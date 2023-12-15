4 ужасные клички для животных — принесут лишь несчастья Всем нам хочется назвать питомца красиво, ярко, да так, чтобы кличка обязательно принесла ему счастье и долгих пушистых лет. Называйте так, как вам нравится, только не теми вариантами, о которых мы сейчас расскажем. 15 декабря, 14:30 Обложка © Shutterstock

Во многих культурах существуют древние суеверия о том, какое имя животного может принести счастье и удачу, а какое — стать причиной несчастий в семье. В Китае обязательно добавят к кличке животного слово "дракон" — один из самых известных знаков зодиака гороскопа. Нередко жители этой страны добавляют также слово "золото" или "монета", пытаясь привлечь удачу в бизнесе. На Западе предпочитают выбирать клички собакам с помощью нумерологии. А мы вам расскажем о том, как не нужно называть своих любимцев.

1. Бруно

Какие клички не стоит давать своим питомцам. Фото © Shutterstock

В Англии проводилось исследование на предмет того, какие питомцы и с какими кличками чаще всего болеют или травмируются. Закономерность между именем животного и его здоровьем учёные обнаружили спустя четыре года исследования. Так, собаки по кличке Бруно в семь раз чаще попадали к ветеринару, чем псы с другими кличками.

2. Чарли

Эти клички животных могут принести несчастье и проблемы в ваш дом. Фото © Shutterstock

Обладатели клички Чарли отличаются сложным характером, который то и дело становится причиной различных неприятностей. Коты и собаки с этим именем чаще других посещают ветеринаров, поскольку у них то ломается лапа во время прыжка, то хвост отваливается. Питомцев с кличкой Чарли ненавидят все соседи и гости, которые приходят в дом: животные обязательно оставляют свой "неприятный след" на малознакомых людях.

3. Бетси

Как не нужно называть домашних животных, чтобы не обречь их на несчастье. Фото © Shutterstock

"Магнитами" для неудач становятся также животные с кличкой Бетси. В основном в силу непростых личностных качеств. Чрезмерная избалованность этого питомца позволяет без зазрения совести разнести весь бабушкин сервиз и съесть дневник ребёнка. Кошки Бетси имеют отвратительный характер, напоминающий настоящую стерву, только шерстяную: они ненавидят мужчин и зачастую не стесняются это продемонстрировать различными малоприятными способами.

4. Боня

4 несчастливые клички для питомцев, о которых стоит забыть. Фото © Shutterstock

Если обойтись без шуток про телеведущую Викторию Боню, то можно сказать, что кошкам и собакам с этой кличкой очень часто не везёт с внешностью. Повзрослев, животные сталкиваются с проблемами со здоровьем, отражающимися на шерсти или слизистых, что приводит к болезненному виду питомца.

Авторы Виктория Дитрих