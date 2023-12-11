Алюминиевая отрасль стала основой жизни российских регионов Сейчас алюминиевая отрасль — залог благополучия сотен тысяч людей, основа социальной жизни регионов. В первую очередь Сибири. Но в результате целого ряда внешних факторов она оказалась под давлением. Это ставит её на порог кризиса с долгосрочными последствиями. 11 декабря, 14:20 Обложка © Shutterstock

Предприятия алюминиевой отрасли для многих регионов страны сегодня фактически выступают градообразующими. Их реальный вклад в экономику и социальное благополучие региона является если не определяющим, то одним из ключевых.

Например, сегодня в российском РУСАЛе работает около 57 тысяч сотрудников. Вместе с переработчиками в смежных секторах в отрасли занято около 200 тысяч человек.

За период 2018–2023 годов общий объём социальных инвестиций отрасли превысил 28 миллиардов рублей. Они были направлены на материально-техническое оснащение, модернизацию, строительство, реконструкцию и содержание объектов социальной инфраструктуры, а также на развитие местных сообществ и некоммерческих организаций, укрепление ресурсной базы для развития научного, образовательного и культурного потенциала России.

Алюминиевую отрасль России ошибочно относят к добывающей, хотя по факту она выступает перерабатывающей, ведь алюминий невозможно добыть из недр, а его производство состоит из нескольких этапов сложной и дорогостоящей переработки преимущественно привозных ресурсов.

Производство и переработка алюминия состоят из нескольких отдельных этапов. Это добыча руды; производство из неё глинозёма; производство алюминия из глинозёма и затем изготовление конечной продукции из алюминия.

В то же время руда высокого качества (бокситы с высоким содержанием полезного компонента) в России практически отсутствует, а глинозёмных производств в России не создавалось с 1970 года. Потребности российской отрасли в глинозёме обеспечиваются на 65% за счёт импортных поставок. Глинозём приходится закупать за валюту на мировом рынке. Это нивелирует выгоды от экспорта при ослаблении рубля.

Алюминиевая отрасль ориентирована на экспорт. Рынок СНГ, где доминирует Россия, несмотря на тенденцию к росту, по состоянию на конец первого полугодия 2023 года занимает в поставках около 33% — в силу всё ещё низкого уровня развития внутренней переработки. В то же время алюминий является биржевым товаром, что исключает возможности управления ценами со стороны поставщика.

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Сейчас в результате целого ряда внешних факторов российская алюминиевая отрасль находится под беспрецедентным давлением. Это ставит её на порог острого кризиса с тяжёлыми долгосрочными последствиями. До 2022 года отрасль была обеспечена своим глинозёмом более чем на 100% за счёт собственных зарубежных производств. Но в 2022-м действия недружественных стран значительно подорвали сырьевую обеспеченность отрасли.

Многие из традиционных рынков сбыта для России были потеряны, а работа на других была осложнена. В частности, США, Великобритания и Австралия ввели заградительные пошлины на алюминий из РФ (270%, 35% и 35% соответственно). В Евросоюзе ключевые переработчики уже прибегли к практике "самосанкций", отказавшись от алюминия из России.

Из-за стагнации ряда западных экономик и замедления роста в Азии — и, как следствие, профицита металла на мировых рынках значительно обострилась конкуренция по условиям поставки металла. Биржевые цены на алюминий находятся на рекордно низком уровне с марта 2021 года.

Если своевременно не принять мер по поддержке и нормализации ситуации в индустрии, сложившаяся ситуация может привести к драматическим переменам в российской алюминиевой отрасли. Среди них консервация нерентабельных производств и сокращение критически важных инвестиционных программ.

В случае ухудшения экономической ситуации может быть остановлена масштабная программа экомодернизации алюминиевых заводов в Красноярске, Братске, Шелехове и Новокузнецке общей стоимостью 380 миллиардов рублей. Под угрозой также могут оказаться инвестиции в социальные программы и социальную инфраструктуру в городах присутствия.

При этом ситуация с оттоком кадров из сибирских городов была острой и ранее. К 2036 году основные регионы ответственности предприятий отрасли — в первую очередь Сибирь — могут потерять 20% экономически активного населения. Из-за неизбежного сокращения социальных программ и инфраструктуры в сибирских городах депопуляция может усилиться и превысить критический уровень.

Авторы Валерия Мишина