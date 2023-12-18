Благодаря этим пяти приёмам воспитания родителей из СССР мы выросли порядочными людьми Оглавление 1. Обед на плите + ключ на шее = самостоятельный человек 2. Режим дня + дисциплина = ответственный человек 3. Не сюсюкаться + помогать старшим = человек коллектива 4. Строгость в воспитании + наказания = воспитанный человек 5. Преодоление препятствий + принуждение к действию = бесстрашный человек Современные родители активно пытаются нам указать на то, как ужасно воспитывали детей в Союзе. Мол, никакой безусловной любви, "контейнирования" эмоций и заинтересованности в ребёнке. В свою очередь граждане СССР уверены, что "раньше было лучше". 8285 8285 Обложка © ТАСС / Игорь Уткин, Александр Яковлев

Методы воспитания в Советском Союзе были прямолинейными: слова отца или учителя считались неоспоримыми; если ты голоден, ешь, если нет — уходи. Никаких специальных блюд не готовили. За стол могли садиться те, кто выполнял свои обязанности: делал уроки, помогал по дому или где-то работал. Сейчас же, по мнению многих психологов, вырастают поколения инфантильных людей, которые не способны брать на себя ответственность и решать простые житейские проблемы. Однако спорить, какое воспитание лучше, — бессмысленно. Наверняка эта тема навсегда останется камнем преткновения для этих и последующих поколений. Но всё равно давайте вспомним, как воспитывали детишек в СССР.

1. Обед на плите + ключ на шее = самостоятельный человек

Как советские родители воспитывали своих детей? Фото © ТАСС / Юрий Дьяконов

Взрослых, работавших по 8 часов, было много, а продлёнок на всех не хватало. Тогда оставалось одно — приучать с младших классов детей к самостоятельности. Матери оставляли деньги на столовую или готовили обед с вечера. А школьники сами разогревали его, потом либо гуляли и делали уроки, либо шли в спортивные секции или кружки. Многие жители Советского Союза помнят, как родители вешали им на шею ключ от квартиры на верёвке, чтобы ребёнок не потерял его во время игр.

Иногда взрослые договаривались с соседями, чтобы те по возможности присматривали за детьми. Или сердобольные бабушки кормили не только своего внука или внучку, но и их друзей-подруг. Особенно часто такую взаимовыручку можно было наблюдать летом, когда ребята уже с утра были предоставлены сами себе. Порой родителей спасали пионерские лагеря, если удавалось достать путёвку.

2. Режим дня + дисциплина = ответственный человек

Ещё с младенчества детей приучали есть по часам, спать по часам, гулять по часам. Между кормлениями не поощрялось давать лакомства: конфетами и пирожными угощали лишь в исключительных случаях. Медицинские работники контролировали молодых матерей, соблюдается ли режим дня ребёнка, соответствует ли его прибавка в весе установленным нормам. Режим питания строго соблюдался в детских дошкольных учреждениях, школах, пионерских лагерях.

Вспомните фильм Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", где медсестра каждую неделю проверяла вес пионеров, отдыхавших в лагере, а потом на счётной машинке выводила общий результат. Считалось, что чем больше поправляется ребёнок, тем здоровее будет. Для школьников выпускались специальные бланки, где по часам и минутам предлагалось расписать свой режим дня.

3. Не сюсюкаться + помогать старшим = человек коллектива

Приёмы воспитания, которыми пользовались родители в СССР. Фото © ТАСС / Виктор Воног

Советские ребята знали, как сколотить табурет и починить утюг, а девочки шили себе ночные рубашки и сами украшали воротнички кружевами. Ни о каком "личном пространстве" и "свободе выбора" не было и речи.

Родители старались воспитать "настоящего человека", трудящегося на благо коллектива. Выражать этот тезис можно по-разному: "не нужно баловать" или "нужно отучать его от ручек". То есть ребёнка воспитывали не для того, чтобы он вырос и стал счастливым, а чтобы дитятко стало человеком, который будет удобен и полезен для коллектива. И на этом фоне ворвавшийся в моду детский индивидуализм только сильнее подчёркивает контраст между поколениями. Лозунги "Помогай старшим!" и "Учись всё делать сам!" заменили на "Всё ради детей!".

4. Строгость в воспитании + наказания = воспитанный человек

В редких случаях, когда ребёнок допускал серьёзные проступки, взрослые могли применять физическое наказание. Такое воспитание использовалось только в экстремальных ситуациях: при краже, пьянстве, агрессии или серьёзной лжи. Это был метод для тех случаев, когда казалось, что ребёнок "сбивается с правильного пути".

5. Преодоление препятствий + принуждение к действию = бесстрашный человек

Детей в СССР воспитывали строго, но справедливо. Фото © ТАСС / Улдис Паже

Многие родители использовали этот метод, чтобы дети преодолели свои страхи. Не было специалистов, которые говорили бы о психологическом давлении на ребёнка. Этот метод реально помогал: заставляли прыгать с высокого места, бросали в воду, чтобы он плыл, принуждали кататься на лыжах или санках, даже если ребёнок испытывал страх. Проявление упорства было ключом: "Мы будем ждать, пока ты это сделаешь". В результате дети преодолевали свои страхи. И все оставались в порядке. Вроде бы.

Авторы Виктория Дитрих