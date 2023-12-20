5 основных правил, как нужно прибираться в доме, чтобы в нём всегда водились деньги Раскрываем волшебные правила, которые не только преобразят ваш дом, но и наполнят его светом и позитивной энергией, чтобы там всегда были деньги. 20 декабря, 15:00 Обложка © Shutterstock

Уют и гармония в доме начинаются с правильной уборки. Каждое движение веника или тряпки не просто удаляет пыль, но и очищает пространство от негативной энергии. Делимся магическими правилами уборки, которые помогут привнести в ваш дом свет и энергетику процветания, ведь тут играет роль даже порядок дел.

Спальня — святилище покоя

Как привлечь деньги в свой дом: 5 магических правил. Фото © Freepik / senivpetro

Начинайте уборку со спальни, ведь здесь мы восстанавливаем свои силы. Регулярно меняйте постельное бельё и уделяйте внимание пыли на мебели, светильниках и выключателях. Уборка должна вестись от дальних углов к ближним. Помните, что свежий воздух — ключ к положительной энергетике, поэтому не забывайте проветривать комнату.

Детская комната — мир чистоты и любви

Убирайте в детской с особым трепетом. Если ребёнок не хочет участвовать в уборке, не настаивайте. Сломанные игрушки лучше убрать, чтобы они не накапливали негативную энергию. Освободите центр комнаты, чтобы энергия свободно циркулировала. Это, кстати, относится ко всем комнатам. Денежным потокам нужно пространство!

Кухня — сердце дома

Как создать гармонию и приток денег в доме: 5 правил. Фото © Freepik

Здесь нужно убирать особенно тщательно! Начните с мытья посуды и плиты, а затем сразу переходите к пыли, которую нужно убрать со всех поверхностей. После этого очистите бытовую технику, особенно холодильник. Чистота на кухне — залог здоровья и благополучия в доме, а значит, и деньги будут приходить легко.

Ванная и туалет — оазисы чистоты

Уделяйте внимание каждому элементу: унитазу, раковине, ванне... И — важно! — зеркалу. Вы, должно быть, знаете, что зеркала не только украшают пространство, но и умножают положительную, в том числе и денежную, энергию. Поэтому их нужно постоянно держать в идеальной чистоте. Лучше делать мини-уборку каждый день, чтобы пятна и разводы не задерживались.

Прихожая — ворота вашего дома

Магические правила уборки для процветания и богатства. Фото © Freepik

Завершайте уборку в прихожей. Уделяйте внимание обуви и порядку в шкафах. Помните, что входная дверь должна быть чистой с обеих сторон, чтобы приветствовать удачу и благополучие!

Уборка — не только физический труд, но и важный ритуал очищения и обновления вашего дома. Пусть каждый уголок вашего жилища наполняется светом, чистотой и гармонией.

Авторы Сергей Трофимов