6 главных признаков "настоящего мужчины" по теории Михаила Лабковского Если их знать, то можно определить, что за человек перед вами: молодой человек, на которого можно положиться, или тот, от кого лучше держаться подальше. 13 декабря, 14:30 Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

"Куда перевелись настоящие мужики?" — в XXI веке эта фраза уже успела стать штампом. Самый народный психолог страны Михаил Лабковский рассказал, что они из себя представляют в наши дни. Портрет получился интересный, но у некоторых женщин вызвал… негодование.

1. Он рассчитывает только на себя

Каким должен быть настоящий мужчина: признаки, которые назвал Михаил Лабковский. Фото © Shutterstock

Интересно, что, несмотря на все перемены в общественном сознании, традиционное представление о том, кто такой настоящий мужчина, почти не меняется. И для кавалеров жизненный, общественно-резонансный успех по-прежнему важнее, чем для женщин. Девица, живущая за счёт папы или мужа, — норма. Но парень прямо со школы должен рассчитывать только на себя. Ради себя же. В связи с этим просьба к мамам мальчиков: ослабьте уздечку и дайте сыновьям возможность научиться быть самостоятельными.

2. Настоящий мужчина выбирает то, что нравится ему

Настоящий мужчина не подстраивается под общепринятые законы, диктующие, что он должен непременно обладать всеми атрибутами мужественности. Он не будет чувствовать себя ущербным, если тело окажется далеко от стандартов, не станет расстраиваться или менять себя, если хобби окажется недостаточно мужским. И неважно, что вместо рыбалки ему по душе ходить на бальные танцы, а в баре заказывать не пиво, а коктейль с клубникой, главное, что это нравится ему самому. А на то, что подумают окружающие, плевать.

3. Он знает себе цену

6 важных качеств настоящего мужчины, по мнению психолога. Фото © Shutterstock

Это не значит, что мужчина не будет ухаживать за женщиной, которая ему нравится, потому что "слишком хорош" для этого. Но если он понимает, что его пытаются использовать, то сразу уходит. Настоящий мужчина уважает себя, поэтому ему дороги собственные время, силы и нервы.

4. Он в первую очередь любит себя

И живёт тоже для себя, а не для того, чтобы делать кого-то счастливым. Главная цель — получать от жизни удовольствие, а не соответствовать чужим ожиданиям. Парень никому и ничего не должен, в том числе не "должен быть настоящим мужчиной", каким его хотят видеть окружающие.

5. Он независим

Как распознать в нём настоящего мужчину: 6 признаков, которые стоит искать в муже. Фото © Shutterstock

На деле миллионы мужчин напрямую зависят сразу и от мамы, и от сигарет, а чаще всего ещё и от водки. И снова привет родителям: склонность к зависимостям, а заодно и к прокрастинации (та самая неприбитая полочка), формируется в детстве, в основном из-за отсутствия поддержки в семье. И особенно в сочетании с недоверием и тотальным контролем.

6. Настоящий мужчина руководствуется здравым смыслом

По мнению Лабковского, мужчина должен смотреть на мир реалистично и понимать, что в жизни бывают трудности, неудачи и сложные времена. Он реагирует на них спокойно, его непросто выбить из колеи, он готов к тому, что периодически возникают проблемы и их надо решать.

Авторы Виктория Дитрих