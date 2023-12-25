Санта, шопинг, кока-кола: Когда отмечается католическое Рождество и чем оно отличается от нашего В декабре католики и протестанты всего мира отмечают свой главный праздник — Рождество. В Европе рождественские торжества проходят с особым размахом. По значимости Рождество здесь можно сравнить с Новым годом в России. Life.ru расскажет об этом празднике подробней. 24 декабря, 21:01 Когда и как отмечают Рождество в Европе в 2023 году? Фото © gpointstudiogpointstudio / freepik

Если вы бывали в декабре в Европе, вы могли заметить, как волшебно преображаются европейские города в преддверии Рождества. Улицы окутываются яркими разноцветными огнями, а воздух наполняется ароматами праздничных угощений и музыкой. На площадях сверкают рождественские ёлки, гирлянды бегут по стенам домов, витрины магазинов украшаются сценами рождения младенца Иисуса. Ярмарки, катки, уличные представления — атмосфера праздника. В 2023 году европейские страны снова готовятся к празднованию этого долгожданного события. Давайте проникнемся духом Рождества и узнаем, какие традиции и обычаи сопровождают этот праздник в Европе.

Когда отмечают Рождество в Европе и в России

В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют католики и протестанты, а также православные церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и Египта. В православии праздник входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Польская, Македонская православные церкви празднуют Рождество 7 января.

Такое разделение произошло в XVI веке, когда в Европе решили перейти на григорианский календарь. Сейчас он называется "новым стилем". До этого использовался юлианский календарь, который был введён ещё Юлием Цезарем в Римской республике с 1 января 45 года до н. э. и был не совсем точен. Во времена папы римского Григория XIII сделали перерасчёт, в результате которого получилось расхождение с юлианским календарём в 10 дней. Проблему решили, объявив, что после четверга, 4 октября 1582 года, наступит сразу пятница, 15 октября. С тех пор расхождение между "старым" и "новым" стилем только растёт и увеличивается на один день каждые 128 лет.

Россия долго жила по юлианскому календарю и перешла на григорианский только после революции 1917 года. К тому времени разница между двумя календарями составляла уже 13 дней. Русская православная церковь переходить на "новый стиль" отказалась и до сих пор придерживается юлианского летоисчисления. Когда говорят "Рождество по католическому календарю" — это не совсем правильно. На самом деле и католики, и православные празднуют Рождество 25 декабря, только праздник по "старому стилю" наступает для православных уже 7 января следующего года. Кстати, с 2101 года разница между летоисчислениями увеличится ещё на один день — и Рождество по юлианскому календарю будет приходиться на 8 января.

25 декабря Рождество празднуют католики, а также православные церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и Египта. Фото © Shutterstock

История праздника

История Рождества связана с явлением в мир младенца Иисуса, будущего Мессии. Об этом событии рассказывают двое из четырёх евангелистов: Лука и Матфей. Кроме того, некоторые детали можно почерпнуть из двух апокрифических (не вошедших в библейский канон) Евангелий — Псевдо-Матфея и Протоевангелия Иакова. Евангелисты по-разному рассказывают о рождении Иисуса, но все рассказы важны для понимания этой истории.

Евангелие от Матфея фокусируется на генеалогии Иисуса и исполнении пророчества. В этом Евангелии история начинается с того, что ангел Гавриил возвещает о рождении Иисуса плотнику Иосифу, потомку царя Давида. Ангел сообщает, что Мария, невеста Иосифа, родит сына, которого назовут Иисусом. Рождение происходит в Вифлееме, исполняя ветхозаветное пророчество. После рождения Иисуса волхвы посещают новорождённого и преподносят ему подарки. Позже Иосиф и Мария бегут в Египет, чтобы избежать гнева царя Ирода.

С другой стороны, Евангелие от Луки подчеркивает роль Марии и чудесную природу зачатия Иисуса. Ангел Гавриил объявляет священнику Захарии о рождении Иоанна Крестителя. Затем ангел посещает Марию и возвещает, что она зачнёт сына от Святого Духа. Мария и Иосиф принимают участие в переписи населения, которая приводит их в Вифлеем. Там Мария рожает Иисуса в яслях (стойле для домашних животных) в окружении пастухов, которых посетили ангелы. Позже младенца представляют в Иерусалимском храме, где Симеон Богоприимец и Анна Пророчица признают Иисуса долгожданным Мессией.

