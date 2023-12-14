Исследование: Российские мужчины пользуются нейросетями чаще женщин, а жители Сочи — чаще москвичей

В уходящем году мобильный трафик сервисов по работе с нейросетями вырос в России втрое, а их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом Лайф сообщили аналитики Yota, которые на основе big data исследовали популярность приложений, позволяющих создавать иллюстрации, текст или музыку при помощи искусственного интеллекта.

Лидером в рейтинге популярности у россиян оказался проект "Шедеврум", запущенный в апреле 2023 года. На второй строчке расположился сервис Kandinsky, который также позволяет создавать визуальный контент, а замыкает тройку лидеров проект Mubert, генерирующий музыку по запросу пользователя.

Кто пользуется нейросетями в России? Инфографика © Yota

Интересно, что основными пользователям нейросетей оказались россияне в возрасте 36–45 лет (на них приходится 32% аудитории), а также 26–35 лет (31%). Активнее всего такие приложения набирают популярность у зумеров (от 14 до 21 года), в 2023 году число таких пользователей выросло в 11 раз. Кстати, они тратят на сервисы по работе с ИИ больше всего трафика. А вот мужчины пользуются нейросетями чаще женщин (59% аудитории против 41%).

Рейтинг городов России по полярности нейросетей. Инфографика © Yota