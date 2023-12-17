Лучший праздник в путешествии: 10 доступных вариантов, куда поехать встречать Новый год
Чтобы новый 2024 год порадовал с самого начала, выберете его встречать не дома на диване, а во время классного и необычного путешествия. И мы подскажем самые запоминающиеся варианты.
Куда в России поехать встречать Новый год, чтобы он запомнился? Обложка © Shutterstock
Наша большая страна в любое время года предлагает огромное разнообразие досуга: можно и на море посмотреть, и в горы съездить, и интересные культурные и природные достопримечательности изучить. В зимнее время вариантов не меньше, чем летом, а цены на билеты и отели зачастую привлекательнее, особенно после окончания каникул. Рассказываем, куда поехать и что там посмотреть.
Если хочется на море
Пока некоторые наслаждаются холодами, другие мечтают о тепле. Одно из самых популярных направлений зимних путешествий — это море. И вот куда можно рвануть на новогодних на пляж.
Калининград
Да, это немного не то море, которое мы часто вспоминаем тёмными зимними вечерами. Зимнюю Балтику назвать тёплой очень сложно, но не спешите отказываться от поездки. Во-первых, когда ещё у вас будет шанс посмотреть на эту бушующую стихию практически в одиночестве? А во-вторых, в небольших прибрежных Зеленоградске и Светлогорске столько уютных кафе, симпатичных музеев (чего стоит один "Мурариум"!) и отличных отелей с банями и спа-программами, что зимние каникулы на этом северном море могут оставить прекрасные впечатления.
Отдельно стоит упомянуть и сам Калининград, в который вы прилетите. На город лучше отвести пару дней: обойти все узкие улочки, послушать органный концерт в кафедральном соборе и выбрать сувениры в симпатичных лавках в Рыбной деревне.
Как добраться: из Москвы в Калининград регулярно летают прямые рейсы, в пути проведёте 2 часа 50 минут.
Стоимость поездки: в январе можно найти билет туда-обратно от 8100 рублей, а номер в трёхзвёздочном отеле с хорошими отзывами забронируете за 5000 рублей в сутки.
Дагестан
Экраноплан-ракетоносец проекта 903 "Лунь". Фото © Shutterstock
Тут тоже искупаться не получится, хотя на улице теплее, чем в Калининградской области: в Махачкале и Дербенте зимой устойчивый, хотя и не слишком большой плюс — около +4 °C. Советуем не задерживаться долго в столице республики (на её осмотр хватит одного дня), а сесть на электричку и отправиться в один из самых древних городов не только в России, но и в мире. Первые упоминания поселений на месте Дербента относятся к VI веку до нашей эры. Море в городе есть, но в низкий сезон куда больший интерес представляют достопримечательности: монументальная крепость Нарын-кала и величественная Джума-мечеть.
А если на пляж всё же хочется, отправляйтесь заодно осматривать единственный в мире экраноплан-ракетоносец проекта 903 "Лунь". Он находится на берегу моря в 20 км от Дербента, где планируют открыть парк "Патриот".
Как добраться: удобнее всего долететь на самолёте, в пути от Москвы до Махачкалы проведёте 3 часа 5 минут.
Стоимость поездки: в январе билет туда-обратно стоит от 8800 рублей. Электричка до Дербента обойдётся примерно в 150 рублей, а при поиске отеля можно ориентироваться на сумму 4000–5000 рублей в сутки.
Любителям экстрима — в горы
Если лежать после новогодней ночи ещё неделю на диване, доедая салаты, не хочется, предлагаем рассмотреть варианты с более активным отдыхом. Например, в горах.
Сочи
Сочи, Россия. Фото © Shutterstock
Мекка горнолыжного спорта: именно курорты Красной Поляны первыми приходят в голову в ответ на вопрос, куда бы съездить в России в горы. И это неудивительно, ведь тут находятся сразу три современных курорта. Если можете позволить себе три ски-пасса, покатаетесь более чем на ста трассах, причём недостатка нет как в учебных, так и в экстремальных чёрных. Плюс многочисленные ски-парки, возможности для фрирайда и прочие радости сноубордистов.
Но и для тех, кто не слишком уверенно стоит на лыжах и не горит желанием это исправлять, в Красной Поляне и соседнем Эсто-Садке найдётся масса развлечений. Здесь нет недостатка в кафе, ресторанах, магазинах, отелях со спа-центрами и различных достопримечательностях и активностях. Есть кинотеатры, аквапарк, можно доехать до скайпарка или спуститься к морю. В общем, отличный отдых, который запомнится каждому.
