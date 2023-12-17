Лучший праздник в путешествии: 10 доступных вариантов, куда поехать встречать Новый год Чтобы новый 2024 год порадовал с самого начала, выберете его встречать не дома на диване, а во время классного и необычного путешествия. И мы подскажем самые запоминающиеся варианты. 17 декабря, 16:04 Куда в России поехать встречать Новый год, чтобы он запомнился? Обложка © Shutterstock

Наша большая страна в любое время года предлагает огромное разнообразие досуга: можно и на море посмотреть, и в горы съездить, и интересные культурные и природные достопримечательности изучить. В зимнее время вариантов не меньше, чем летом, а цены на билеты и отели зачастую привлекательнее, особенно после окончания каникул. Рассказываем, куда поехать и что там посмотреть.

Если хочется на море

Пока некоторые наслаждаются холодами, другие мечтают о тепле. Одно из самых популярных направлений зимних путешествий — это море. И вот куда можно рвануть на новогодних на пляж.

Калининград

Поселок Янтарный, Калининградская область, Россия. Фото © VK / nordicspa / nordicspa

Да, это немного не то море, которое мы часто вспоминаем тёмными зимними вечерами. Зимнюю Балтику назвать тёплой очень сложно, но не спешите отказываться от поездки. Во-первых, когда ещё у вас будет шанс посмотреть на эту бушующую стихию практически в одиночестве? А во-вторых, в небольших прибрежных Зеленоградске и Светлогорске столько уютных кафе, симпатичных музеев (чего стоит один "Мурариум"!) и отличных отелей с банями и спа-программами, что зимние каникулы на этом северном море могут оставить прекрасные впечатления.

Отдельно стоит упомянуть и сам Калининград, в который вы прилетите. На город лучше отвести пару дней: обойти все узкие улочки, послушать органный концерт в кафедральном соборе и выбрать сувениры в симпатичных лавках в Рыбной деревне.

Как добраться: из Москвы в Калининград регулярно летают прямые рейсы, в пути проведёте 2 часа 50 минут. Стоимость поездки: в январе можно найти билет туда-обратно от 8100 рублей, а номер в трёхзвёздочном отеле с хорошими отзывами забронируете за 5000 рублей в сутки.

Дагестан

Экраноплан-ракетоносец проекта 903 "Лунь". Фото © Shutterstock

Тут тоже искупаться не получится, хотя на улице теплее, чем в Калининградской области: в Махачкале и Дербенте зимой устойчивый, хотя и не слишком большой плюс — около +4 °C. Советуем не задерживаться долго в столице республики (на её осмотр хватит одного дня), а сесть на электричку и отправиться в один из самых древних городов не только в России, но и в мире. Первые упоминания поселений на месте Дербента относятся к VI веку до нашей эры. Море в городе есть, но в низкий сезон куда больший интерес представляют достопримечательности: монументальная крепость Нарын-кала и величественная Джума-мечеть.

А если на пляж всё же хочется, отправляйтесь заодно осматривать единственный в мире экраноплан-ракетоносец проекта 903 "Лунь". Он находится на берегу моря в 20 км от Дербента, где планируют открыть парк "Патриот".

Как добраться: удобнее всего долететь на самолёте, в пути от Москвы до Махачкалы проведёте 3 часа 5 минут. Стоимость поездки: в январе билет туда-обратно стоит от 8800 рублей. Электричка до Дербента обойдётся примерно в 150 рублей, а при поиске отеля можно ориентироваться на сумму 4000–5000 рублей в сутки.

Любителям экстрима — в горы

Если лежать после новогодней ночи ещё неделю на диване, доедая салаты, не хочется, предлагаем рассмотреть варианты с более активным отдыхом. Например, в горах.

Сочи

Сочи, Россия. Фото © Shutterstock

Мекка горнолыжного спорта: именно курорты Красной Поляны первыми приходят в голову в ответ на вопрос, куда бы съездить в России в горы. И это неудивительно, ведь тут находятся сразу три современных курорта. Если можете позволить себе три ски-пасса, покатаетесь более чем на ста трассах, причём недостатка нет как в учебных, так и в экстремальных чёрных. Плюс многочисленные ски-парки, возможности для фрирайда и прочие радости сноубордистов.

Но и для тех, кто не слишком уверенно стоит на лыжах и не горит желанием это исправлять, в Красной Поляне и соседнем Эсто-Садке найдётся масса развлечений. Здесь нет недостатка в кафе, ресторанах, магазинах, отелях со спа-центрами и различных достопримечательностях и активностях. Есть кинотеатры, аквапарк, можно доехать до скайпарка или спуститься к морю. В общем, отличный отдых, который запомнится каждому.

