6 советов о том, как уберечь новогоднюю ёлку от котов и наоборот

Новый год уже совсем скоро. Все скупают мишуру, игрушки, гирлянды и выбирают между настоящей ёлкой и искусственной. Все, кроме владельцев домашних животных. Ведь они-то точно знают, что наряжать ёлку — не самая лучшая идея. Наверное, нет такого человека, которому вместо предновогоднего шопинга, посиделок с близкими и просмотра фильмов захочется убирать осколки ёлочных игрушек. И действительно, крушение новогодней красавицы — не такая уж редкая ситуация в домах, где регулярно происходит тыгыдык.

1. Обработайте ёлку горьким спреем

Как защитить новогоднюю ёлку от котов — 6 рабочих лайфхаков. Фото © Shutterstock

Можно обработать дерево отпугивающим ароматом, который легко купить в зоомагазине или изготовить самостоятельно. Такой раствор будет безопасен для животного и поможет создать праздничную атмосферу, потому что содержит цитрусы.

Лучше всего также использовать репелленты из магазина для животных или натуральные эфирные масла: они не навредят питомцу, но за счёт сильного запаха заставят его держаться подальше от вашей зимней красавицы. Кстати, не забудьте ещё сбрызнуть пол возле ёлки.

2. Надёжно установите дерево

Выбирайте крепкие и устойчивые подставки, которые сложно перевернуть, даже если применить к ним физическую силу. Лучшее место для установки ёлки в квартире с питомцем — угол комнаты. Вокруг не должно быть полок, шкафов и тумбочек, с которых коту будет легче запрыгнуть на дерево. Можно утяжелить ёлку снизу: для этого могут послужить мешки с керамзитом, задрапированные под снежные сугробы.

3. Отнеситесь внимательно к выбору украшений

Эти советы помогут спасти новогоднюю ёлку от вашего кота. Фото © Shutterstock

По возможности нижнюю часть дерева оставьте максимально пустой — кошки в первую очередь смотрят на область около своей головы, чтобы достать из сидячего положения. Не вешайте там ни шаров, ни гирлянд.

Обратите внимание: как любого хищника, домашних котов привлекают движущиеся предметы. Расположите игрушки на ёлке таким образом, чтобы ни сквозняк, ни вибрация от ходьбы по комнате не раскачивали украшения и не заставляли шевелиться лёгкие части.

4. Организуйте вокруг ёлки препятствия

Наклейте на пол вокруг ёлки двустороннюю липкую ленту или положите шуршащий материал. Кошки, как и собаки, очень не любят ходить по липким и шуршащим поверхностям. Кроме того, поставьте вокруг ели любое физическое препятствие, например сетку или решётку, а также разложите под ней побольше коробок с подарками.

5. Не спускайте с лап хулиганство

Как уберечь новогоднюю ёлку от домашних животных. Фото © Shutterstock

Наибольший воспитательный эффект на кота оказывает тонкая струя воды из пульверизатора. Как только питомец попытается напасть на новогоднее дерево, слегка брызните в него водой и строго скажите: "Нельзя". Вместо воды можно использовать резкие звуки. Например, хлопнуть в ладоши или ударить ложкой по кастрюле. Если кот боится звука фена, можно использовать и его. Но действуйте без фанатизма, чтобы не навредить психике животного.

6. Не украшайте ёлку сразу