Вы донор, энергетический вампир или чёрный маг: Дата рождения раскроет правду Замечали, что после общения с одними людьми вы чувствовали прилив сил, а от разговоров с другими — портилось настроение? Всё потому, что провели время сначала с донором, а потом с вампиром. И определить, кто есть кто, можно с помощью нумерологии. 18 декабря, 15:00 Обложка © Shutterstock

Энергетические вампиры — это люди, извлекающие энергию из других, часто даже неосознанно. Питаться у таких личностей получается либо скандалами, либо различными манипуляциями. Вампиры любят вызывать к себе жалость и играть на чувствах других людей, провоцируя тех на злость. Они высасывают энергию, чтобы улучшить своё настроение, получить поддержку или просто, чтобы почувствовать себя лучше.

А доноры, собственно, — это люди, кто отдаёт свою энергию вампиру. Обычно ими становятся личности с высокой эмпатией и желанием помогать другим. Люди-дарители могут чувствовать усталость, бессонницу, раздражительность и другие негативные эмоции после общения с энергетическим вампиром.

Оказалось, что заранее определить, собираетесь вы на прогулку или свидание с донором или вампиром, а также узнать свой тип можно с помощью нумерологии и даты рождения. Для этого нужно сложить все цифры и привести их к простому числу от 1 до 9. Например, 12.06.1976 = 1 + 2 + 6 + 1 + 9 + 7 + 6 = 32, а потом 3 + 2 = 5.

Под какими числами рождаются энергетические вампиры

Нумерология: какие числа говорят, что человек — энергетический вампир. Фото © Shutterstock

Чтобы не навредить окружающим людям, в том числе любимым половинкам и домочадцам, "кровопийцам" надо учиться контролировать свои силы. Особенно во времена, когда человек-вампир "голоден". Восстанавливать силы эти личности привыкли отбиранием их у других, например, во время ссор и конфликтов. Однако существует и более мирный способ — разговоры по душам. Но в любом случае вампир будет питаться чужой энергией, ведь без этого он не может существовать. Если при сложении даты рождения у вас получились цифры 1 и 2 — вы энергетический вампир.

Под какими числами рождаются доноры

Кто такой даритель и как его определить с помощью нумерологии? Фото © Shutterstock

Цифры 5 и 7 — именно такие цифры будут в дате рождения у тех, кто родился энергетическим донором, или дарителем. Чтобы не тратить силы в ноль, таким людям важно не только следить за окружением, не допуская в нём преобладания "хищников", но и носить определённые защитные амулеты.

Чёрный маг

Кто такие чёрные маги и как их определить по дате рождения? Фото © Shutterstock

Есть ещё очень необычные личности, в сумме у которых получилась четвёрка, — их называют чёрными магами. Это люди-оборотни, которые могут по желанию переходить от вампира к донору и обратно. В зависимости от ситуации маги в совершенстве научились под неё подстраиваться, чтобы получать для себя максимум пользы.

Если же при сложении всех цифр у вас получились 9, 3, 6 или 8, то вы так называемый нейтрал. То есть и чужой энергией не питаетесь, как вампиры, и свою не отдаёте, как донор. У нейтралов самая сильная врождённая защита от любых магических воздействий.

Авторы Елизавета Терешкова