Как добраться: сначала на самолёте (от Москвы до аэропорта Адлера лететь 3 часа 30 минут), а дальше прямо в аэропорту сесть на "Ласточку" — и через 30 минут окажетесь на месте.
Стоимость поездки: цены на авиабилеты туда-обратно в январе стартуют от 11 000 рублей. Билет на электричку до курорта стоит 400 рублей, а отель можно найти за 5000 рублей в сутки.
Кировск
Кировск, Россия. Фото © Shutterstock
Кольский полуостров зимой привлекает неповторимой суровостью северной природы и полярным сиянием. Но есть тут и отличные горнолыжные курорты — и оба расположились совсем рядом с небольшим Кировском, в горах Хибин. Сезон тут очень длинный, катаются с ноября по май, вся инфраструктура есть, а туристов меньше, чем в более популярных локациях (но мы уверены, что это ненадолго).
"Кукисвумчорр", расположившийся к северу от города, больше понравится профи и любителям фрирайда и лесных трасс, а "Большой Вудъявр" ориентирован скорее на семейный отдых, к тому же он побольше. Со всех склонов открываются потрясающие виды, а ещё многие трассы освещены — это важно, ведь, несмотря на то что полярная ночь в Кировске заканчивается в конце декабря, темнеет всё равно рано.
Как добраться: из Москвы в Кировск есть прямые рейсы, в пути проведёте 2 часа 35 минут. Чаще самолёты летают через Санкт-Петербург, дорога с пересадкой займёт от 4 часов.
Стоимость поездки: билет туда-обратно стоит от 12 000 рублей, отель можно найти за 6000 рублей.
Когда хочется русской зимы
Если вдруг снега вам не хватает и хочется почувствовать на себе, что же это за знаменитая русская зима, то отправляйтесь встречать Новый год в зимнюю сказку. Коллеги из OneTwoTrip предлагают несколько интересных вариантов.
Байкал
Озеро Байкал, Россия. Фото © Shutterstock
На великом озере зимой должен побывать каждый, потому что ощущения от отдыха здесь невозможно передать словами. Больше всего, конечно, поражает знаменитый байкальский лёд: удивительного голубого цвета и очень прозрачный. Настолько, что порой кажется, будто можно разглядеть дно. Зимой на озере также можно увидеть торосы высотой с дом, устрашающие на вид щели и красиво змеящиеся трещины. А ещё услышать странные звуки, с которыми лёд ломается, сравнить их можно разве что с озвучкой фантастических фильмов о космосе.
Занятий зимой на Байкале множество. Сильные духом могут отправиться в поход по льду — для этого организуют специальные туры. Или просто выехать на денёк покататься на самом большом в мире катке посреди озера. А какие впечатления вы получите от подлёдной рыбалки! Если же захочется провести время в тепле, но с видом на озеро, отправляйтесь в поездку по Кругобайкальской железной дороге.
Как добраться: удобнее всего лететь самолётом до Иркутска — от Москвы путь займёт около 5 часов 50 минут.
Стоимость поездки: билет на самолёт туда-обратно в январе можно купить за 15 100 рублей. Отель с высокими оценками в Иркутске найдёте в среднем за 4000 рублей в сутки, на самом Байкале чуть дороже, около 5000 рублей.
Челябинск
Челябинск, Россия. Фото © Shutterstock
Пару лет назад Челябинск получил звание самого снежного города в России. К такому выводу пришли аналитики одного из погодных сервисов, подсчитавшие данные по осадкам за десять лет. Оказывается, в Челябинске за сезон выпадает порядка 181 см снега. В сочетании со средней температурой -11 °C это делает город на Южном Урале отличным местом для поисков настоящей русской зимы.
Искать её можно, например, на Кировке — длинной пешеходной улице в самом центре города. Тут вас ждут красивые старые дома, необычные скульптуры и уличные музыканты, которым любые морозы нипочём. А когда замёрзнете, отправляйтесь в краеведческий музей смотреть на остатки знаменитого метеорита и заодно знакомиться с историей города.
Как добраться: прямые рейсы летают в город регулярно, в пути проведёте 2 часа 40 минут.
Стоимость поездки: перелёт из Москвы и обратно в январе обойдётся от 11 500 рублей. Отель можно найти в среднем за 3000 рублей.
Когда зимой хочется солнца
Многим не нравится зима не только из-за снега и кусающегося мороза, но и по причине минимального количества солнечных дней. Люди живут в серости неделями, если не месяцами! Но исправить это можно, прокатившись до мест, где светило радует и зимой.
