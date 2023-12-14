А вы знаете, в какое именно время нужно есть эти 7 обычных продуктов Некоторые употребляемые нами продукты могут оказать негативное влияние на здоровье, если съесть их в неподходящее время. Разбираемся в семи, казалось бы, полезных пунктах меню, которыми вы делаете себе только хуже. 14 декабря, 16:30 Обложка © Getty Images / Katarzyna Bialasiewicz

Рассмотрим несколько продуктов, которые мы часто употребляем в неподходящее время и жертвуем этим своим здоровьем. Узнаем, когда лучше есть эти продукты, чтобы избежать последствий для нашего организма.

1. Сыры

7 продуктов, которые вы едите в неподходящее время, жертвуя своим здоровьем. Фото © Freepik / Camille Brodard

Конечно, мы все любим сыры. Добавляем их в различные блюда, можем есть просто так. Однако делать частью своего ужина этот продукт не стоит. В продукте содержится вещество под названием тирамин, которое нарушает наш сон и вызывает тяжесть в желудке. Сыры лучше есть на завтрак или обед, чтобы избежать этих неприятных последствий.

2. Натуральные йогурты

Какие продукты нельзя есть в определённое время? Фото © Freepik

Многие из нас привыкли есть йогурты с фруктами на завтрак. Но, оказывается, это не лучшая идея. Когда мы голодны с утра, уровень соляной кислоты в желудке повышается, а кисломолочные продукты его снижают. В результате пища плохо усваивается — и у нас могут возникнуть проблемы с пищеварением. Поэтому лучше есть йогурты после еды, когда уровень кислоты в желудке низкий.

3. Яблоки

Какие пищевые привычки вредят вашему здоровью: 7 продуктов, которые мы не знаем, когда есть. Фото © Shutterstock

Большинство людей используют фрукты вместо основного приёма пищи. Кажется, это и удобно, и полезно. Но на деле яблоки только раззадоривают аппетит и вызывают дискомфорт в желудке, если мы их едим натощак. Теперь яблоки едим только между приёмами пищи, а не вместо!

4. Бананы

Опасные сочетания продуктов: когда есть орехи и бананы? Фото © Shutterstock

Бананы часто кажутся отличным вариантом позднего ужина, чтобы по-быстрому утолить голод. Однако если мы едим их натощак, то рискуем спровоцировать расстройство желудка из-за высокой концентрации магния. Поэтому бананы лучше есть сразу после основного приёма пищи или после физических нагрузок.

5. Томаты

Как томаты и острые специи влияют на наш желудок и сон? Фото © Freepik / azerbaijan_stock

Может быть, вы удивитесь, но помидоры — тоже не лучший выбор для вечернего меню. В них содержатся вещества, вызывающие расстройство желудка и нарушающие сон. Идеальное время для поедания томатов — утро. Так что лучше отложить помидорки на завтрак и насладиться их вкусом в самом начале дня.

6. Орехи

Здоровое питание: как и когда правильно готовить и есть продукты. Фото © Freepik

Орехи очень полезны для нашего организма, но есть их на ночь — идея так себе. Из-за содержания полезных жиров, белков и клетчатки. Но также они имеют высокую калорийность. Чтобы получить все полезные вещества и не набрать лишний вес, лучше есть орехи в течение дня в качестве здоровых перекусов. Но и тут важно соблюдать меру и не переедать.

7. Острые специи

Питательные продукты и время их употребления — планируйте день правильно. Фото © Freepik

Специи улучшают вкус блюд, но не стоит их употреблять перед сном. Острые приправы раздражают слизистую оболочку желудка, вызывая изжогу и боли. Поэтому добавлять острые специи стоит в обеденные блюда и наслаждаться их пряным вкусом в течение дня.

Теперь вы знаете, какие продукты и в какое время лучше есть, чтобы сохранить здоровье. Помните, что правильное питание — это залог нашего благополучия. Берегите себя и будьте внимательнее с рационом!

Авторы Сергей Трофимов