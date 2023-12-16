Калечили женщин: шесть убийственных для тела вещей, которые носили наши мамы в СССР Оглавление 1. Свитер из люрекса 2. Синтетическое нижнее бельё 3. Солнечные очки из тёмного стекла 4. Сабо на деревянной платформе 5. Бисерные наряды 6. Болоньевый плащ Такие обычные на первый взгляд вещи, но сколько страданий они принесли нашим бабушкам и мамам! Туфли с перепонками и бисерные платья — просто ужас. И это, к сожалению, далеко не всё. 14589 14589 Обложка © ТАСС / Виктор Великжанин, Альберт Пушкарёв

Сложно представить, что женщины надевали в далёком прошлом, да что в далёком? Даже каких-то 50 лет назад носили одежду и использовали аксессуары, которые гробили их здоровье. Советская мода рассказывает нам немало историй, как обычные шмотки могли калечить людей. Нашим мамам и бабушкам приходилось несладко, ведь из-за жёстких негласных правил стиля женщины боялись потерять репутацию и выставить свой гардероб предметом нелестных обсуждений. Кто-то отделывался аллергией, другие получали серьёзные проблемы со здоровьем, а третьи скоротечно умирали. Сейчас кажется удивительным, почему эти вещи пользовались такой популярностью.

1. Свитер из люрекса

Какая одежда времён СССР вредила здоровью женщин? Фото © ТАСС / Александр Сенцов

Красивые блестящие свитеры из люрекса не были такими уж безобидными. Синтетический состав с металлическими нитями натирал кожу и вызывал аллергию. Но советские женщины продолжали носить нарядную вещицу на все праздники, потому что не было комфортной альтернативы.

2. Синтетическое нижнее бельё

В 1940-е появились новые синтетические ткани, которые значительно удешевляли производство. Появление колготок в 60-х и мода на мини-юбки в 70-х создали спрос на короткое нижнее бельё — никаких панталон прошлого века! Синтетическое бельё самых разных расцветок, конечно, вызвало небывалый ажиотаж, и мало кто задумывался о его вредном воздействии на организм. Вещи из синтетики, особенно тесные обтягивающие модели, создавали парниковый эффект и несли множество проблем с женским здоровьем.

3. Солнечные очки из тёмного стекла

Это те самые советские вещи, от которых мучились наши бабушки и мамы. Фото © ТАСС / Лев Портер

В 1950-х в моду вошли солнечные очки — всё благодаря развитию киноиндустрии. Актёрам приходилось работать при ярком свете прожекторов, отчего страдали их глаза (впоследствии они плохо переносили даже дневной свет), поэтому звёзд кино часто можно было видеть в солнечных очках. Так это стало массовым трендом.

Только вот не все могли себе позволить качественные очки с поляризацией и защитой от ультрафиолета, рынок заполонили их дешёвые аналоги с простым затемнённым стеклом. Они всё делали только хуже: в тёмных очках из-за нехватки света зрачок расширялся и ультрафиолет мог ещё легче воздействовать на сетчатку.

К сожалению, нет исследований и статистики, насколько ухудшилось зрение людей после постоянного ношения дешёвых очков. Но очевидно, что урон здоровью глаз был нанесён многим.

4. Сабо на деревянной платформе

Самая трендовая обувь 70-х годов прошлого века. Сабо на огромной платформе и каблуке выглядели для неискушённых модниц эффектно и необычно, особенно в паре с мини-юбками. Были распространены модели на деревянном каблуке — самом доступном и дешёвом материале. Походка тоже получалась "деревянной": ступни не сгибались, высота платформы не позволяла нормально ходить.

Сейчас модницы того времени вспоминают, сколько девушек падало в такой обуви и получало травмы. Тренд на огромную платформу прошёл быстро.

5. Бисерные наряды

Шесть вещей, которые губили здоровье женщин в СССР. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын

Труакары и туники, тесно обшитые бисером, стали входить в моду под влиянием фокинских балетов. Килограммы декора по всей длине наряда оттягивали его вниз, создавая стильный прямой силуэт. Всплеск моды на бисерные наряды пришёлся на 1925 год, после открытия гробницы Тутанхамона, — имитация плетения в древнеегипетских сетках и ожерельях породила настоящую египтоманию. Переливающиеся бисером наряды пришлись кстати в послевоенную эпоху джаза и шампанского.

Бедные женщины носили на себе несколько килограммов бисера. От тяжёлого наряда уставала спина, платье почти не сгибалось, не позволяя даме даже присесть. Несмотря на изысканность и красоту, тренд на такие вечерние платья продержался, к счастью, недолго.

6. Болоньевый плащ

Ткань производили в Италии исключительно для рабочих, а в СССР решили шить из неё плащи для мужчин и женщин. Потому что дёшево и практично. Такая верхняя одежда создавала парниковый эффект, да и от дождя не сильно спасала: швы пропускали воду. Но людям приходилось носить это недоразумение опять-таки из-за отсутствия в стране нормальных вещей.

Авторы Виктория Дитрих