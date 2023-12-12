Уж замуж невтерпёж: почему не стоит играть свадьбу в високосный 2024 год С ним связано немало суеверий: для новых начинаний год неблагоприятен, жениться нежелательно, планировать детей — тоже. С чем связано такое отношение к этому году? Рассматриваем вопрос с разных точек зрения. 12 декабря, 14:30 Какие года называются високосными и чем они опасны для семьи? Обложка © Shutterstock

Многие люди знают, что нельзя играть свадьбу в високосный год и стараются заключить брак до или после его наступления. Наверное, может показаться, что подобные суеверия остаются на уровне "поболтать", однако статистика говорит об обратном. Количество браков в високосные годы снижается в среднем на 10%, то есть примерно на 100 000, если говорить о России. Давайте вспомним, откуда пошёл этот запрет и так ли сильны его аргументы.

Почему 2024 год — високосный?

Какие года называют високосными и почему в это время нельзя играть свадьбы? Фото © Shutterstock

Наверняка для вас не является секретом, что в високосном году ровно на одни сутки больше, чем в обычном. Этот лишний день выпадает на 29 февраля, которое встречается в календаре раз в четыре года.

Но у этого явления есть вполне логическое объяснение: так как Земля по факту оборачивается вокруг Солнца за 365 суток, пять часов, 49 минут и 16 секунд, то с течением времени в календаре наблюдается погрешность. Именно поэтому и было придумано раз в четыре года использовать дополнительные сутки. За исключением тех годов, которые разделяются на 400 без остатка.

Почему в високосный год есть запрет на создание семьи

Почему нельзя выходить замуж в високосный 2024 год. Фото © Shutterstock

1. Предание. Во многих культурах существует предание, что в високосный год события принимают необычный оборот. Одним из древних предсказаний является поверье, что брак в високосный год может принести нестабильность и трудности в отношениях.

2. Влияние планет. А вот астрологи часто высказывают мнение о влиянии планет на нашу жизнь. Некоторые считают, что планетарные влияния в високосном году могут сказаться на стабильности отношений, что делает этот период менее подходящим для заключения брака.

3. Суеверия. Они играют значительную роль в жизни многих людей. В некоторых обществах существует мнение, что брак в високосный год может "замедлить" семейное счастье или даже принести неудачу.

Эти причины убедят вас не играть свадьбу в високосный год. Фото © Shutterstock

4. Нумерология. Некоторые люди верят в численную магию и символику. Високосный год с его дополнительным днём может восприниматься как нечто несбалансированное, что может повлиять на гармонию в браке.

5. Мифы и легенды. Также существует множество мифов о том, что в високосные года отношения становятся более сложными. Хотя эти утверждения не имеют научного обоснования, многие придерживаются мнения, что это период не подходит для важных решений.

Можно ли жениться в високосный год: народные придания, нумерология и астрология. Фото © Shutterstock

6. Народные приметы. Они гласят: союз мужчины и женщины в данном случае будет неэффективным с точки зрения финансового благополучия, то есть всю жизнь молодые проживут в бедности. Вторая примета — смерть одного из супругов спустя некоторое время после заключения брака. Третье предостережение гласит, что сам муж или его жена будет изменять партнёру, в семье буквально поселится предательство.

Хотя многие из вышеупомянутых представлений не имеют научного обоснования, суеверия продолжают оказывать влияние на решения людей. Важно помнить, что брак — это индивидуальное решение, и только вам решать, когда создавать семью.

Авторы Виктория Дитрих