4 причины прийти в форму до Нового года, чтобы не реветь потом под ёлкой Впереди три недели, чтобы взять себя в руки и блистать в новом платье или дорогом костюме. Помните, что ежегодная январская лихорадка в спортзале неизбежна, но вы можете пойти на опережение, а не следовать за толпой. 10 декабря, 08:00 Обложка © Shutterstock

Новогодняя суета и подготовка к праздникам с каждым днём начинает набирать обороты. Купить подарки, нарядить ёлку, закончить рабочие дела и успеть уложиться в дедлайны. А ещё все мы грешим тем, что обещаем себе начать новую жизнь после зимних праздников. За каникулы съедаем тонны жирной пищи, успокаивая себя мыслью: "Ну ничего, ещё одно ведро оливье, а потом на диету!" Лайф нашёл несколько причин взяться за свою фигуру до января 2024 года!

1. Раньше начнёте — раньше получите результат

Почему стоит начать худеть, не дожидаясь наступления Нового года. Фото © Freepik / serhii_bobyk

Бегуны говорят, что самое сложное в беге — завязать кроссовки. Так и есть, стоит только начать — и вы не сможете остановиться. Хотя бы наденьте спортивную форму и почувствуйте себя иначе. На самом деле фокус здесь прост: чем больше вы откладываете ограничения в питании, снижение калорийности в рационе или возобновление физических нагрузок, тем хуже ваше настроение будет перед днём икс. Начните сейчас — и скажете себе спасибо в будущем!

2. Меньше вероятность, что вы быстро сдадитесь

Эти причины замотивируют вас привести себя в форму до новогодних праздников. Фото © Freepik / Drazen Zigic

У тех, кто начинает ходить в спортзал в январе, шансы на успех не столь высоки, чем у тех, кто начинает заниматься спортом до праздников. Исследования показывают, что только 64% сохраняют своё фитнес-решение через месяц. Другое исследование говорит о том, что среднее число посещающих тренажёрный зал в неделю увеличивается примерно на 7% в январе, а затем падает до 2,5% к апрелю. Вероятность того, что вы станете одним из тех, кто сошёл с пути раньше, не выполнив своё новогоднее обещание, меньше, если начнёте уже сейчас.

3. Праздники без ненависти к себе

Почему стоит отказаться от идеи худеть после Нового года. Фото © Freepik

Строгие диеты, срывы, чувство вины, недовольство собственным внешним видом не принесут вам ничего хорошего и испортят праздник. Неужели вы действительно хотите начать новый год с ненависти к собственному отражению в зеркале? Если нет, то самое время начать с длительной прогулки по парку!

4. Вы подсознательно будете есть меньше в праздники

4 причины начать тренировки в спортзале перед Новым годом, а не после. Фото © Freepik / lookstudio

Нужно понимать, что, если вы займётесь фигурой до наступления длинных праздников, в вашем организме и теле уже начнутся изменения: метаболизм ускорится, запустится работа мышц, которая берёт на себя часть потребляемых калорий. К тому же подсознательно вам будет жаль потраченных ранее усилий, поэтому за новогодним столом вы не захотите впихивать в себя всё и побольше.

Авторы Виктория Дитрих