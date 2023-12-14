Чужой в галактике: В Млечном Пути замечен объект неустановленного происхождения То, что он чужой, выдаёт его химический состав, но если это действительно так, то возникает не менее интересный вопрос: каким образом ему удалось пролететь всю галактику насквозь и добраться до самого её сердца. 13 декабря, 21:44 Неизвестный объект замечен в Млечном Пути. Обложка © Shutterstock

Вот оно, сердце нашей галактики Млечный Путь — чёрная дыра массой 4 миллиона Солнц, и эта масса сконцентрирована, "упакована" в пространстве гораздо меньшем, чем Солнечная система, ведь радиус у этой чёрной дыры примерно такой же, как радиус орбиты Меркурия. Её назвали объектом Стрелец А* из-за расположения на небе в направлении созвездия Стрельца. Мы находимся от него в 26 тысячах световых лет и вокруг него вращаемся, просто это вращение неощутимо не только в масштабах человеческой жизни, но и в масштабах существования самого человечества — один оборот Солнечной системы вокруг центра галактики длится больше 200 миллионов лет.

Объект Стрелец А* — сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики Млечный Путь. Фото © eventhorizontelescope.org

То, что светится вокруг этой чёрной дыры, называется аккреционным диском, это расщеплённое на элементарные частицы вещество, которое носится вокруг неё с чудовищной скоростью и понемногу в неё проваливается. Этот диск, можно сказать, непосредственно примыкает к ней. Интересно, на каком же расстоянии от неё обретаются ближайшие к ней звёзды? Так вот, по данным самых современных телескопов, некоторые из них подлетают к ней примерно на такую же дистанцию, как между Солнцем и Ураном. Орбиты, по которым они вокруг чёрной дыры вращаются, очень и очень вытянутые, как, скажем, у комет. А гравитация работает так, что вдали от центра притяжения объект летит ужасно медленно, а вот в момент максимально близкого подлёта к нему сильно ускоряется. И в такие моменты приближения некоторые звёзды приобретают скорость вплоть до 24 тысяч километров в секунду. Для сравнения, 300 тысяч километров в секунду — это уже скорость света, которую не способна превзойти ни одна частица во Вселенной.

По поводу этих очень близких к центру галактики звёзд астрофизики могут со всей ответственностью сказать, что они в любом случае совершенно точно там образоваться не могли: гравитация чёрной дыры настолько мощная, что она ничему там сформироваться не даст. Значит, они в любом случае откуда-то притянуты.

Что ещё удалось хотя бы примерно понять: массу. По оценкам, это звёзды приблизительно того же порядка, что и Солнце, то есть карликовые — максимум вдвое тяжелее нашего светила. Многие из них находятся на самой последней стадии своего основного жизненного цикла — на стадии красного гиганта, то есть они (сами по себе невеликие) раздуты от перегрева под действием сжимающегося внутри ядра. Это уже почти "перегоревшие" звёзды. А маломассивные звёзды, надо сказать, горят невероятно долго — 10 миллиардов лет, а то и больше, то есть иные из них помнят детство Вселенной. Это уже говорит о том, что у самого сердца галактики обретаются именно такие звёзды-долгожители.

Для дальнейшего разбирательства, как объясняют астрономы, надо смотреть химический состав звезды, а его действительно можно посмотреть по спектру идущего от неё света. Учёные обратили внимание на звезду под наименованием S0-6, которую они наблюдают на достаточно большом расстоянии от Стрельца А* — 2400 астрономических единиц, то есть в 2400 раз дальше, чем Земля от Солнца. Так вот, им удалось обнаружить, что эта S0-6 — тоже красный гигант и при этом содержит мало тяжёлых элементов, как и все старые звёзды.

Загадочная звезда S0-6 (выделена голубым кружком), расположенная вблизи центра галактики Млечный Путь. Фото © nao.ac.jp

Но дальше выясняется самое интересное: если посмотреть более подробно на соотношение некоторых отдельных химических элементов в этой звезде, то оно абсолютно не такое, как у типичных звёзд галактики Млечный Путь. А зато оно очень похоже на то, что наблюдается у звёзд, скажем, в Малом Магеллановом облаке или в карликовой галактике в созвездии Стрельца. И эта маленькая галактика, и Малое Магелланово Облако — галактики – спутники Млечного Пути, которых у него целые десятки. Ближе из этих двух к Млечному Пути та, что в Стрельце, находится в 50 тысячах световых лет от центра нашей галактики, то есть примерно вдвое дальше, чем мы.

Значит, надо так понимать, что S0-6 за добрый десяток миллиардов лет своей жизни каким-то образом смогла преодолеть 50 тысяч световых лет как минимум, а по факту, скорее всего, и гораздо больше, потому она вряд ли двигалась по прямой. Меж тем её предполагаемая малая родина остаётся на своём месте, далеко за пределами Млечного Пути. Это великое путешествие маленькой звезды из галактической периферии в самый центр космического "мегаполиса" — настоящая загадка.

Авторы Адель Романенкова