Улан-Удэ
Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия. Фото © Shutterstock
Столицу Бурятии неофициально называют самым солнечным городом России. По некоторым данным, звезда тут светит почти 2800 часов в году (для сравнения, в Москве этот показатель составляет 1740 часов). Отметим, что гулять по Улан-Удэ приятно в любую погоду: город, считающийся к тому же центром буддизма в нашей стране, очень красив и интересен.
При планировании поездки нужно учитывать, что зимой тут холодно: около -18 °C. Долго гулять вряд ли получится, но время на улицу Ленина (одну из самых старых и красивых в городе), Театральную площадь и посещение панорамной площадки на Лысой горе наверняка найдётся. А греться можно в музеях и дацанах — так называют буддистские храмы.
Как добраться: из Москвы в Улан-Удэ ежедневно летают самолёты, время в пути составит около 6 часов.
Стоимость поездки: цены на авиабилеты туда-обратно в январе начинаются от 18 000 рублей. При поиске жилья ориентируйтесь на сумму 3000 рублей за ночь.
Чита
Пещера Хээтэй. Фото © Livejournal / lesnyanskiy
Ещё один город из "солнечного" списка: здесь ясных дней тоже предостаточно. При этом Читу сложно назвать туристическим направлением — достопримечательностей и музеев тут немного, а красивые места (например, Шумовский дворец и несколько улиц со старыми купеческими домами) можно обойти за день. Чаще всего город рассматривают как стартовую точку для путешествий по Забайкальскому краю.
И неудивительно, ведь красивых природных достопримечательностей много уже в окрестностях. Тут и солёное Борзинское озеро, и огромные пещеры Хээтэй, и Кадалинские скалы, и комплекс Торейских озёр. Привлекает туристов и озеро Арахлей. Зимние поездки, конечно, не отличаются теплотой (температура порой опускается до -18 °C), но если найти хорошо организованный тур, яркие солнечные дни и природные красоты запомнятся надолго.
Как добраться: прямым рейсом из столицы, в пути 6 часов 15 минут.
Стоимость поездки: перелёт из Москвы и обратно в январе обойдётся примерно в 25 000 рублей, ночь в отеле — от 3000 рублей.
За колоритом: для любителей необычного
Если вы из тех, кому подавай что-то новое и интересное, образовательное, смело выбирайте на Новый год поездку куда-то в колоритное место.
Якутия
Северное сияние в Якутске. Фото © Shutterstock
Путешествие в этот край снега и льда зимой — приключение для сильных духом. Во-первых, добраться до замёрзшего Оймякона или Верхоянска не так-то просто. Во-вторых, обилия туристических объектов вы тут не найдёте, да и долгих прогулок в любом случае не получится, ведь столбик термометра в январе уверенно показывает -40 °C.
Зачем же сюда ехать? Не только чтобы сделать запись: "Был в самом холодном месте России", но и за северным сиянием. Говорят, в Якутии оно одно из наиболее ярких и красочных в мире, правда, увидеть его в Якутске не получится, придётся отправляться севернее. Но в итоге вы будете вознаграждены невероятными красками неба (тут в сиянии присутствуют розовые и красные оттенки), а ещё можно покататься на оленьих упряжках.
Как добраться: в Якутск летают самолёты, путь занимает 6 часов 45 минут, а до Оймякона придётся ехать на машине или такси, причём чуть больше суток.
Стоимость поездки: билет из Москвы в Якутск и обратно в январе стоит от 28 000 рублей. Отель найдёте за 6000 рублей в сутки.
Владивосток
Зимний серфинг на острове Русский во Владивостоке, Россия. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Город на другом конце страны, который как будто немножко живёт в будущем: разница по времени с Москвой у Владивостока 7 часов. А ещё сюда приезжают есть вкуснейшие и свежайшие морепродукты, гулять по берегу Японского моря и кататься на склонах одного из лучших в России горнолыжных курортов. Кроме того, в городе находится отличный океанариум.
А ещё в Японском море даже зимой тренируются сёрферы: классные споты расположены прямо в черте города, но можно доехать и до острова Русский с необычными пляжами (там есть места для новичков и профессионалов). Главное — раздобыть правильную экипировку: в январе температура воды чуть выше нуля.
Как добраться: быстрее всего, конечно, долететь на самолёте. Дорога из Москвы займёт 8 часов 35 минут. А можно устроить себе приключение и доехать на поезде через всю Россию за семь дней.
Стоимость поездки: авиабилет туда-обратно в январе стоит от 22 000 рублей, а билет на поезд — от 13 000 рублей (в одну сторону). Отель во Владивостоке обойдётся примерно в 4000 рублей за сутки.