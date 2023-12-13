Гламур по-советски: Как спасались от морозов женщины СССР Оглавление 1. Советские девушки одевались на мужской манер 2. Платки и шали — обязательный аксессуар 3. Носили сапоги "прощай молодость" 4. Надевали всё что угодно, но не брюки 5. Каракулевые пальто и шляпки-менингитки Советская женщина была в первую очередь рабочим человеком, а не леди в красивой одежде. К тому же сложно было быть сексапильной, когда на улице минус 30, а на вас рейтузы, валенки и самодельная шапка с кривым швом… 16226 16226 Обложка © Getty Images / David Turnley / Corbis / VCG

Пуховики с самыми ультрасовременными наполнителями, мембранная одежда, термобельё… Сегодня уберечься даже от лютых морозов не представляет большого труда. А вот нашим мамам и бабушкам повезло куда меньше. Во времена СССР советским гражданам выбирать было почти не из чего. Фактически в стране существовало два типа зимней моды: одна была на красивых плакатах и в немногочисленных журналах, а вторая — на улице. Сегодня сложно представить ситуацию, в которой большая часть населения страны начинает носить вещи одного и того же стиля. Но это наше прошлое, причём не такое уж и далёкое.

1. Советские девушки одевались на мужской манер

Как одевались женщины СССР зимой, чтобы не мёрзнуть? Фото © ТАСС / Олег Галушко

Зимы в основном были очень холодными, поэтому женщины советского периода думали в первую очередь о тепле. Часто им приходилось работать прямо на улице, так что в моду быстро вошли огромные ватные куртки, валенки или тёплые сапоги, которые спасали от мороза. Из-за того что ватник был мешковат, его подпоясывали ремнём, а многие и обычной бечёвкой.

2. Платки и шали — обязательный аксессуар

В СССР невозможно было представить женщину зимой без платка на голове. Он вместе с шалью помогал не застудиться, защитить голову. Чаще всего эти головные уборы были шерстяными, пуховые считались некоей роскошью. А ещё именно эти аксессуары придавали хоть чуточку женственности, которая скрывалась за огромными куртками и валенками. Их повязывали на голову, укутывали ими спину и поясницу.

3. Носили сапоги "прощай молодость"

Что носили зимой в СССР и как советские дамы защищались от сильных морозов? Фото © ТАСС / Борис Колесников

В 1950–1960-е годы особенно пользовались спросом сапоги с суконным или войлочным верхом. Советские женщины их очень любили за практичность: удобные, недорогие, нескользкие, а главное — тёплые. Что может быть лучше?

4. Надевали всё что угодно, но не брюки

Даже в лютый холод брюки не надевали, они вошли в гардероб советской женщины только в начале 1970-х. В мороз выйти в брюках могла себе позволить разве только женщина, занимающаяся тяжёлым физическим трудом. К примеру, машинистка строительного крана. Обычно зимой под тёплую юбку надевали хлопчатобумажные либо шерстяные панталоны, которые по длине доходили до колен. А к ним плотные чулки из того же материала или рейтузы.

5. Каракулевые пальто и шляпки-менингитки

Как спасались в СССР от лютых морозов наши бабушки и мамы. Фото © Shutterstock

В 1950-х годах на пике моды оказались шубки из каракуля. А голову горожанки утепляли шляпками-менингитками, придуманными одним из компаньонов Кристиана Диора. Причём в СССР эти головные уборы шили не только из фетра, но и из меха. В конце 1960-х годов страну захлестнула мода на искусственные ткани и материалы, в том числе на шубы из искусственного меха. Но всё же подавляющее большинство советских женщин отдавали предпочтение модным тогда шерстяным пальто с воротником из искусственного или натурального меха.

Авторы Виктория Дитрих