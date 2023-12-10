Женщина по имени Ира: Какие ждут испытания в жизни и с кем из мужчин совместима Значение имени и что можно рассказать о девушке, которую зовут Ира: какой у неё характер и судьба. С какими мужскими именами лучшая совместимость. Когда именины у Иры и другие вопросы про это имя в материале Life.ru. 10 декабря, 14:00 ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_gorbacheva, © Getty Images / Masato Onoda / WWD

Ири́на — женское русское личное имя греческого происхождения; восходит к др. -греч. Εἰρήνη — имени богини мирной жизни в древнегреческой мифологии Эйрены; также εἰρήνη (εἰρήνα; дор. εἰράνα) — "мир", "спокойствие".

Варианты и сокращённые формы имени Ирина

Значение имени Ира в прошлом и в настоящем. На фото Иришка Чики-Пики. Кадр из видео YouTube / Алёна, блин!

Разговорные формы имени: Арина, Ерина, Ярина, Иринья, Иришка, Ирусик, Ирочка. Формы, возникшие под влиянием западноевропейских языков: Ирена, Ирэна, Ирен, Ирэн. Древнецерковные формы имени Ира: Орина, Ириния. Распространённые краткие формы имени: Ира, Рина, Рена.

Судьба женщины с именем Ирина

Какая обычно судьба у женщины с именем Ирина. Фото © Shutterstock

Ирина очень серьёзно относится к браку и выходит замуж только тогда, когда полностью к этому готова. До этого времени она предпочитает заниматься учёбой, хобби, карьерой. Мимолётные романы её не интересуют. Мужем Ирины становится тот человек, в котором она уверена, кого может назвать второй половиной. Он должен понимать её, поддерживать, быть честным и полностью доверять ей.

В семейной жизни Ирина стремится к гармонии. Она очень любит своего мужа и детей и делает всё, чтобы те были счастливы. Женщина с этим именем терпеть не может скандалов, ей проще уступить своему супругу, чем спровоцировать конфликт. Хотя, если Ирина в чём-то уверена на сто процентов, она будет отстаивать свою точку зрения. Для неё важно, чтобы супруг принял и её друзей, так как женщина ими очень дорожит. Ирина — прекрасная мать, умеющая находить общий язык с детьми. Она любит их очень сильно, иногда забывая о том, что им необходима строгость.

Характер девочки с именем Ира

Каким будет характер девочки, если назвать её Ира. Фото © Shutterstock

Ира — очень энергичная и жизнерадостная девочка, обожает веселиться, играть и общаться с друзьями. Она всегда полна идей и неутомима в своих начинаниях. Зачастую юная Ирина обладает сильным характером и упорством, что помогает ей достигать поставленных целей. В то же время девочка очень заботливая и заботится о своих близких. Она всегда готова помочь другим и поддержать их в трудную минуту. Ира обладает яркой индивидуальностью и часто становится душой компании.

Совместимость имени Ира

С какими мужскими именами хорошо совместимо имя Ирина? Фото © Freepik / lookstudio

Наибольшая вероятность прочных отношений у Ирины с именами: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Артемий, Борис, Виктор, Билли, Виталий, Владимир, Геннадий, Георгий, Герман, Глеб, Дмитрий, Евгений, Игорь, Иосиф, Леонид, Лев, Назар, Пётр, Ростислав.

Наименьшая вероятность прочных отношений у Ирины с именами: Валентин, Василий, Всеволод, Даниил, Егор, Иван, Илья, Макар, Марк, Митрофан, Наум, Никанор, Олег, Павел, Платон.

Кто покровитель имени Ирина

Святые покровители имени Ирина. Фото © obitel-minsk.ru

Святых с этим именем несколько: Македонская, Египетская, Константинопольская, а также Ирина Фролова, ставшая мученицей уже в XX веке.

Когда именины у Ирины

Именины у Ирины по церковному календарю отмечают: Зимой — 12 и 16 января, 8 и 26 февраля.

Весной — 7 марта, 29 апреля, 18 и 26 мая.

Летом — 10, 17, 22 августа.

Знаменитости с именем Ирина

Знаменитые личности с именем Ирина: Ирина Скобцева, Ирина Хакамада, Ирина Горбачёва. Фото © Фотохроника ТАСС, © VK / irinakhakamadaofficial, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_gorbacheva

Св. великомученица Ирина — крещена в христианскую веру святителем апостолом Тимофеем; проповедью и чудесами обратила ко Христу родителей и множество народа. Ирина Фёдоровна Годунова — сестра Бориса Годунова, жена царя Фёдора Иоанновича. Ирина Семёновна Кони — русская актриса и писательница. Ирина Владимировна Головкина — русская писательница. Ирина Скобцева — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Ирина Аллегрова — советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка Российской Федерации. Ирина Шайхлисламова, известная как Ирина Шейк, — российская супермодель и актриса. Ирина Хакамада — советский и российский экономист, политический и государственный деятель, журналист, публицист, писательница, теле- и радиоведущая. Кандидат экономических наук. Ирина Горбачёва — российская актриса театра, кино и дубляжа, блогер, музыкант.

Авторы Елизавета Терешкова