Впервые дату празднования Рождества Христова 25 декабря упомянул Секст Юлий Африкан в летописи 221 года. Однако до IV века Крещение и Рождество Христово праздновались одновременно 6 января. В этот день вспоминались события крещения Христа в Иордане, его рождение, поклонение волхвов и превращение воды в вино во время брака в Кане Галилейской. Окончательно праздник Рождества был установлен первым христианским римским императором Константином Великим (272–337 гг.)

На Руси Рождество стали отмечать с конца Х века — после принятия христианства. Сегодня Рождество Христово — один из важнейших праздников, имеющий статус государственного в более чем 100 странах мира.

Чем отличается католическое Рождество от православного? Видео © YouTube / Интересно Знать

Главные символы Рождества в Европе

Адвент-венок

В католичестве празднику Рождества не предшествует строгий пост, как у православных, однако существует Адвент (от лат. adventus — "пришествие"). Это время, предшествующее Рождеству Христову. Смысл его двоякий. С одной стороны, Адвент — "время радостного ожидания". С другой — церкви в этот период побуждают верующих размышлять на тему грядущего второго пришествия Христа. Рекомендуется приступить к исповеди и причастию, совершать дела милосердия.

Адвент начинается в четвёртое воскресенье до Рождества. Каждая неделя имеет своё название: первая называется железной, вторая — бронзовой, третья — серебряной и последняя — золотой.

Адвент-венок с четырьмя свечами — один из главных символов католического Рождества. Фото © Shutterstock

В это время католики делают и используют адвент-венок. Его создают из еловых лап или просто деревянных прутьев, вешают на входную дверь или ставят на подоконник или обеденный стол. Адвент-венок символизирует Рождество и подчёркивает то, что это праздник семейный.

Рассказывают, что впервые такой венок смастерил теолог Иоганн Хинрих Вихерн. Этот добрый мужчина взял на воспитание несколько ребятишек из бедной семьи, которые постоянно его спрашивали, когда же наступит Рождество. Тогда Иоганн сделал его из старого деревянного колеса и повесил на дверь. А чтобы детям удобнее было считать оставшиеся дни, украсил сооружение девятнадцатью красными маленькими свечками и четырьмя большими белыми. Дети каждый день зажигали по красной свече, а по воскресеньям — по белой. Когда все свечи были сожжены — наступило Рождество.

Красные и белые свечи

Такие цвета рождественских свечей используются по традиции. В наше время появились и более модернистские расцветки, а свечки всё чаще используются электрические, с мерцающим огоньком внутри. Их располагают у камина, на окнах или на обеденном столе, когда за ним собирается семья.

Почему сено?

В некоторых местах до сих пор сохранился старинный обычай класть под рождественскую ёлку немного сена. Иногда его кладут просто в гостиной или даже под скатерть на праздничном столе. Дело в том, что сено напоминает о яслях (стойле), в которых родился младенец Иисус. Когда его родители прибыли в Вифлеем на перепись населения, мест в гостиницах не оказалось. Иосифу с Марией пришлось укрыться в пещере (вертепе), где среди домашних животных Богородица явила свету Христа.

На Рождество католики уже много лет зажигают именно красные и белые свечи. Фото © Racool_studio / freepik

Носки для подарков

На Рождество дети получают подарки. Приносит их Санта-Клаус, близкий родственник нашего Деда Мороза. Но подарки Санта оставляет не под ёлкой, а спускается через трубу в камин и кладёт их в специально развешенные носки красного цвета. В современных домах, где часто нет ни труб, ни каминов (разве что электрические), обычай этот свято выполняется. Откуда взялась такая традиция? Оказывается, она имеет вполне конкретное происхождение.

Недетская история Санта-Клауса

Прообразом Санта-Клауса является общехристианский святой Николай Чудотворец, или Николай Мирликийский. Он жил в конце III – начале IV вв. и был епископом Мир Ликийских в Византии. Епископ был очень отзывчивым человеком и часто помогал нуждающимся. В городе жил некий бедняк, у которого было три дочери. Отец не мог собрать денег на приданое всем трём девушкам и решил продать одну из сестёр в публичный дом, чтобы на вырученные деньги обеспечить приданое двум другим дочерям. Узнав об этом, святой Николай подкинул ночью кошелёк с деньгами в дом горожанина. По легенде, он бросил кошелёк в трубу — и тот попал в чулок, сушившийся перед камином. Детям, конечно, рассказывают просто про тайный подарок на приданое бедной девушке, но из легенды, как говорится, слова не выкинешь.

