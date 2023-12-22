Ретроградный Меркурий: Почему планеты пятятся назад, а люди откладывают дела LIFE разбирался, что в действительности стоит за небесным явлением, которое для многих считается причиной откладывания важных дел. 21 декабря, 21:43 Ретроградный Меркурий: почему планеты пятятся назад. Обложка © Shutterstock

Для удобства восприятия мы привыкли условно считать Северный полюс Земли верхом, Южный — низом. И на всё происходящее в Солнечной системе мы смотрим с такой точки зрения. Так вот, все планеты Солнечной системы абсолютно всегда движутся вокруг Солнца в одном и том же направлении: с точки зрения Северного полушария — против часовой стрелки. В любом случае они своим движением как бы следуют за вращением самого Солнца вокруг собственной оси, из чего понятно, что наше космическое семейство "родилось" из одного и того же вращавшегося именно таким образом дискообразного облака. Ниже показано, правда, вращение планет таким, каким оно видится с точки зрения Южного полушария Земли.

Движение планет Солнечной системы по своим орбитам. Фрагмент видео © Giphy

Так вот, ретроградное движение планет таковым только кажется нам с Земли. И это потому, что планеты вращаются вокруг Солнца с разной скоростью в зависимости от того, насколько близко они к нему. Чем ближе, тем быстрее. Меркурий успевает обернуться вокруг Солнца за 88 земных дней, а Земле, как всем известно, на это требуется 365 с небольшим суток. Таким образом, обе планеты идут в одном направлении, но Меркурий движется гораздо быстрее, он буквально мелькает перед нами. И по большей части мелькает он в небе над нами, северянами, по направлению справа налево, с востока на запад. Он летит, спешит сделать свой короткий 88-дневный круг против часовой стрелки. Но вот он проследовал позади Солнца, обогнул его, примчался в сторону нашей планеты и временно "выравнялся" с ней, встал чётко между ней и Солнцем, и опять "побежал" дальше. Во время этой "встречи" с Землёй в нашем небе это выглядит так, как будто Меркурий начал двигаться обратно — слева направо. Это и есть ретроградное движение. С Меркурием это происходит в течение 23 земных дней каждый меркурианский год, то есть за наш земной год неоднократно.

Анимация движения Меркурия по орбите вокруг Солнца и его регулярного видимого ретроградного движения по небесной сфере

То же самое бывает с Венерой, её "попятное" движение по небу над Землёй длится 42 дня в течение её 224-дневного года. Обе эти планеты — так называемые внутренние планеты Солнечной системы: они находятся внутри того круга, который очерчивает собой орбита Земли. Поэтому с нашей точки зрения их надо искать в небе в направлении Солнца — и большую часть времени они обретаются в небе тогда, когда на Земле — белый день. Так что наблюдать Меркурий крайне непросто, разве что сразу после захода Солнца ненадолго удаётся "поймать". И тем не менее внимательные астрономы и мнительные астрологи (а когда-то это очень часто были одни и те же люди) заметили периодическую "ретроградность" Меркурия ещё в стародавние времена.

Внешние планеты тоже периодически пятятся по небу назад, только схема явления другая, она как бы обратная, поскольку Земля движется по орбите медленнее их. Большую часть времени, когда "всё нормально", мы убегаем от Марса, Юпитера и всех остальных, которые ещё дальше, против часовой стрелки, и эти планеты в нашем небе смещаются с запада на восток. Но вот Земля в течение 365-дневного года проделывает свой сравнительно более быстрый оборот вокруг Солнца и подлетает в ту сторону, где тащится Марс. И в конце концов оказывается чётко между ним и Солнцем. Так вот, в это самое время, когда Земля "догоняет" Марс, "выравнивается" с ним в линию, а потом снова "убегает" вперёд, в небе Марс кажется идущим в обратную сторону — с востока на запад.

Вот иллюстрация петли, которую Марс описывает по небу, — это наложение снимков, сделанных с недельным интервалом. Сначала Марс появляется с левой стороны внизу, идёт правее, а потом временно движется "ретроградно" справа налево: это Земля его "догнала" и с ним временно "выравнялась". Марс пятится в течение 73 земных дней.

Видимое ретроградное движение Марса по небу (наложение снимков, сделанных с интервалом в неделю). Фото © NASA

Почему же предупреждения от астрологов раздаются в основном только по поводу попятного движения Меркурия, хотя "ретроградными" бывают абсолютно все планеты, какие мы видим в небе? По основной версии, просто-напросто потому, что с Меркурием такое случается чаще всего: у него оборот вокруг Солнца короткий.

Авторы Адель Романенкова