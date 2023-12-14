Рабочие зимние лайфхаки: 5 хитростей, которые должен знать каждый автомобилист Никаких банальностей вроде кошачьего туалета в салоне, чтобы не потели окна. Только полезные и необычные советы. 14 декабря, 15:02 Обложка © Shutterstock

Зима — сложное время для автомобилистов любого уровня. Минусовая температура, долгий прогрев машины перед поездкой, скользкая дорога, невозможность передвигаться на более высокой скорости и многое другое. Всё это привносит в жизнь водителя некоторый дискомфорт. Даже если авто новое и системы работают исправно, нельзя застраховаться от неблагоприятных погодных условий и внезапных поломок. Хорошая новость: после этих лайфхаков вы полюбите водить машину зимой!

1. Если замёрз бачок омывателя — две хитрости

Лучшие зимние советы для автомобилистов для борьбы со снегом и наледью. Фото © Shutterstock

Каждый водитель хоть раз сталкивался с ситуацией, когда стеклоомывающая жидкость загустела или заледенела из-за резкого похолодания ночью. Здесь автомобилисты пользуются двумя хитростями: Долить "незамерзайку". Этот метод не приносит быстрого результата и работает, только если в бачке есть свободное место и нет воды в трубках, ведущих к жиклёрам (форсунки стеклоомывателя).

Заехать в тёплый бокс или на мойку. Как правило, в этом случае хватает 10–15 минут для разморозки жидкости в бачке. А чтобы не случалось такого в будущем, замените "омывайку" на зимнюю до значительного понижения температуры.

2. Если образовалась наледь на лобовом стекле

Чтобы избежать образования наледи на лобовом стекле, рекомендуется выключить печку и проветрить салон за несколько минут до парковки. Также к стеклу могут примёрзнуть дворники, поэтому эксперты советуют перед поездкой проверять их и при необходимости отделять вручную. Отмечается, что в противном случае приводящий в движение дворники моторчик может перегореть.

3. Что делать, если замёрз замок

5 зимних проверенных лайфхаков для автомобилистов — они точно работают. Фото © Shutterstock

Тем, кто пользуется обычным ключом для открытия дверей автомобиля, хорошо знакома проблема замерзания замка. Специальной автохимии для предотвращения этого сейчас полно. Её можно купить по доступной цене в каждом магазине автозапчастей или даже в крупном супермаркете. А что делать, если замок уже замёрз? Можно воспользоваться обычной пластмассовой трубочкой для коктейлей и подуть через неё в замочную скважину. Либо использовать для этих же целей корпус от самой обычной шариковой ручки. Тёплый воздух растопит лёд. А чтобы тот не замерзал во время поездки, механизм следует обработать обычным дезинфицирующим средством для рук. Такие сейчас продаются (или установлены на входе) практически везде.

4. Как выбраться из сугроба

Если автомобиль застрял в глубоком сугробе, можно воспользоваться резиновыми ковриками, чтобы вызволить легковушку. Их следует подложить под ведущие колёса, после чего попытаться выехать из снежной ловушки.

5. Что делать, если дворники примерзают и покрываются льдом

Как управлять машиной зимой без проблем и аварий — лучшие решения. Фото © Shutterstock

Это может испортить даже новые щётки стеклоочистителей. Но, к счастью, есть полезные лайфхаки для автомобилистов и на этот случай. Самое главное — не отдирать дворники от лобового стекла и тем более не включать их. Здесь можно воспользоваться зимней стеклоомывающей жидкостью или антисептиком для рук: они помогут растопить лёд.

Авторы Виктория Дитрих