История Санта-Клауса и Деда Мороза. Видео © YouTube / Краткая история

Интересные традиции праздника

Каждая страна имеет свои уникальные способы отмечать Рождество, но некоторые общие черты можно обнаружить повсюду. Самым ярким и запоминающимся элементом праздника являются рождественские ярмарки. Главные площади превращаются в настоящие сказочные городки, украшенные огнями, ёлочками и рождественскими украшениями. Здесь можно найти разнообразные подарки, сувениры ручной работы, игрушки, сладости и другие традиционные рождественские угощения.

Главные площади превращаются в настоящие сказочные городки, украшенные огнями, ёлочками и рождественскими украшениями. Здесь можно найти разнообразные подарки, сувениры ручной работы, игрушки, сладости и другие традиционные рождественские угощения. В Великобритании рождественские дни — это время семейного тепла и взаимопонимания. Британцы украшают дома гирляндами и мишурой, ставят нарядные ёлки и развешивают носки для подарков возле камина. Важной частью празднования является традиционный рождественский ужин. Основное блюдо — запечённая индейка или говядина с хрустящим картофелем и соусом. А вечером всю семью собирает перед телевизором трансляция рождественского послания Его Величества короля.

рождественские дни — это время семейного тепла и взаимопонимания. Британцы украшают дома гирляндами и мишурой, ставят нарядные ёлки и развешивают носки для подарков возле камина. Важной частью празднования является традиционный рождественский ужин. Основное блюдо — запечённая индейка или говядина с хрустящим картофелем и соусом. А вечером всю семью собирает перед телевизором трансляция рождественского послания Его Величества короля. В Германии Рождество начинается с открытия рождественских ярмарок, известных как "Вайхнахтсмаркт" . Здесь можно попробовать традиционные рождественские лакомства, такие как имбирные пряники и глинтвейн — горячее вино с пряностями. В домах немцев в это время появляется рождественская ёлка, украшенная яркими шариками, игрушками и свечами. Вечером всей семьёй собираются вокруг ёлки, поют рождественские песни и обмениваются подарками.

Рождество начинается с открытия рождественских ярмарок, известных как . Здесь можно попробовать традиционные рождественские лакомства, такие как имбирные пряники и глинтвейн — горячее вино с пряностями. В домах немцев в это время появляется рождественская ёлка, украшенная яркими шариками, игрушками и свечами. Вечером всей семьёй собираются вокруг ёлки, поют рождественские песни и обмениваются подарками. В Италии Рождество — это в первую очередь религиозный праздник . В Ватикане папа римский проводит торжественную мессу в соборе Святого Петра, которую смотрят миллионы людей по всему миру. В итальянских городах по узким улочкам проходят рождественские шествия, а на площадях устраиваются представления с участием актёров, воссоздающих рождественскую историю. Традиционное рождественское блюдо — панеттоне, сладкий фруктовый хлеб, который делится с семьёй и друзьями.

Рождество — это в первую очередь . В Ватикане папа римский проводит торжественную мессу в соборе Святого Петра, которую смотрят миллионы людей по всему миру. В итальянских городах по узким улочкам проходят рождественские шествия, а на площадях устраиваются представления с участием актёров, воссоздающих рождественскую историю. Традиционное рождественское блюдо — панеттоне, сладкий фруктовый хлеб, который делится с семьёй и друзьями. Франция также сияет красками и светом во время Рождества. Парижские бульвары и улицы украшены тысячами огней, а Эйфелева башня превращается в огромную рождественскую ёлку. Французы устраивают семейные ужины с изысканными блюдами, такими как устрицы, фуа-гра и гуляш из гуся. Кроме того, Франция славится своими рождественскими ярмарками, где можно приобрести ручные изделия, игрушки, конфеты и другие подарки.

также сияет красками и светом во время Рождества. Парижские бульвары и улицы украшены тысячами огней, а Эйфелева башня превращается в огромную рождественскую ёлку. Французы устраивают семейные ужины с изысканными блюдами, такими как устрицы, фуа-гра и гуляш из гуся. Кроме того, Франция славится своими рождественскими ярмарками, где можно приобрести ручные изделия, игрушки, конфеты и другие подарки. В Испании Рождество сопровождается праздничными процессиями и традиционной рождественской лотереей, известной как "Эль-Гордо". Люди собираются вместе, чтобы смотреть трансляцию лотереи, и надеются на удачу. Вечером перед Рождеством испанцы отправляются на полуночную мессу, называемую "Миса-де-Гальо", где звучат рождественские песнопения. Всё это сопровождается традицией "Ночи семейного ужина", когда семьи собираются, чтобы насладиться вкусными блюдами и провести время в кругу близких.

