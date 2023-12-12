Этих 5 вещей в поведении любимой мужчины боятся как огня, а женщины не прочь использовать

Правильнее всего, когда мужчины не боятся ничего: прикуривают от динамитных шашек, целуются с чумой и ходят на медведя с селфи-палкой. По большому счёту они так и поступают… Но есть у них и свои слабые места. Например, женщины. И вот чего в поведении любимой парни очень боятся.

1. Эмоционального холода

Что мужчины больше всего на свете боятся в женщинах. Фото © Shutterstock

Нельзя отрицать, что немного жёсткая и язвительная женщина вызывает у мужчин интерес. Но когда она ещё и эмоционально холодна, то это уже перебор, пугающий парней до смерти. Такое сочетание черт заставляет мужчину чувствовать себя в каком-то смысле неважным, а у некоторых представителей сильного пола начинает нарывать болячка, которую они получили от холодной и эмоционально недоступной мамы. Как и любому другому человеку, бойфренду хочется тепла, понимания и заботы. Поэтому представители сильного пола боятся и избегают снежных королев и не зовут их в серьёзные отношения.

2. Женских слёз

Конечно, из уроков анатомии все парни знают, что в женщинах содержится довольно много жидкости, но когда она начинает это демонстрировать, те испытывают очень сложную гамму чувств. Мужчинам хочется обнять, пожалеть, придушить её и одновременно провалиться сквозь землю. Этот коктейль эмоций обычно чрезмерен для среднестатистического мужчины, поэтому они всеми силами стремятся избегать девушек, когда те плачут. Даже если сами их довели.

3. Что она затащит под каблук

Почему мужчины так боятся слёз девушек. Фото © Shutterstock

Самое страшное клеймо для мужчин — быть подкаблучником. А всё потому, что мужское эго представляет собой самую деликатную субстанцию. А ещё и стереотипы, обсуждаемые в дружеских компаниях. Многие парни боятся передать полный контроль в руки партнёрши. Поскольку мужчинам нравится доминировать и принимать важные решения. Некоторые из них боятся, что женщина попросту отнимет свободу действий. К примеру, она может не разрешать встречаться с друзьями или перестанет давать время на свои увлечения.

4. Что женщина носит маску хорошей девочки

У многих мужчин есть подсознательный страх перед тем, что милая, простодушная и дружелюбная девушка спустя пару-тройку лет превратится в настоящую стерву — быть может, сильно напоминающую тёщу. Будет так же "пилить" за маленькую зарплату, недостаточное рвение по части домашней работы и воспитания детей…

5. Её насмешек

Чего боятся мужчины в отношениях с женщинами. Фото © Shutterstock