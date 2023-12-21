Эти 5 продуктов люди в СССР ели зимой, чтобы не болеть простудой и гриппом Оглавление 1. Лимон 2. Спирт 3. Чеснок 4. Картошка 5. Калина и шиповник Часто говорят, что раньше было лучше. Трава зеленее, люди здоровее… Что же такого ел этот хитрый советский народ и чем в СССР укрепляли иммунитет? 41471 41471 Обложка © ТАСС / Геннадий Попов

Бежать в аптеку при первых признаках простуды, чтобы оставить половину зарплаты или пенсии в обмен на десяток разноцветных коробков? Это для слабаков! В СССР такое было не принято. Советские люди пили лекарства в минимальных количествах и только по назначению врача. А чтобы не болеть, использовали старые добрые народные средства, которыми лечились и оздоравливались ещё их бабушки и дедушки.

1. Лимон

Какие продукты использовали советские люди для профилактики вирусных заболеваний. Фото © ТАСС / Валерий Маначин

В СССР это был самый известный и самый популярный источник натурального витамина С. Поэтому дольки лимона клали в чай, его соком сдабривали жареную рыбу, добавляли в выпечку. Нарезанный и пересыпанный сахаром лимон складывали в стеклянную банку и хранили в холодильнике, употребляя каждый день понемногу. В некоторых рецептах вместо сахара использовали мёд.

Сегодня врачи всё чаще говорят, что лимон — далеко не рекордсмен по количеству витамина С (в петрушке или киви его даже больше), а содержащаяся во фрукте кислота вредит ЖКТ. И всё же в лимоне содержатся другие минералы и витамины, которые в сезон простуд будут нелишними. И об этом точно знали наши бабушки!

2. Спирт

Им обычно лечились и пользовались для профилактики взрослые. В северных районах СССР продавался чистый питьевой спирт, проблем с ним не было, а южнее использовали другие крепкие напитки. Детей, например, растирали им после длительной прогулки, при переохлаждении или осложнениях после болезни. Делали это, как правило, на ночь, а потом укутывали ребёнка и накрывали ватным одеялом. Ну а старики лечили себя спиртовыми настойками, которые сами же и готовили. Например, от боли в спине делали настойку корня лопуха или других трав на водке.

3. Чеснок

Эти пять продуктов люди использовали в СССР, чтобы зимой не болеть. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Геннадий Хамельянин

Кто-то ел его в сыром виде, вприкуску с горячим борщом. Кто-то натирал долькой чеснока горбушку чёрного хлеба и посыпал солью. Хозяйки добавляли измельчённый чеснок в разные заправки и соусы для фаршировки яиц или помидоров, в котлеты, блюда из картошки и т.п.

Эффективность чеснока для профилактики гриппа и ОРВИ подтверждают врачи. Этот ароматный корнеплод содержит летучие вещества — фитонциды, которые подавляют рост бактерий, вирусов и грибков, то есть простейших микроорганизмов, и помогают расти полезной микрофлоре. Это благоприятно сказывается на иммунитете. Кроме того, чеснок не любят кишечные паразиты. А помните, в детском саду на шею детям вешали чеснок на верёвочке для профилактики заболеваний?

4. Картошка

Советский человек, не прошедший через ингаляцию над отварным картофелем, наукой ещё не описан. Медицинская технология, уходящая истоками в древность, до сих пор повсеместно используется там, где картофель можно купить дешевле, чем апельсины. Почему именно картошка, а не свёкла, кукуруза или отварная телятина, не знает ни один человек, зато все уверены, что именно вдыхание пара над раскалёнными корнеплодами помогает при простудных заболеваниях и для профилактики. И ведь помогало!

5. Калина и шиповник

Чем спасались зимой в СССР от гриппа. Фото © ТАСС / Рудольф Дик

Две чрезвычайно популярные осенне-зимние ягоды, которые запасали заранее, сушили, а затем добавляли в чай всю зиму, чтобы не болеть.

В калине содержится больше витамина С, чем в лимоне. Она содержит флавоноиды, поддерживающие иммунитет, и природные антибиотики, убивающие бактерии. Кроме того, калина полезна гипертоникам: ягода снижает артериальное давление.

Шиповник — это кладезь витаминов и антиоксидантов, которые помогают укреплять иммунитет в сезон простуд. Он полезен при артрите, поддерживает работу сердца, ЖКТ и даже помогает лечить диабет.

Кроме всего прочего, советские люди меньше болели, так как рацион их питания был сбалансированным: они получали все нужные витамины. Летом по сезону ели выращенные на огородах фрукты и овощи, а зимой — соленья и варенья, заготовленные осенью, что позволяло им сохранять иммунитет.

Авторы Виктория Дитрих