"Просто приезжайте!": Что подарить бабушке на Новый год — лучшие идеи Друзья или супруги часто намекают друг другу или даже говорят прямо, что именно хотели бы увидеть под ёлкой. А вот бабушки молчат, как партизаны, или убеждают нас, что у них всё есть. Давайте думать вместе! 21 декабря, 14:30 Обложка © Shutterstock

В доме пожилых людей, как правило, уже есть всевозможные приятные мелочи, сувениры и полезные приспособления. Очередной фарфоровый слоник, преподнесённый детьми и внуками, конечно, обрадует, но быстро затеряется на полке в толпе ещё десятка таких же. Пенсионеры часто излишне скромны. Им неловко получать дорогие, по их мнению, подарки даже от родных. Поэтому моющий пылесос последнего поколения может поселиться в кладовке, а потом перекочевать в квартиру к детям.

Бабушка всегда окружает нас заботой и любовью, и за это хочется её благодарить бесконечно. Хороший повод показать, как важно, что она рядом, — это, конечно, забота и внимание. Но на носу Новый год, поэтому можно порадовать пожилого человека не только любовью, но и положить под ёлочку что-то очень классное и удивительное. Вот идеи необычных подарков для бабули, от которых её улыбка растянется до соседнего дома.

1. Скандинавские палки для ходьбы

Что подарить бабуле на Новый год. Фото © Getty Images / OR Images

Современный предмет, позволяющий бабушкам в их возрасте заниматься полезным спортом — ходьбой. Такие палки поддержат в любое время, а зимой уберегут от падений. Наверняка она видела, как её подружки-соседки уже гуляют с ними, и стесняется вам об этом сказать! В комплекте к палкам можно подарить удобный и красивый спортивный костюм, в котором бабушке будет комфортно совершать необходимые физические упражнения.

2. Умная колонка-помощница

Хорошим подарком будет умная колонка, управляемая голосом, а не пультом с миллионом кнопок, которые так пугают бабушек. Такая станция всегда подскажет, какая погода, сколько времени, найдёт нужный рецепт, ответит почти на любой вопрос, создаст напоминание, разбудит в нужный час, а ещё с ней можно спокойно наслаждаться любимой музыкой, слушать радио или аудиорассказ. С этой штукой разберётся даже ребёнок! Колонка максимально проста в управлении и спасёт пожилых людей от одиночества.

3. Вещи с электрообогревом

О каком новогоднем подарке мечтают все бабушки. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Постельные принадлежности, одежда с электрообогревом и термобельё станут удивительным открытием для вашей бабули. С возрастом теплорегуляция организма ухудшается. Электроодеяло или простыня поможет пенсионерке не замёрзнуть и без проблем уснуть. А бельё из особой ткани, куртка и стельки с подогревом позволят чаще совершать прогулки на свежем воздухе.

4. Плед с рукавами

Согреть прохладными зимними вечерами, окутать теплом поможет нежный и мягкий плед. Укутавшись в него и поставив рядом на столик чашечку любимого чая с травами, так приятно коротать холодные вечера за чтением любимой книжки или просмотром интересного фильма. Плед с рукавами отличается оригинальностью дизайна и дополнительным удобством. Он не спадёт с плеч, его не нужно будет постоянно поправлять. Бабушка будет в восторге!

5. Хлебопечка

Подарки для пожилых людей: что нужно тем, кому "ничего не нужно". Фото © Getty Images / Armastas

О предмете, в который необходимо лишь загрузить ингредиенты, а он сам всё смешает и испечёт ароматный хлеб, знают далеко не все бабушки. Но такой кухонный гаджет значительно облегчит ей жизнь и освободит много времени для других дел.

А если пенсионерке потребуется помощь в изучении инструкции, то время, проведённое вместе за приготовлением первой ароматной булки, а затем и чаепитие также станут незабываемым подарком для любящей бабушки и вас самих.

6. Путёвка в санаторий, дом отдыха или на экскурсию

Вручить билеты в путешествие — очень крутой подарок! Сейчас много недорогих путёвок в дома отдыха на несколько дней или небольших одно-, двух- и трёхдневных экскурсий. Поверьте, бабушка будет в восторге! Если бюджет позволяет, то можно купить путёвку в санаторий на 10–14 дней. Пожилым людям важно регулярно заботиться о здоровье. Ещё классный вариант — морской круиз!

7. Маячок для быстрого поиска вещей

Эти идеи подарков для бабушки помогут определиться с тем, как порадовать её на Новый год. Фото © VK / itag

Радиомаячок, помогающий отыскать вещь, которая часто теряется, — то, что нужно. Устройство состоит из брелоков, которые можно прикрепить к телефону, очкам, ключам, пульту и другим предметам. Достаточно нажать кнопку и следовать за звуком.

Авторы Виктория Дитрих