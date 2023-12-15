Шесть привычек русских жён, которые ввергают в шок любых иностранных мужчин В каждой девушке должна быть загадка — это правда. В наших красотках просто сборник судоку! Особенно если смотреть на них глазами иностранцев. 15 декабря, 15:30 Обложка © Shutterstock

Собрали шесть привычек русских девушек, которые могут ввергнуть в шок любого иностранного мужчину. Рассмотрим поподробнее, ведь именно они делают наших барышень такими уникальными!

1. Мы вечно пьём чай

Шесть привычек русских жён, которые удивят иностранных мужчин. Фото © Shutterstock

Мы, русские люди, просто обожаем чаепития! У нас это настоящий ритуал, который может продолжаться часами. И ладно бы просто пили — без сладостей тоже не обходится. На Западе этот напиток считается чем-то вроде излишества и никто не знаком с очевидной нам схемой "Первое, второе, чай со сладким". Неудивительно, что иностранцы хватаются за голову, когда их любимая начинает опрокидывать седьмую кружку чая за день.

2. Под родительским крылом

Что делает русских девушек уникальными в глазах иностранцев? Фото © Shutterstock

У русских девушек особая связь со старшим поколением. В отличие от иностранок, они часто остаются жить с родителями под одной крышей, иногда даже всю жизнь, даже после замужества. Это может вызывать настоящий шок у иноземных мужчин, ведь те привыкли к более независимому образу жизни. Но для нас семья — прежде всего!

3. Без высшего образования никуда

Какие особенности русских девушек шокируют иностранных мужчин? Фото © Shutterstock

В России мы считаем, что иметь высшее образование — это не то чтобы престижно, это обязательно. Вроде как считается, что именно ВО открывает двери в будущее и неважно, какую профессию выбираешь. Даже если зарплата после окончания вуза не будет огромной, главное — "корочка" на месте! Иностранные мужчины очень часто работают без образования или окончив один колледж. Ведь надо было получить хоть какие-то самые необходимые знания.

4. Тапочки

Русские девушки и их необычные привычки, которые удивляют мужчин. Фото © Shutterstock

Русские девушки привыкли ходить по дому в тапочках, ведь для нас важно, чтобы в жилище всегда царили уют и комфорт. И это тоже удивляет иностранных мужчин. В большинстве других стран на Западе считается абсолютной нормой ходить по дому в уличной обуви. "А как же грязь?.." — спросите вы. Вот и мы не знаем.

5. Пакет с пакетами

Загадка русских девушек: шесть привычек, о которых вы... знали. Фото © Shutterstock

Мы в России всегда держим запас пакетов дома. Когда идём в магазин, всегда берём один из "загашника", чтобы нести покупки в нём. А уж сколько применений можно найти б/у пакетам в быту… Ну, наш читатель и сам всё знает. Иностранные же мужчины удивлены такой привычке. Ничего-то они не понимают в экономии!

6. Всегда одеваться "на выход"

Уникальные черты русских жён, которые приводят в шок иностранцев. Фото © Shutterstock

Наши красотки всегда стремятся выглядеть на все сто. Они умеют подчеркнуть женственность и элегантность. Платья, юбки, макияж — эта культура всё ещё жива у нас, в то время как на Западе мужчины привыкли к гораздо более простым девчонкам, которые и на маникюр дай бог раз в год сходят. Мало того, наши дамы отлично ходят на каблуках, что поражает иностранных мужчин. Ведь не каждая девушка в их странах может быть такой грациозной!

Вот они — шесть привычек русских девушек, которые могут ввергнуть в шок любого иностранного мужчину. Каждая из них — часть уникальной русской культуры, которая и делает нас такими интересными и привлекательными. А что вы находите необычного в соотечественницах? Делитесь своими историями в комментариях.

Авторы Сергей Трофимов