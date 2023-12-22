Какие 7 комнатных растений в народе называют цветами вдов или безбрачия В народных приметах и суевериях их ещё называют мужегонами. Мы обращаемся в первую очередь к дамам, которые планируют выйти замуж или не хотят остаться одинокими до конца дней: выставите за дверь этих воришек женского счастья! 22 декабря, 06:00 Обложка © Getty Images / Westend61

Домашние цветы — это вам не просто так. Со многими из них связаны приметы, в том числе и не очень хорошие. Конечно, это можно смело назвать суевериями, но стоит учесть, что они тянутся с давних времён и их "родителями" являются наши предки. Возможно, лучше прислушаться к опыту старших, учитывая такое количество матерей-одиночек в истории нашей страны. Не обязательно прямо жестоко выкидывать горшки из окна, биоэнергетики считают, что эти растения, о которых мы расскажем в статье, можно отнести в офис или украсить ими любые нежилые помещения.

1. Фикус

Эти комнатные цветы способны убить мужчин и оставить женщину вдовой. Фото © Freepik

Раньше к этому растению относились с большим уважением. Цветок с крупными мясистыми листьями был едва ли не в каждом доме. Но теперь отношение к фикусу каучуконосному изменилось. Многие утверждают, что он приносит женщинам несчастье. Если дамы держат растение дома, то очень скоро могут потерять любимого мужа. Фикусу даже дали соответствующее прозвище — цветок вдовы.

2. Плющ

Плющ — цветок, который точно не стоит выращивать в пределах своего дома: на балконе, в беседке частного дома и так далее. Его издавна называют мужегоном. Наши прабабки считали, что это растение буквально отгоняет мужчин от незамужней особы. А если она всё-таки обретёт своё счастье и выйдет замуж, то брак долгим не будет и мужчина уйдёт или погибнет. Соседства растение не потерпит.

3. Золотая лиана

Какие домашние растения не стоит выращивать женщине, если она не хочет стать вдовой. Фото © Freepik / rawpixel.com

Сциндапсус, или золотая лиана, — растение, привлекающее внимание пёстрой окраской листьев. Но, согласно поверью, во время распускания похожих на фаллос соцветий этот цветок начинает отнимать у мужчин сначала половую силу и здоровье, а потом и жизнь. У лианы длинный стебель, достигающий иногда пяти метров, сердцевидные листья располагаются на нём одиночно, на значительном расстоянии друг от друга, что явно символизирует отсутствие пары у женщины до тех пор, пока растение не покинет пределы дома. И мы очень сомневаемся, что у него получится сделать это самостоятельно... Дерзайте.

4. Сансевиерия

Сансевиерия, или в народе щучий хвост, давно пользуется огромной популярностью. Но специалисты считают, что приносить домой это комнатное растение не стоит. Ведь оно обладает очень сильной деструктивной энергетикой, направленной на разрушение семейного благополучия и связи между мужчиной и женщиной.

5. Диффенбахия

7 комнатных цветов – мужегонов, которых должна опасаться каждая девушка, не желающая остаться в одиночестве. Фото © Unsplash / ANKUR MADAN

Этот ядовитый комнатный цветок в первую очередь представляет опасность для детей и домашних животных. Он выделяет вредные испарения, вызывающие головную боль. У мужской части семьи под воздействием этих испарений может наблюдаться спад сексуальной активности, а иногда случаются сердечные приступы и внезапное обострение хронических заболеваний. Длительное негативное их воздействие приводит к болезням, способным рано прервать жизнь парня, а также к импотенции, которая не позволяет паре зачать ребёнка. Молодым людям, мечтающим о детях, рекомендуют как можно быстрее избавиться от диффенбахии.

6. Хойя

Хойя — это вьющийся цветок, который считается одним из самых опасных мужегонов. По народным поверьям, это красивое и обычное, на первый взгляд, растение может отправить своего хозяина на тот свет и оставить женщину вдовой. Связано это с тем, что восковые хойи очень долго не увядают и могут напоминать искусственные растения, ассоциирующиеся с кладбищем. Шарообразные соцветия состоят из множества белых цветений с красной серединкой. Также стоит помнить, что вытянутые листья хойи ядовиты.

7. Ардизия, или японская рябина

Комнатные растения, которые стоит убрать из дома, чтобы не навлечь смерть на супруга. Фото © Getty Images / Helin Loik-Tomson

Всем известен этот высокий ветвистый кустарник с огненными маленькими ягодами, собранными в грозди. В народе рябину прозвали вдовьим деревом. Это связано с тем, что её очень часто высаживают на могилах мужчин, умерших в молодом возрасте.

Авторы Виктория Дитрих