Как добраться: сначала на самолёте (от Москвы до аэропорта Адлера лететь 3 часа 30 минут), а дальше прямо в аэропорту сесть на "Ласточку" — и через 30 минут окажетесь на месте. Стоимость поездки: цены на авиабилеты туда-обратно в январе стартуют от 11 000 рублей. Билет на электричку до курорта стоит 400 рублей, а отель можно найти за 5000 рублей в сутки.

Кировск

Кировск, Россия. Фото © Shutterstock

Кольский полуостров зимой привлекает неповторимой суровостью северной природы и полярным сиянием. Но есть тут и отличные горнолыжные курорты — и оба расположились совсем рядом с небольшим Кировском, в горах Хибин. Сезон тут очень длинный, катаются с ноября по май, вся инфраструктура есть, а туристов меньше, чем в более популярных локациях (но мы уверены, что это ненадолго).

"Кукисвумчорр", расположившийся к северу от города, больше понравится профи и любителям фрирайда и лесных трасс, а "Большой Вудъявр" ориентирован скорее на семейный отдых, к тому же он побольше. Со всех склонов открываются потрясающие виды, а ещё многие трассы освещены — это важно, ведь, несмотря на то что полярная ночь в Кировске заканчивается в конце декабря, темнеет всё равно рано.

Как добраться: из Москвы в Кировск есть прямые рейсы, в пути проведёте 2 часа 35 минут. Чаще самолёты летают через Санкт-Петербург, дорога с пересадкой займёт от 4 часов. Стоимость поездки: билет туда-обратно стоит от 12 000 рублей, отель можно найти за 6000 рублей.

Когда хочется русской зимы

Если вдруг снега вам не хватает и хочется почувствовать на себе, что же это за знаменитая русская зима, то отправляйтесь встречать Новый год в зимнюю сказку. Коллеги из OneTwoTrip предлагают несколько интересных вариантов.

Байкал

Озеро Байкал, Россия. Фото © Shutterstock

На великом озере зимой должен побывать каждый, потому что ощущения от отдыха здесь невозможно передать словами. Больше всего, конечно, поражает знаменитый байкальский лёд: удивительного голубого цвета и очень прозрачный. Настолько, что порой кажется, будто можно разглядеть дно. Зимой на озере также можно увидеть торосы высотой с дом, устрашающие на вид щели и красиво змеящиеся трещины. А ещё услышать странные звуки, с которыми лёд ломается, сравнить их можно разве что с озвучкой фантастических фильмов о космосе.

Занятий зимой на Байкале множество. Сильные духом могут отправиться в поход по льду — для этого организуют специальные туры. Или просто выехать на денёк покататься на самом большом в мире катке посреди озера. А какие впечатления вы получите от подлёдной рыбалки! Если же захочется провести время в тепле, но с видом на озеро, отправляйтесь в поездку по Кругобайкальской железной дороге.

Как добраться: удобнее всего лететь самолётом до Иркутска — от Москвы путь займёт около 5 часов 50 минут. Стоимость поездки: билет на самолёт туда-обратно в январе можно купить за 15 100 рублей. Отель с высокими оценками в Иркутске найдёте в среднем за 4000 рублей в сутки, на самом Байкале чуть дороже, около 5000 рублей.

Челябинск

Челябинск, Россия. Фото © Shutterstock

Пару лет назад Челябинск получил звание самого снежного города в России. К такому выводу пришли аналитики одного из погодных сервисов, подсчитавшие данные по осадкам за десять лет. Оказывается, в Челябинске за сезон выпадает порядка 181 см снега. В сочетании со средней температурой -11 °C это делает город на Южном Урале отличным местом для поисков настоящей русской зимы.

Искать её можно, например, на Кировке — длинной пешеходной улице в самом центре города. Тут вас ждут красивые старые дома, необычные скульптуры и уличные музыканты, которым любые морозы нипочём. А когда замёрзнете, отправляйтесь в краеведческий музей смотреть на остатки знаменитого метеорита и заодно знакомиться с историей города.

Как добраться: прямые рейсы летают в город регулярно, в пути проведёте 2 часа 40 минут. Стоимость поездки: перелёт из Москвы и обратно в январе обойдётся от 11 500 рублей. Отель можно найти в среднем за 3000 рублей.

Когда зимой хочется солнца

Многим не нравится зима не только из-за снега и кусающегося мороза, но и по причине минимального количества солнечных дней. Люди живут в серости неделями, если не месяцами! Но исправить это можно, прокатившись до мест, где светило радует и зимой.

