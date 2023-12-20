В шаге от беды: 5 звуков и шумов в доме, которые нельзя игнорировать Квартира — не просто место для жизни. Это сложная система, которая "общается" с вами через различные звуки. Некоторые из них могут быть просто фоновым шумом, но есть и требующие вашей незамедлительной реакции. 20 декабря, 16:30 Обложка © Shutterstock

От утечки воды до проблем с электричеством — лишь своевременное реагирование на сигналы дома в виде шумов может не только сэкономить вам не одну сотню тысяч рублей, но и буквально спасти жизнь. Рассмотрим пять видов странных звуков, которые могут быть признаком проблем в вашей квартире. Что ни в коем случае нельзя игнорировать?

1. Шум текущей воды

Шумы в квартире, которые могут указывать на серьёзные проблемы. Фото © Freepik

Шум текущей воды, когда все краны закрыты, нельзя оставлять без внимания. Это может быть признаком утечки, которая способна привести к самым различным и крайне неприятным проблемам. Как минимум плесень, а дальше — повреждение структуры здания, деревянных конструкций… Короче, вам не понравится. Чтобы избежать этих последствий, проверьте счётчик воды, осмотрите ванные комнаты, раковины и крышу на предмет протечек.

2. Звук капающего крана

В продолжение темы: кажущийся безобидным капающий кран может привести к неожиданным последствиям, таким как увеличение счетов и быстрый износ сантехники. Часто проблема связана с изнашиванием картриджа крана, который контролирует поток воды. Если игнорировать этот звук, то со временем маленькая капля может превратиться в серьёзную утечку, что потребует более сложного и дорогостоящего ремонта.

3. Свист или шипение у газовых приборов

Не игнорируйте эти 5 шумов в вашей квартире. Фото © Freepik / senivpetro

Шипение или свист возле газовых приборов — это даже не тревожный звоночек, это сирена! Такие звуки могут указывать на утечку газа, которая спровоцирует целый список проблем, если её не предотвратить. Если вы услышали что-то такое, немедленно покиньте помещение и вызовите специалистов. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно устранять проблему или включать электрические приборы, ведь так может случиться взрыв.

4. Гудение от источников света

Любое необычное гудение или жужжание, исходящее от ламп, светильников и выключателей, может свидетельствовать о неполадках в системе электроснабжения вашего дома. Такие звуки могут быть признаком перегрузки, неправильного подключения или иных проблем с электричеством, которые способны привести к перегреву проводки и даже пожару. Чтобы избежать этих рисков, при первых же подозрительных звуках лучше всего обратиться к электрику.

5. Булькающие туалеты

Как распознать проблемы в вашем доме по звукам. Фото © Freepik / awpixel.com

Бульканье в унитазе после смыва может быть признаком засорения или проблем с сантехникой. Проигнорируете — столкнётесь с последствиями вроде проблем с канализацией или засорами в унитазе… Поверьте, вам это не нужно. Услышав странное бульканье, обратитесь к профессиональному сантехнику, который сможет точно сказать, в чём проблема, и решить её.

Своевременное внимание к этим звукам в доме поможет предотвратить многие неприятности, избежать дорогостоящего ремонта и сохранить вам жизнь. Не игнорируйте их и обращайтесь к профессионалам. Давайте чувствовать себя в безопасности!

Авторы Сергей Трофимов