В поисках второй Земли: Сколько планет в космосе? Лайф разбирался, сколько экзопланет, то есть планет у других звёзд, уже открыли, какие они и которые из них больше всего похожи на Землю. 11 декабря, 07:01 Сколько планет в космосе? Обложка © ESO / M. Kornmesser

Если в общих чертах обрисовать, сколько планет во Вселенной ВСЕГО, то надо исходить из того, что в одной только нашей Галактике Млечный Путь — сотни миллиардов звёзд. А механизм формирования любой звезды таков, что образуется она внутри обширного диска разрозненного вещества, и представляется маловероятным, чтобы всё это вещество вобрала в себя звезда и ничего мелкого не успело сформироваться возле неё. Скорее всего, у всех или почти у всех звёзд на свете планеты есть.

Сколько планет на сегодняшний день открыли и наблюдают в космосе: около пяти с половиной тысяч. То есть открыто столько, сколько пока позволила открыть современная техника, и совершенно очевидно, что каждая новая "охота за экзопланетами" будет приносить новую богатую "добычу."

Как находят экзопланеты: чаще всего в тот момент, когда эти экзопланеты проходят перед диском своих родительских звёзд, этот момент называется транзитом, а такой метод обнаружения планет, соответственно, транзитным методом. Дело в том, что во время этого транзита звезда немножко тускнеет, оптика позволяет это фиксировать. А когда обнаруживается, что потускнение повторяется через одинаковые промежутки времени, то становится совершенно ясно, что это планета, которая совершает свои регулярные обороты вокруг звезды. Более того, по степени потускнения можно составить представление о размерах и массе планеты, а период вращения вокруг звезды даёт понимание расстояния от неё. Наконец, техника в момент прохождения планеты перед звездой может даже "увидеть" её атмосферу (при наличии этой атмосферы, конечно).

Прохождение (транзит) планеты по диску звезды. Фрагмент видео © Giphy.com

Естественно, чем крупнее планета, тем проще её таким способом заметить. Именно поэтому большинство открытых пока что экзопланет — газовые гиганты. Притом чаще всего такие, которые находятся очень близко к своей звезде, гораздо ближе, чем Меркурий к Солнцу. Их астрономы прозвали "горячими Юпитерами". Но это ещё не говорит о том, что "горячие Юпитеры" составляют подавляющее большинство в целом во Вселенной — их просто легче найти.

Сравнительно небольшие экзопланеты с твёрдой поверхностью тоже находят, и есть среди них довольно похожие на Землю. Вот, к примеру, одна из самых интересных — TOI-700 d, четвёртая (из известных) планета маленькой звезды TOI-700 в южном созвездии Золотой Рыбы, в сотне световых лет от нас. Эта звезда — красный карлик, но она удивительно спокойно себя ведёт, то есть не устраивает супермощных вспышек, как обычно делают звёзды этого типа. Её четвёртая планета находится от неё вдвое с лишним ближе, чем Меркурий от Солнца. Но из-за того что звезда очень слабая, это как раз идеальная дистанция с точки зрения возможности жизни. Планета получает, по оценкам, около 86% той энергии, которую Земля получает от Солнца. В размерах TOI-700 d чуть больше Земли и примерно в полтора раза массивнее.

Землеподобная экзопланета TOI-700 d в представлении художника. Фото © NASA

Не менее любопытные потенциальные "двойники Земли" есть и гораздо ближе — скажем, довольно знаменитая Proxima Centauri b всего в четырёх световых годах от нас. Большое воодушевление подарила также система TRAPPIST-1 (это тоже красный карлик) в созвездии Водолея в 39 световых годах: там нашли целых семь каменистых, то есть землеподобных миров, и три из них — как раз в той самой идеальной "зоне потенциальной обитаемости".

Вообще Вселенная — то есть доступная нам для обозрения Вселенная — простирается в радиусе 46 миллиардов световых лет вокруг нас. И в этом (всё время расширяющемся) пространстве — триллионы галактик. При таком положении дел разнообразие возможных вариантов планетных систем практически безгранично и просто не может такого быть, чтобы больше нигде каменистый мир диаметром что-нибудь около 12 тысяч километров не оказался на удобном расстоянии от типичной, среднестатистической, сравнительно спокойной и очень долго живущей карликовой звезды.

Авторы Адель Романенкова