Улан-Удэ

Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия. Фото © Shutterstock

Столицу Бурятии неофициально называют самым солнечным городом России. По некоторым данным, звезда тут светит почти 2800 часов в году (для сравнения, в Москве этот показатель составляет 1740 часов). Отметим, что гулять по Улан-Удэ приятно в любую погоду: город, считающийся к тому же центром буддизма в нашей стране, очень красив и интересен.

При планировании поездки нужно учитывать, что зимой тут холодно: около -18 °C. Долго гулять вряд ли получится, но время на улицу Ленина (одну из самых старых и красивых в городе), Театральную площадь и посещение панорамной площадки на Лысой горе наверняка найдётся. А греться можно в музеях и дацанах — так называют буддистские храмы.

Как добраться: из Москвы в Улан-Удэ ежедневно летают самолёты, время в пути составит около 6 часов. Стоимость поездки: цены на авиабилеты туда-обратно в январе начинаются от 18 000 рублей. При поиске жилья ориентируйтесь на сумму 3000 рублей за ночь.

Чита

Пещера Хээтэй. Фото © Livejournal / lesnyanskiy

Ещё один город из "солнечного" списка: здесь ясных дней тоже предостаточно. При этом Читу сложно назвать туристическим направлением — достопримечательностей и музеев тут немного, а красивые места (например, Шумовский дворец и несколько улиц со старыми купеческими домами) можно обойти за день. Чаще всего город рассматривают как стартовую точку для путешествий по Забайкальскому краю.

И неудивительно, ведь красивых природных достопримечательностей много уже в окрестностях. Тут и солёное Борзинское озеро, и огромные пещеры Хээтэй, и Кадалинские скалы, и комплекс Торейских озёр. Привлекает туристов и озеро Арахлей. Зимние поездки, конечно, не отличаются теплотой (температура порой опускается до -18 °C), но если найти хорошо организованный тур, яркие солнечные дни и природные красоты запомнятся надолго.

Как добраться: прямым рейсом из столицы, в пути 6 часов 15 минут. Стоимость поездки: перелёт из Москвы и обратно в январе обойдётся примерно в 25 000 рублей, ночь в отеле — от 3000 рублей.

За колоритом: для любителей необычного

Если вы из тех, кому подавай что-то новое и интересное, образовательное, смело выбирайте на Новый год поездку куда-то в колоритное место.

Якутия

Северное сияние в Якутске. Фото © Shutterstock

Путешествие в этот край снега и льда зимой — приключение для сильных духом. Во-первых, добраться до замёрзшего Оймякона или Верхоянска не так-то просто. Во-вторых, обилия туристических объектов вы тут не найдёте, да и долгих прогулок в любом случае не получится, ведь столбик термометра в январе уверенно показывает -40 °C.

Зачем же сюда ехать? Не только чтобы сделать запись: "Был в самом холодном месте России", но и за северным сиянием. Говорят, в Якутии оно одно из наиболее ярких и красочных в мире, правда, увидеть его в Якутске не получится, придётся отправляться севернее. Но в итоге вы будете вознаграждены невероятными красками неба (тут в сиянии присутствуют розовые и красные оттенки), а ещё можно покататься на оленьих упряжках.

Как добраться: в Якутск летают самолёты, путь занимает 6 часов 45 минут, а до Оймякона придётся ехать на машине или такси, причём чуть больше суток. Стоимость поездки: билет из Москвы в Якутск и обратно в январе стоит от 28 000 рублей. Отель найдёте за 6000 рублей в сутки.

Владивосток

Зимний серфинг на острове Русский во Владивостоке, Россия. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Город на другом конце страны, который как будто немножко живёт в будущем: разница по времени с Москвой у Владивостока 7 часов. А ещё сюда приезжают есть вкуснейшие и свежайшие морепродукты, гулять по берегу Японского моря и кататься на склонах одного из лучших в России горнолыжных курортов. Кроме того, в городе находится отличный океанариум.

А ещё в Японском море даже зимой тренируются сёрферы: классные споты расположены прямо в черте города, но можно доехать и до острова Русский с необычными пляжами (там есть места для новичков и профессионалов). Главное — раздобыть правильную экипировку: в январе температура воды чуть выше нуля.

Как добраться: быстрее всего, конечно, долететь на самолёте. Дорога из Москвы займёт 8 часов 35 минут. А можно устроить себе приключение и доехать на поезде через всю Россию за семь дней. Стоимость поездки: авиабилет туда-обратно в январе стоит от 22 000 рублей, а билет на поезд — от 13 000 рублей (в одну сторону). Отель во Владивостоке обойдётся примерно в 4000 рублей за сутки.

Авторы Елизавета Терешкова