Куда лучше поехать на Рождество в Европе?

Описанные традиции и обычаи — лишь малая часть того, как Рождество отмечается в разных странах Европы в 2023 году. И, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Если вы хотите, чтобы Рождество-2023 навсегда осталось вашим лучшим воспоминанием, вот несколько направлений, куда можно отправиться.

Великобритания

Великобритания — одна из первых стран в списке "Куда поехать на Рождество". Многие рождественские традиции зародились именно здесь. В Лондоне дух Рождества чувствуется ещё с середины ноября. Мэрия заботится о том, чтобы всё в городе было украшено и радовало глаз лондонцев и туристов. Интересно, что на Трафальгарскую площадь начиная с 1946 года ёлку привозит норвежская королевская семья. Ёлку зажигают в первых числах декабря. Возле многих достопримечательностей открывают бесплатные катки. Шопинг в британской столице лучше устраивать до 25 декабря: как раз в это время многие универмаги (например, Selfridges или лакшери Harrods) устраивают скидки, которые иногда достигают 75%.

Рождество в Великобритании проходит в декорациях типичных праздничных ромкомов. Фото © pvproductions / freepik

Второе место в Великобритании, где стоит отметить Рождество, — шотландский Эдинбург. Здесь не очень любят англиканскую церковь, и, наверное, именно по этой причине наравне с Рождеством отмечают языческий праздник Хогманай. На нём можно увидеть много огня: это и факельные представления, и шоу с огненными шарами, и шоу фейерверков в Эдинбургском замке.

Если сами празднования вам не очень интересны, то можете отправиться на горнолыжные курорты: Гленши, Невис или Авимор. Все эти места предоставляют классные трассы и даже гонки на собачьих упряжках. Возле Авимора, кстати, находится знаменитое озеро Лох-Несс.

Германия

Хотя Рождество считается в Европе семейным праздником и шумных вечеринок обычно никто не устраивает, ярмарки, на которых всё ярко и громко, — обязательная часть Рождества. А по части ярмарок немцы — непревзойдённые мастера.

Самые богатые рождественские базары открываются в Нюрнберге, городе, расположенном на севере Баварии (Южная Германия). Старейшая ярмарка находится на площади Хауптмаркт и называется "Кристкиндлесмаркт". Впервые она открылась ещё в XVII веке. Ежегодно её посещает два миллиона человек. В Нюрнберге можно ещё посетить Ханс-Закс-Платц, где работает рождественская железная дорога, почтовые кареты и проводятся игровые акции и представления для детей.

Рождественские ярмарки в Германии — это настоящее праздничное безумие. Фото © freepik

Ещё один баварский лидер по части рождественских базаров — Мюнхен. Самая популярная ярмарка здесь называется "Мариенплац", она располагается на одноимённой площади. Здесь можно купить традиционных куколок, которые делаются из сушёных слив и миндаля, поделки из дерева и рождественские баварские пряники.

На третьем месте — Франкфурт. Главной ярмаркой здесь является базар на площади Рёмерберг, который посещает около трёх миллионов гостей. Он продолжается на набережной Майна, Паульплатц и до улицы Цайль.

Конечно, ярмарками рождественские развлечения в немецких городах не исчерпываются, каждый может найти здесь занятие по своему вкусу.

Финляндия

Финны считают свою страну настоящей родиной Санта-Клауса. Даже точное место называют, где живёт рождественский дед: город Рованиеми на севере Финляндии. Сюда можно приехать с детьми, да и для взрослых найдётся немало развлечений. Переночевать можно в отелях из снега и льда, прогуляться на снегоступах и покататься на коньках. Желающие могут посетить офис Санты (по-фински его зовут Йоулупукки), посмотреть, как работает его почтовое отделение, и зайти в "Мир снежного человека". Недалеко от Рованиеми находится парк Рануа, где можно понаблюдать за белыми медведями. А ночью, если повезёт, увидеть над городом северное сияние.

Авторы Андрей Соколов