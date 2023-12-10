Загадка СССР: Зачем детей в советских садиках укладывали спать на улице К слову, традиция СССР сейчас жива в большинстве скандинавских стран. В детских садах Швеции детей укладывают в коляски и вывозят спать на улицу на 60–90 минут. Полезно ли это? 7287 7287 Зачем в садиках СССР детей выгоняли спать на мороз? Обложка © ТАСС / Игорь Уткин

Пожалуй, если современный родитель, появившийся на свет уже после распада СССР, узнает, что его чадо выгнали спать на улицу, да ещё и зимой в пятнадцатиградусный мороз, скандал будет такой, что вряд ли он завершится к вечеру следующего дня. А между тем такая практика в Советском Союзе долгие годы считалась нормальной, более того, обязательной. Что это было? Детей готовили к суровой взрослой жизни?

Практика организации тихого часа на улице появилась сразу после основания СССР. В 20–30-е годы прошлого века туберкулёз нещадно косил взрослых и детей, поэтому руководство страны приняло ряд мер, которые, как им казалось, могли остановить пандемию. Одной из них было как раз закаливание.

Для чего детей в советских детских садах укладывали спать на улице зимой и летом⁠⁠. Фото © ТАСС / Игорь Зорин

Сон в зимнее время, по мнению советских медиков, улучшал аппетит, насыщал организм кислородом, укреплял иммунитет и помогал бороться с вирусами. Кроме того, такая методика не давала угаснуть врождённым адаптационным способностям организма.

Вторая причина — такой тихий час упрощал работу воспитателя, поскольку дети на свежем воздухе быстрее и крепче засыпали, их не нужно было долго успокаивать.

Почему дети в СССР зимой спали на улице. Фото © ТАСС / Борис Корзин

По распоряжению властей малышей каждый день выносили спать на улицу. Для этого оборудовали специальные площадки во дворах садиков. Если места не хватало — выносили кроватки на крышу или веранду.

Стоит отметить, что дети спали на улице не только в детских садах, но и в летних лагерях, санаториях и туберкулёзных больницах. Например, лагерь "Артек" в Крыму изначально задумывался как детский противотуберкулёзный санаторий. Помимо сна на свежем воздухе дети на отдыхе мылись только холодной водой — в лагерях подача тёплой даже не была предусмотрена.

При этом, конечно, малышей хорошо укутывали, для них шили из овечьей шкуры такие спальники, в которых те точно не мёрзли, при этом воздух был свежий. Родителям, правда, потом доводилось нелегко, потому что дома ребёнок не мог нормально заснуть из-за отсутствия свежего воздуха. Дети долго ворочались, капризничали — организму не хватало кислорода, и взрослым приходилось открывать окна.

Зачем в советских детсадах малышей укладывали спать на улице в мороз. Фото © ТАСС / Юрий Лизунов

Постепенно от сна на улице зимой советские садики стали уходить. Те, кто посещал дошкольные учреждения в 70–80-х годах, уже не застали этой традиции. А вот правило укладывать детей спать на улице в летнее время сохранялась и после распада СССР. Те, кто ходил в детский сад в 1990-х годах, вспоминают, что в хорошую погоду летом они всегда спали на улице.

Между прочим, в скандинавских странах такой сон практикуют до сих пор. В Норвегии, Швеции, Исландии и Дании детей укладывают спать только на улице. В Стокгольме и Копенгагене нередко на улицах можно увидеть коляски возле кафе — родители пьют кофе в помещении, пока дети грудного возраста мирно посапывают на морозе.

Авторы Виктория Дитрих