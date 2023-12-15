5 пророчеств Николая Носова из "Незнайки", которые сбылись, и это пугает Кажется, мы чего-то не знали об авторе "Незнайки". Писатель в своих вроде бы детских книжках умудрился заглянуть в будущее и описать технологии, которые появились только спустя десятилетия! А что ещё из его слов сбудется? Арбузы на Луне?! 15 декабря, 16:30 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пётр Носов, © "Незнайка на Луне", режиссёр Юрий Бутырин, сценаристы Владимир Голованов, Сергей Иванов, Николай Носов / Kinopoisk.ru

23 ноября 1908 года родился детский писатель Николай Носов, чьи книги стали настоящим кладезем удивительных идей и фантастических технологий. То, что прежде казалось чистой фантазией, сегодня стало частью нашей реальности и теперь нас даже не удивляет. Собрали пять удивительных примеров сбывшихся "предсказаний".

Предсказание 1. Видеодомофоны — реальность современности

Как Николай Носов предсказал технологии будущего в своих произведениях про Незнайку? Фото © "Незнайка на Луне", режиссёр Юрий Бутырин, сценаристы

Владимир Голованов, Сергей Иванов, Николай Носов / Kinopoisk.ru

"Неожиданно на этой чёрной двери вспыхнул белый телевизионный экран. На нём появилось изображение малышки. Она была круглолицая, розовощёкая и светловолосая. Её причёску украшали два больших чёрных банта. На ушах у неё были радионаушники. На столе стоял микрофон", — Николай Носов, "Незнайка в Солнечном городе".

Одним из интересных и неочевидных предсказаний Николая Носова стало появление видеодомофонов. Сегодня они стали обычным явлением и устанавливаются повсюду, обеспечивая безопасность и комфорт в домах и офисах.

Предсказание 2. Плоские телевизоры — незаменимые спутники нашей жизни

Николай Носов и его предсказания: какие технологии он описал в "Незнайке"? Фото © ТАСС / П. Лесной

"Незнайка отворил дверь, и все очутились в просторной прихожей. На противоположной стене снова вспыхнул экран, и на нём появилась всё та же улыбающаяся малышка", — Николай Носов, "Незнайка в Солнечном городе".

Ещё одним необычным предсказанием писателя стали большие плоские телевизоры. Сегодня мы не представляем свою жизнь без больших телевизоров. "Плазмы", проекторы, ЖК-телевизоры... Кажется, этот список можно продолжать бесконечно.

Предсказание 3. Мультимедийные плееры — удовольствие для всех

5 удивительных пророчеств из "Незнайки", которые стали реальностью. Фото © ТАСС / П. Лесной

"Недолго думая, Незнайка нажал первую попавшуюся кнопку. Однако никакой книжки из шкафчика не выскочило, а вместо этого послышалась тихая, красивая музыка, и чей-то добрый, ласковый голос начал не спеша рассказывать сказку", — Николай Носов, "Незнайка в Солнечном городе".

Ещё в "Незнайке в Солнечном городе" Николай Носов представил возможность прослушивания аудиоконтента с помощью специального устройства. Современные мультимедийные плееры имеют широкий функционал и часто оснащены голосовыми помощниками, что делает их использование ещё более удобным и интуитивно понятным.

Предсказание 4. Роботы-пылесосы — незаменимые помощники в уборке

Какие технологии будущего описал Николай Носов в своих детских книгах? Иллюстрация © Николай Носов, "Всё о Незнайке и его друзьях", издательство "Азбука"

"Открыв глаза, Незнайка увидел на полу, недалеко от кровати, странную маленькую машину, которая ползала по комнате от одной стены к другой и непрерывно жужжала. С виду она напоминала собой черепаху: такая же полукруглая в верхней части и плоская внизу", — Николай Носов, "Незнайка на Луне".

Сегодня роботы-пылесосы стали обычным явлением и помогают нам поддерживать чистоту в доме. Интересно, что писатель даже смог угадать, как именно будут выглядеть помощники, освобождающие нас, людей из "будущего", от рутинных задач. Как же ему это удалось?

Предсказание 5. Навигационные устройства — наш гид в современном мире

Какие технологии из "Незнайки" стали реальностью? Фото © "Большая книга Незнайки", издательство "Махаон"

— Удивительно только, откуда машина знает, куда надо ехать. — Машина, безусловно, ничего знать не может, — ответил Кубик. — Но всё же она отвезёт вас куда надо, после того как вы нажмёте кнопку, потому что в механизме имеется так называемое электронное запоминающее устройство. Запоминающим это устройство называется потому, что машина как бы запоминает маршруты, по которым ездит, — Николай Носов, "Незнайка на Луне".

А ещё Носов предсказал появление навигационных устройств! Сегодня навигаторы, способные указать нам путь к любой точке мира, доступны каждому обладателю смартфонов, и мы не представляем свою жизнь без них. Это пророчество Носова показывает, как простые идеи могут превратиться в революционные технологии, которые упрощают и облегчают наш быт.

Судя по всему, Николай Носов оказался настоящим пророком, предсказавшим будущее. Даже берёт гордость за человечество, что невозможное становится возможным благодаря нашему стремлению и инновациям. И ведь это лишь малая часть того, что писатель предсказал в своих произведениях… А какие его идеи только ждут, чтобы стать реальностью? Кто знает?!

Авторы Сергей Трофимов