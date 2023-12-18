Один день на краю земли: как вахтовики живут и работают на побережье Карского моря

LifeDoc побывал на севере полуострова Ямал. Здесь, на берегу Карского моря, рядом с белыми медведями, моржами и песцами, в окружении бескрайней тундры работают российские нефтяники. Мы выяснили, как вахтовики соседствуют с ненцами-оленеводами в окружении суровой природы и животного мира древнего Ямала.

Александр Данилов работает оператором по добыче нефти и газа в «Газпромнефть-Заполярье». Он родился в Казахстане, живёт в Томске, но благодаря своей профессии объездил всю Россию, а недавно оказался буквально на краю земли — именно так переводится название полуострова Ямал. Этот край знаменит не только своей вековой нетронутой природой, но и запасами углеводородов. Герой нашего фильма признаётся, что свою профессию он любит не только за возможность реализации, но и за то, что он каждый день видит вокруг. Александр убеждён, что эта работа — для настоящих мужчин.

"Север люблю за его первобытность. Давно мечтал сюда попасть, в эти края", — рассказывает мужчина.

Коренное население Ямала – ненцы. Это народ, населяющий евразийское побережье Северного Ледовитого океана — от Кольского полуострова до Таймыра. Они до сих ведут кочевой образ жизни, занимаясь оленеводством и рыбной ловлей. Здесь, в суровых краях, человек человеку — друг, поэтому между местными жителями и работниками "Газпромнефти-Заполярье" царит атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи.

"Прежде чем запустить месторождение, прежде всего приходим к оленеводам, спрашиваем, где проложить дорогу и трубы", — делятся специалисты.

Вахтовики строят инфраструктуру с учетом особенностей земли, которую здесь покрывает вечная мерзлота: под верхним слоем почвы лежат никогда не замерзающие грунты. При строительстве скважин используются термокейсы — это устройства, которые изолируют выработку от внешней среды, и тем самым зона вечной мерзлоты остаётся нетронутой. А специальные рефрижераторные установки не дают разморозиться грунту вокруг объекта.

Подробнее об особенностях работы нефтяников на берегу Карского моря, коренных ямальцах и соседстве с белыми медведями смотрите в документальном фильме "Один мой день на Ямале".