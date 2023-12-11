"Это ангелы с усами": 3 лучших высказывания великих людей о кошках Котики — одни из самых очаровательных и настолько любимых человеком животных, что зачастую из-за своих качеств и ауры таинственности именно они становятся главными героями цитат и афоризмов великих авторов. Спорим, такого вы не слышали. 11 декабря, 06:00 Высказывания знаменитых людей о кошках. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Иосиф Бродский

Поэт Иосиф Бродский говорил, что "эстетика — мать этики", и при этом как-то в разговоре отмечал, что кошки — это единственные животные, у которых нет ни одного некрасивого движения. А Дженни де Врис, например, называл пушистиков ангелами с усами. Что ещё говорили великие люди об усатых и полосатых?

1. Иосиф Бродский о неподдельном счастье котов

Что говорили великие писатели о котах и кошках: Бродский. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Иосиф Бродский

"Я вдруг понял: я — кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив".

Поэт Иосиф Бродский был настолько неравнодушным к кошкам, что иногда сравнивал с ними известных людей: например, находил что-то кошачье в мимике Петра I. С котом Бродский делил уже знаменитые "полторы комнаты" в коммуналке родителей в Ленинграде. Живя с кошкой Марусей, Иосиф Бродский вспоминал, что она оказывала на него огромное влияние. Так, у него в детстве даже появилась склонность растягивать на кошачий манер некоторые слова. Поэт считал пушистых существ искренними в проявлении своих эмоций, ведь они по-животному чистосердечны и не умеют притворяться.

После вынужденного отъезда из России у Бродского появилось два спутника жизни за океаном: жена Мария и кот Миссисипи. Пётр Вайль вспоминал: Бродский был настолько неразлучен с Миссисипи, что жена, зовя обедать мужчин, говорила: "Эй, коты, идите сюда!" Оба моментально откликались.

Любовь к котам Бродского не обошлась и без мистики. Поэт пообещал одному своему другу вернуться после смерти в образе кота. После похорон поэта к приятелю Бродского действительно пришёл рыжий кот. Он пожил несколько дней у ошеломлённого соседа и, не попрощавшись, исчез.

2. Жюль Верн о том, чему нас учат кошки

Лучшие высказывания легендарных людей о кошках: Жюль Верн. Фото © Getty Images / Roger Viollet Collection

"Кошки приходят в ваш дом, чтобы научить вас любви, они уходят, чтобы научить вас утрате".

Французский писатель, классик приключенческой литературы уверен: кошки обучают человека безусловной любви. Ведь ни в одном существе нет большего количества чувств, чем в этих пушистиках, которые без раздумий отдадут свою жизнь без малейших колебаний, как ни велик будет противник. Такой бывает самоотверженная любовь животного, и нам есть чему тут поучиться.

А вспомните, сколько случаев описано, когда кошка следует за хозяевами многие сотни, а то и тысячи километров и неведомым нам образом находит их. Следует, не зная даже, нужна ли она этим людям. Однако рано или поздно питомец умирает. Заводя животное, мы принимаем ответственность и за его жизнь, и за его смерть. Это опыт не из простых, но он делает нас теми, кто мы есть. Учит понимать, что те, кого мы так сильно любим, оставят нас. Жизнь конечна, и радоваться ей, несмотря на то, что она закончится, — выбор, который мы, люди, делаем. Животные помогают нам принять это.

3. Жан Кокто о чистой совести кошки и душе дома

Жан Кокто (слева): цитаты великих людей о кошках. Фото © Getty Images / Bettmann

"Я люблю свою кошку, потому что люблю свой дом. Со временем она становится его зримой душой".

Французский автор Жан Кокто полагал, что в кошках есть нечто мистическое: они понимают гораздо больше многих людей, так как видят обыденные вещи в несколько ином свете. Всех, кто так или иначе разделял это убеждение, писатель приглашал в основанный им "Клуб друзей кошек". Специально для этого клуба писатель нарисовал эмблему и сделал значки. Есть сведения, что любовь к усатым Кокто доходила до шутливого поклонения: некоторые современники говорили, что любимая кошка писателя носила ошейник с надписью "Кокто принадлежит мне". Он писал кошкам стихи, изображал их на керамике, рисовал на стенах церквушек и считал этих животных истинной душой дома.

Авторы Виктория Дитрих