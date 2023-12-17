Рунический гороскоп: Что знакам зодиака принесёт неделя с 18 по 24 декабря Руны Игоря Вечерского предлагают направление, но не диктуют вашу судьбу. Примите их мудрость, адаптируйтесь к переменам и доверьтесь внутренней силе для успешного преодоления жизненных вызовов. Какие испытания ждать представителям зодиакального круга на этот раз? 17 декабря, 06:00 Freepik

Знак зодиака Овен — Гебо, Йера и Лагуз

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock

Ваш путь освещён руной Гебо, подсказывающей о важности партнёрства и равновесия. Йера напоминает о цикличности изменений, требуя терпения и осознанности происходящего. Лагуз подталкивает к доверию интуиции — она поможет преодолеть препятствия.

Совет для знака зодиака Овен на неделю 18–24 декабря: подведите итог вашего сотрудничества и оцените полученный результат. И на основе этого стройте дальнейшие планы.

Знак зодиака Телец — Эваз, обратный Феху и Турисаз

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock

Возникают сложности с обратным Феху, что указывает на необходимость пересмотра материальных ценностей. Эваз просит принять случившиеся изменения и заранее настроиться на новое путешествие, а Турисаз призывает столкнуться с препятствиями смело и решительно.

Совет для знака зодиака Телец на неделю 18–24 декабря: время принимать решения! Но следует предусмотреть финансовые риски.

Знак зодиака Близнецы — Эваз, обратный Вунье и Ингуз

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock

Ваш путь простирается в двойственности. Эваз поддерживает адаптацию и взаимовыгодное взаимодействие, а обратный Вунье предупреждает о некоторых неудобствах, которые, однако, не смогут оказать существенного влияния. Ингуз дарует новое начало в среде турбулентности и эмоциональную наполненность.

Совет для знака зодиака Близнецы на неделю 18–24 декабря: используйте шанс объединения на пути к общей цели и свои способности к вдохновению.

Знак зодиака Рак — Соуло, перевёрнутый Турисаз и Перто

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock

Соуло ведёт к внутреннему раскрытию способностей и проявлению их вовне. Перевёрнутый Турисаз напоминает о важности баланса прошлого и настоящего, помогает разрешить накопившиеся проблемы. Перто готовит к переходам на пути, раскрывая и порождая на свет ранее неизведанное.

Совет для знака зодиака Рак на неделю 18–24 декабря: ищите причину успеха и неудач в прошлом, которое сейчас может вновь стать актуальным. Проявите свои способности к созиданию.

Знак зодиака Лев — перевёрнутый Феху, Йера и Эйваз

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock

Пересмотрите свои ценности с перевёрнутым Феху и не стремитесь реализовать слишком много задач, забывая о материальной базе. Йера призывает к подведению итогов и даёт возможности получить заслуженное. Руна Эйваз подсказывает, что пришло время быть гибким в условиях перемен, готовым к отстаиванию своей точки зрения.

Совет для знака зодиака Лев на неделю 18–24 декабря: смените приоритеты на более стратегически значимые. Не концентрируйте внимание на сиюминутной выгоде.

Знак зодиака Дева — перевёрнутый Манназ, Уруз и Вунье

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock

Погрузитесь в самопознание с перевёрнутой руной Манназ и постарайтесь провести анализ взаимодействия с окружающими, не надеясь на других. Воспользуйтесь внутренней силой Уруза, которая дарует большой потенциал для ваших свершений. Оставайтесь гибкими в условиях комфорта, указываемых Вунье, не забывая про главное.

Совет для знака зодиака Дева на неделю 18–24 декабря: время найти гармонию с самим собой, оценить роль необходимых вам людей и обратиться к собственному "Я".

Знак зодиака Весы — Соуло, перевёрнутый Манназ и Иса

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock

Соуло призывает к активному самопроявлению и реализации творческих проектов. Боритесь с влиянием людей с непонятными ролями в вашей жизни, на это указывает перевёрнутая руна Манназ. Стремитесь к балансу в условиях вызовов, символизируемых руной Иса. Но пытайтесь сохранить существующий порядок вещей.

Совет для знака зодиака Весы на неделю 18–24 декабря: используйте личные возможности, сейчас вы сможете проявить их.

Знак зодиака Скорпион — Эваз, Иса и Райдо

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock

Примите совместный путь и силу интеллекта с Эвазом. Будьте терпеливыми в условиях пауз, указываемых руной Иса. Доверьтесь энергии движения, символизируемой Райдо, для продуктивного пути вперёд. Будьте открыты новому.

Совет для знака зодиака Скорпион на неделю 18–24 декабря: приходит время открывать новые возможности и использовать уже достигнутые цели, чтобы найти выход к новым вершинам и путешествиям.

Знак зодиака Стрелец — Эваз, обратный Ансуз и Уруз

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock

Двигайтесь через изменения с Эвазом, принимая силу партнёрства, но не забывая о целях других людей. Ищите ясность в общении в условиях обратного Ансуза, учитывая вероятность поступления ложной информации и начала конфликтов. Используйте силу Уруза, чтобы направить её в нужное вам русло.

Совет для знака зодиака Стрелец на неделю 18–24 декабря: достаточное количество энергии и возможностей позволит реализовать множество планов, однако вам потребуется солидная доля терпения и дипломатии.

Знак зодиака Козерог — Альгиз, Вунье и Иса

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock

Альгиз дарует защиту, однако советует следовать пословице "Доверяй, но проверяй". Адаптируйтесь к ситуации, она позволит найти свою зону комфорта и гармонии, символизируемых Вунье. Оставайтесь сильными в условиях некоей рутины, предоставленной руной Иса.

Совет для знака зодиака Козерог на неделю 18–24 декабря: не стремитесь к переменам. Возьмите паузу и насладитесь покоем и организацией своего личного пространства.

Знак зодиака Водолей — Йера, Ингуз и перевёрнутая Райдо

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock

Примите цикличность, указываемую Йерой. Любая деятельность будет эффективной и принесёт плоды, трансформацию. А также вы сможете вдохновляться и вдохновлять из-за руны Ингуз. Но при этом оставаться терпеливыми в условиях сложностей с началом новых дел, символизируемых обратной Райдо.

Совет для знака зодиака Водолей на неделю 18–24 декабря: сосредоточьтесь на своей работе и любимом деле, а ещё и на уже существующих личных отношениях.

Знак зодиака Рыбы — Дагаз, Хагалаз и Перто

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock

Примите новые возможности, даруемые Дагазом, однако не забывайте, что для этого придётся завершить уходящее в прошлое. Доверьтесь процессу очищения, символизируемому Хагалазом, будьте готовы к неожиданностям. Двигайтесь через рождение нового, раскрытие скрытых смыслов — за это в раскладе отвечает Перто.

Совет для знака зодиака Рыбы на неделю 18–24 декабря: будьте бдительны! Это время полно неоднозначных моментов, но, если вы решились коренным образом изменить что-либо, подойдёт.