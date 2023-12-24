Климатическая бомба: Учёные встревожены поведением залежей метана под Шпицбергеном Геологи предупреждают, что по мере постепенного оттаивания "вечного" мерзлотного слоя снижается давление на этот гигантский газовый резервуар. 23 декабря, 21:43 Когда проделали скважину в Лонгйире, то услышали из неё "бурлящий" звук. Обложка © Getty Images / Matthias Bachmaier

Это Лонгйирбюен, или (чуть покороче) Лонгйир, который славится как самый северный город в мире. От архипелага Шпицберген до Северного полюса — километров 800.

Не так давно возле аэропорта Лонгйира пробурили одну из многочисленных скважин. Вообще их на Шпицбергене больше пяти сотен, в основном с их помощью разведывали месторождения угля. А поскольку все эти скважины уходят вглубь "вечной", а на самом деле многолетней мерзлоты, то благодаря им геологи составили достаточно неплохое представление о том, докуда эта мерзлота простирается и что с ней происходит.

Город Лонгйир на Шпицбергене. Фото © Atlasandboots.com

Так вот, как рассказывают учёные, когда они проделали ту скважину в Лонгйире, они услышали из неё "бурлящий" звук и решили — больше из любопытства — подержать над ней приборы, которые срабатывают при взрывоопасном уровне метана. И они немедленно сработали.

Притом это не единственный случай: в опубликованной на эту тему научной работе упоминаются ещё два эпизода метановых выбросов из скважин на Шпицбергене, и в одном из этих случаев газ выходил со сравнительно малой глубины — 33,5 метра. Значит, местами под архипелагом метановые запасы, "пузыри" залегают и на такой небольшой глубине.

В любом случае по итогам анализа всех шпицбергенских скважин геологи пришли к выводу, что местный мерзлотный слой по большей части имеет толщину (то есть глубину) примерно от 100 до 500 метров, но главное — под основанием этого слоя под всей территорией архипелага распределены метановые залежи общим объёмом в миллионы кубометров. Учёные подозревают, что это "дно", основание мерзлоты, волнистое, потому что только при таком условии эти метановые запасы могут там внизу накапливаться: волнистость создаёт для газа "ловушки".

Почему эти газовые залежи сами по себе лишают покоя? Если их достаточно сильно не придавливать чем-нибудь тяжёлым, метан будет естественным образом рваться кверху. А придавливает их тяжесть этого самого мерзлотного слоя. И дело в том, что его верхние 1–2 метра ежегодно оттаивают и снова промерзают — и эта "сезонная" оттаивающая прослойка понемногу увеличивается. Таким образом, давление на метановые резервуары ослабляется.

Стоит напомнить, что метан — гораздо более "парниковый" газ, чем знаменитый углекислый, который климатологи привыкли обвинять во всём. И есть оценки, по которым общие запасы метана в арктических недрах составляют больше триллиона тонн. Как объясняют учёные, если не станет достаточной силы для того, чтобы удерживать весь этот метан под землёй, мы получим настоящую климатическую "бомбу". А как известно, первые "предвестники" этой ситуации уже появляются: метановые пузыри поднимаются со дна Северного Ледовитого океана, да и знаменитый Ямальский кратер и ему подобные образования вызывают тревогу.

Авторы Адель Романенкова