4 советских города, которые попыталась стереть с лица земли сама природа Оглавление 1. Тольятти — затопление Куйбышевского водохранилища 2. Бердск — затопление Новосибирского водохранилища 3. Курша-2 — сгорел от лесных пожаров 4. Ашхабад — уничтожен землетрясением В СССР об этих ужасных катаклизмах старались умалчивать, но утаить такие потери было невозможно. В этой статье узнаем, какие города натерпелись всякого от плохого настроения природы! 6045 6045 Обложка © Getty Images / Nickzudwa

Катастрофы природного характера часто сопровождаются большими разрушениями и огромным количеством человеческих жертв. Десятки тысяч людей погибли в советских городах из-за таких катастроф. И помнить об этих жертвах необходимо, чтобы не повторять ошибки наших родителей и дедов.

1. Тольятти — затопление Куйбышевского водохранилища

Какие советские города уничтожили природные катаклизмы. Улица Посадская, одна из главных улиц Ставрополя Волжского, 1914 год. После революции переименована в ул. Кооперативную. Впоследствии затопленная. Фото © rotatarstan.ru / Анатолий Грязнов

Сейчас трудно поверить, что Тольятти, где проживает 700 тысяч жителей, знаменитый на всю страну своим автомобильным заводом, ещё полвека назад был таким же маленьким провинциальным волжским городком, как Весьегонск, Пучеж или Болгар. Правда, он назывался Ставрополем-на-Волге, или Ставрополем Волжским. Он также попадал в зону затопления Куйбышевского водохранилища, и его переносили на новое место.

Всего в Ставрополе перенесли около двух с половиной тысяч жилых домов. Как и в других городах, не подлежала переносу и была взорвана каменная церковь с 60-метровой колокольней — посчитали, что особой исторической и художественной ценности она не представляла. Однако Ставрополь чуть ли не единственный волжский город, где местным жителям позволили перевезти не только дома, но и своих покойников.

Ставрополь переезжал в 1953–1955 годах, к этому времени в нём насчитывалось 12 тысяч жителей. Первоначально новый город был рассчитан на 40 тысяч жителей, но одновременно с переносом в Ставрополе началось бурное промышленное строительство и быстрый прирост населения. В 1957 году город был перепроектирован на 100 тысяч жителей. В 1964 году Ставрополь назвали в честь итальянского коммуниста Тольятти, а в 1966-м совместно с компанией Fiat стали строить АвтоВАЗ. Началась новая эпоха…

По легенде, в тихую и ясную погоду на дне Куйбышевского водохранилища можно увидеть остатки того, старинного Ставрополя. Якобы в лучах заходящего солнца начинают светиться кресты на оставшихся нетронутыми колокольнях. В середине 2000-х годов дайверы из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары предприняли масштабную подводную экспедицию. Им действительно удалось обнаружить место старого города с обломками прежней жизни на дне. Но ни храмов, ни колоколен там не оказалось.

2. Бердск — затопление Новосибирского водохранилища

Эти города СССР были разрушены природой. Гороховская мельница в Бердске во время половодья. Фото © Wikipedia

История города в Новосибирской области во многом похожа на историю Тольятти. Основанный в начале XVIII века как острог, Бердск, хоть и получил в 1944 году статус города, по сути оставался посёлком. В середине 1950-х он попал в зону затопления Новосибирского водохранилища, и его решено было перенести — в общей сложности на новом месте поставили больше 11 тысяч построек.

Возводился заново вокруг железнодорожной станции в восьми километрах от старого Бердска. Возможно, этот фактор оказался одним из определяющих в развитии города. Как и в случае с Тольятти, промышленное строительство определило рост поселения и его "лицо". Градообразующими предприятиями в Бердске стали радиозавод, электромеханический и химический заводы.

Исторических зданий в городе практически не осталось. Бердск — это кварталы многоэтажек, унылый частный сектор и промзона. Даже чудесный пятиглавый Преображенский собор с шатровой колокольней, построенный в духе московской архитектуры XVII века, — новодел: его возведение закончилось в 2004 году.

3. Курша-2 — сгорел от лесных пожаров

4 советских города, которые пострадали от природных катастроф. Фото © ветчаны.рф

Городок Курша-2 создавался как один из объектов развивающейся деревоперерабатывающей промышленности в Рязанской области. В 30-е годы прошлого века посёлок соединили железнодорожной веткой с Мещёрской магистралью. Спиленные деревья отправлялись в Рязань и Владимир, где проходили дальнейшую обработку.

На лесоповале работало около 1000 человек, и в самом посёлке жили их семьи. В 1938 году лето выдалось очень жаркое и засушливое — пожары вспыхивали по всей Рязанской области. В начале августа возле деревни Чарус, что в Мещёрском крае, загорелся лес. Пламя стремительно распространялось, подгоняемое ветром в сторону Курши. Бригада лесорубов просила железнодорожного диспетчера вывезти хотя бы женщин и детей, ведь как раз подъехал состав, на котором должны были вывозить лесоматериалы.

Часть людей с поезда в панике ринулась прямо в стену огня, и, что удивительно, именно им удалось спастись. Посчастливилось и некоторым из тех, кто прыгал в колодцы, в местный пруд и даже в сельские туалеты. По официальным данным, в Курше-2 погибло около 300 человек, но исследователи называют другую цифру — порядка 1200 человек поплатились своей жизнью за брёвна. Посёлок потом отстроили заново, но просуществовал он недолго, поскольку люди покинули место. Сейчас этот заброшенный городок относится к территории Окского заповедника. В 2011 году здесь построили мемориальный комплекс с поклонным крестом.







4. Ашхабад — уничтожен землетрясением

Ужасные катаклизмы в советских городах, которые их смели с лица земли. Фото © Livejournal / visualhistory

В ночь с 5 на 6 октября 1948 года за несколько секунд был почти полностью уничтожен Ашхабад землетрясением магнитудой 7,3. В нём, помимо 130 тысяч жителей, находились ещё тысячи граждан России и других союзных республик — их эвакуировали во время Второй мировой. Из-за того что точное число проживавших в то время в столице Туркменистана было неизвестно, масштабы трагедии так до сих пор и не выяснены. Стоит отметить также, что советская власть скрывала истинное количество жертв землетрясения, рассказывая лишь о 40 тысячах.

Один из очевидцев трагедии, Леонид Портной, отец которого был лётчиком и служил в Ашхабаде, вспоминал: "Накануне была хорошая погода, мы много гуляли с сестрой Сюзанной, которая была старше меня на три года. Говорят, что собаки предчувствуют подобные трагедии, но наша овчарка не скулила и вела себя вполне обычно".

В два часа ночи семья проснулась от ужасного грохота. Мать успела накрыть своим телом маленького Лёню, а на её старшую дочь обрушилась стена. И буквально спустя минуты после случившегося по всему городу раздались крики и плач.







Спустя час начались небольшие пожары, а затем стали слышны выстрелы. Как впоследствии выяснилось, во время катастрофы была разрушена городская тюрьма. Неожиданно получившие свободу заключённые разбежались по городу, набрели на здание милиции, забрали там оружие и стали грабить всё и всех, то есть занялись мародёрством. На следующий день начали прибывать самолёты и вертолёты со спасателями, солдатами, медиками.

Авторы Виктория Дитрих