Исследование: Российские мужчины пользуются нейросетями чаще женщин, а жители Сочи — чаще москвичей
В России резко возрос интерес к нейросетям, утверждают аналитики. Фото © rawpixel.com / freepik
В уходящем году мобильный трафик сервисов по работе с нейросетями вырос в России втрое, а их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом Лайф сообщили аналитики Yota, которые на основе big data исследовали популярность приложений, позволяющих создавать иллюстрации, текст или музыку при помощи искусственного интеллекта.
Лидером в рейтинге популярности у россиян оказался проект "Шедеврум", запущенный в апреле 2023 года. На второй строчке расположился сервис Kandinsky, который также позволяет создавать визуальный контент, а замыкает тройку лидеров проект Mubert, генерирующий музыку по запросу пользователя.
Интересно, что основными пользователям нейросетей оказались россияне в возрасте 36–45 лет (на них приходится 32% аудитории), а также 26–35 лет (31%). Активнее всего такие приложения набирают популярность у зумеров (от 14 до 21 года), в 2023 году число таких пользователей выросло в 11 раз. Кстати, они тратят на сервисы по работе с ИИ больше всего трафика. А вот мужчины пользуются нейросетями чаще женщин (59% аудитории против 41%).
Кроме того, эксперты составили топ городов, жители которых тратят на нейросети больше всего времени. Рейтинг возглавили Сочи, где абонент в среднем пользуется приложениями на основе ИИ почти два часа в месяц (116 мин). Также в пятёрку лидеров вошли Кострома, Грозный, Санкт-Петербург и Магадан. А вот Москва оказалась лишь на 24-й строчке рейтинга.