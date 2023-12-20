Три хита мобильных камер от TECNO на выставке Future Lens 2023 На выставке Future Lens 2023 в Шанхае, где разработчики мобильных устройств демонстрируют тренды развития, TECNO представил три новые разработки камер, которые можно будет приобрести уже в следующем году. 20 декабря, 14:29 Обложка © TECNO

Три инновационные фишки TECNO изменят мобильную фотографию и выведут съёмку со смартфона на новый уровень качества. В этом помогут новые разработки бренда ー W-образная регулируемая диафрагма, жидкостный телеобъектив для макросъёмки и программное решение Universal Tone. С помощью этих технологий TECNO стремится решить основные проблемы обработки изображений на смартфонах: использование бионической технологии для оптимизации света и тени, комбинирование изображения с разных камер, а также функции инклюзивной обработки нескольких оттенков кожи.

Секреты W-образной регулируемой диафрагмы

Фото © TECNO

TECNO предлагает решение таких проблем, как пересвеченные кадры и потеря деталей при съёмке в условиях контрового света. Прогрессивная технология W-образной регулируемой диафрагмы позволит пользователям самостоятельно регулировать, контролировать свет, падающий на датчик камеры. А компромисс между красивым фоном и высокой детализацией объекта съёмки уходит в прошлое. Теперь со съёмкой со смартфона отлично справится в сложных условиях освещения как профессиональный фотограф, так и любитель.

Революция при помощи жидкостного телеобъектива для макросъёмки

Эта разработка предназначена для расширения возможностей макросъёмки. Она дарит пользователям возможность снимать высокодетализированные изображения крупным планом с большей чёткостью и точностью, чем на традиционные камеры смартфонов. Жидкостный телеобъектив для макросъёмки сочетает повышенную скорость фокусировки с улучшенным масштабированием. Секрет заключается в использовании жидкой линзы, которая способна динамически менять свою форму, обеспечивая быструю и точную фокусировку на различных расстояниях. Это решение позволяет смартфону сохранить компактную форму и мгновенно адаптировать объектив к различным сценариям макросъёмки.

Технология распознавания различных оттенков кожи Universal Tone

Решение TECNO научить камеру визуализировать несколько оттенков кожи особенно полезно благодаря своей способности создавать изображения, которые точно и красиво передают широкий диапазон оттенков кожи. Благодаря технологии распознавания различных оттенков кожи Universal Tone любой групповой портрет становится максимально естественным и сбалансированным. Для этого используются три опции искусственного интеллекта.

Фото © TECNO

ИИ-алгоритм визуализации тона кожи Multi-Skin Tone Restoration Engine калибрует и корректирует тон кожи на основе спектральной матрицы, что делает фотографии наиболее естественными и гармоничными.

Алгоритм Local-Tuning Engine идентифицирует портрет, буквально встраивая его визуально в окружающую среду в кадре. Он анализирует условия освещения, геоморфологические ландшафты и температуру, чтобы создать гармоничный кадр. Для разных стран разрабатываются индивидуальные настройки, учитывающие специфику региона.

AI-Powered Computational Portrait Engine — портретный алгоритм, который персонализирует фотографии и реализует эстетические контексты пользователей разных культур.

TECNO пошёл навстречу пользователям и их запросам. Новые возможности камеры и демократический подход к ценообразованию позволят совместить качество, комфорт и доступность при работе над мобильными фотографиями.

Авторы Михаил Новиков