.

Алексей Берковиц
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